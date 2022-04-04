Больной Брюс Уиллис распродал свою элитную недвижимость на $65 млн

Актер несколько лет избавлялся от крупных поместий, сделав выбор в пользу более скромных и уютных апартаментов.

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67-летний американский актер Брюс Уиллис, состояние здоровья продолжает ухудшаться несколько последних лет, на протяжении этого периода, понимая свое состояние, начал продавать недвижимость в Нью-Йорке и за его пределами, сообщает Page Six.

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На прошлой неделе семья Уиллиса объявила, что он уходит из кино после того, как ему поставили диагноз афазия – расстройство мозга, которое влияет на его способность говорить, двигаться, общаться. По словам источника издания, который давно знает актера, тот долго готовился к этому моменту.

"Он знал, что придет время, когда его здоровье ухудшится, и его способность зарабатывать не будет такой большой, как раньше. Кроме того, он знал, что в конечном итоге ему не понадобится несколько поместий и квартир для поездок между ними, и что вместо этого ему нужно будет жить в безопасной среде в окружении своей семьи. Глядя на то, как он продал большую часть своей собственности в последние годы, становится ясно, что он готовился к сокращению и упрощению своей жизни в течение ряда лет", – подчеркнул инсайдер.

В 2018 году величественный дуплекс Уиллиса с шестью спальнями и площадью 558 квадратных метров в Центральном парке Вест был продан за $17,75 млн, и актер сказал, что он решил обзавестись квартирой поменьше в Нью-Йорке. После этого он купил апартаменты площадью 280 квадратных метров недалеко от Линкольн-центра примерно за $7,9 млн.

Кроме этого, в октябре 2018 года Уиллис продал свой горный дом в Сан-Вэлли, штат Айдахо, за $5,5 млн. Первоначально он просил $15 млн, что почти в три раза превышает цену продажи и по-прежнему является рекордом для этого района.

[ + – ] Интерьер квартиры в Нью-ЙОрке, которую Уиллис продал за за $7,9 млн Фото: Page Six/Twitter

В декабре 2019 года Уиллис и его жена Эмма Хеминг продали свое поместье в Вестчестере, штат Нью-Йорк, за $7,66 миллиона после снижения запрашиваемой цены на $5,3 млн. Пара понесла убытки в размере $4,34 миллиона долларов, поскольку в 2014 году заплатила за этот дом $12 млн. В доме площадью 836 квадратных метров есть пять спален и пять с половиной ванных комнат, расположенных на участке в 5,5 га.

[ + – ] Поместье Уиллиса в Вестчестере Фото: pagesix.com

"Единственная причина, по которой мы отказываемся от этого дома, заключается в том, что мы так далеко от нашей калифорнийской семьи, поэтому мы решили вернуться на Западное побережье и поселиться там", – пояснили тогда супруги.

Затем за $9,8 млн был продан новый особняк в Брентвуде, штат Калифорния.

Опять же в 2019 году Уиллис и Хеминг расстались со своим великолепным обширным комплексом на Теркс и Кайкос за впечатляющие $27 млн. Поместье площадью 1255 квадратных метров на берегу моря, которое может похвастаться главным домом с пятью спальнями, павильоном для йоги, огромным бассейном и двумя гостевыми домиками, в каждом из которых по три спальни.

[ + – ] Роскошный особняк на берегу моря ушел за $27 млн Фото: Соцсети

Он был выставлен на продажу за $33 млн.

В 2021 году Уиллис также продал участок земли за $6 млн долларов на любимом знаменитостями острове Пэррот-Кей в Теркс и Кайкос.