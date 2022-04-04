Хворий Брюс Вілліс розпродав свою елітну нерухомість на $65 млн

Актор кілька років позбавлявся великих маєтків, зробивши вибір на користь скромніших та затишніших апартаментів.

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67-річний американський актор Брюс Вілліс, стан здоров'я якого продовжує погіршуватися кілька останніх років, протягом цього періоду, розуміючи свій стан, почав продавати нерухомість у Нью-Йорку та за його межами, повідомляє Page Six.

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Минулого тижня сім'я Вілліса оголосила, що він йде з кіно після того, як йому поставили діагноз афазія — розлад мозку, який впливає на його здатність говорити, рухатися, спілкуватися. За словами джерела видання, яке давно знає актора, той довго готувався до цього моменту.

"Він знав, що настане час, коли його здоров'я погіршиться, і його здатність заробляти не буде такою великою, як раніше. Крім того, він знав, що в кінці йому не знадобиться кілька маєтків і квартир для поїздок між ними, і що замість цього йому потрібно буде жити в безпечному середовищі в оточенні своєї сім'ї. Зважаючи на те, як він продав велику частину своєї власності за останні роки, стає ясно, що він готувався до скорочення та спрощення свого життя протягом кількох років", — наголосив інсайдер.

У 2018 році величний дуплекс Вілліса з шістьма спальнями й площею 558 квадратних метрів у Центральному парку Вест продали за $17,75 млн, і актор сказав, що він вирішив придбати меншу квартиру в Нью-Йорку. Після цього він купив апартаменти площею 280 квадратних метрів неподалік Лінкольн-центру приблизно за $7,9 млн.

Крім цього, в жовтні 2018 року Вілліс продав свій гірський будинок у Сан-Валлі, штат Айдахо, за $5,5 млн. Спочатку він просив $15 млн, що майже втричі перевищує ціну продажу і, як і раніше, є рекордом для цього району.

[ + – ] Інтер'єр квартири в Нью-Йорку, яку Вілліс продав за $7,9 млн Фото: Page Six/Twitter

У грудні 2019 року Вілліс та його дружина Емма Гемінґ продали свій маєток у Вестчестері, штат Нью-Йорк, за $7,66 мільйона після зниження запитуваної ціни на $5,3 млн. Пара зазнала збитків у розмірі $4,34 мільйона доларів, оскільки у 2014 році заплатила за цей будинок $12 млн. У будинку площею 836 квадратних метрів є п'ять спалень та п'ять з половиною ванних кімнат, розташованих на ділянці 5,5 га.

[ + – ] Маєток Вілліса у Вестчестері Фото: pagesix.com

"Єдина причина, через яку ми відмовляємося від цього будинку, полягає в тому, що ми так далеко від нашої каліфорнійської сім'ї, тому ми вирішили повернутися на Західне узбережжя й оселитися там", — пояснило тоді подружжя.

Потім за $9,8 млн продали новий особняк у Брентвуді, штат Каліфорнія.

Знову ж таки у 2019 році Вілліс і Гемінґ розлучилися зі своїм чудовим просторим комплексом на Теркс і Кайкос за разючі $27 млн. Маєток площею 1255 квадратних метрів на березі моря, яке може похвалитися головним домом з 5 спальнями, павільйоном для йоги і великим басейном та двома гостьовими будиночками, у кожному з яких по три спальні.

[ + – ] Розкішний особняк на березі моря пішов за $27 млн Фото: Соцсети

Його виставили на продаж за $33 млн.

У 2021 році Вілліс також продав ділянку землі за $6 млн доларів на улюбленому знаменитостями острові Перрот-Кей у Теркс та Кайкос.