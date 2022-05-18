Деми Мур призналась, что скучает по Брюсу Уиллису (фото)

На фото 25-летней давности тогда еще супруги выглядят счастливыми. Через три года их брак распадется.

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59-летняя американская актриса Деми Мур, которая 13 лет была женой Брюса Уиллиса, поделилась на своей странице в Instagram архивным фото 25-летней давности, на котором позирует вместе с тогда еще супругом на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

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На ней элегантное черное платье в пол и пышная черно-красная накидка с большим воротником и длинным шлейфом. Образ дополняют элегантное колье и красная сумочка.

На Брюсе – черный брючный костюм и белая рубашка с бабочкой.

[ + – ] Деми Мур и Брюс Уиллис в Каннах, 1997 год Фото: demimoore/instagram

На публикацию Деми отреагировала нынешняя жена Уиллиса Эмма Хеминг.

"Все чувства ❤️ красиво", – написала она, на что Мур ответила ей эмодзи в виде трех сердечек.

Мур и Уиллис были в браке с 1987 по 2000 год. Актриса родила супругу троих дочерей – Румер Гленн (1988), Скаут ЛаРу (1991) и Таллулу Белль (1994). Пожалуй, главной причиной развода стало то, что Деми очень хотела вернуться в профессию, а Брюс хотел видеть ее хранительницей домашнего очага. ОДнако амбиции взяли верх, и семья распалась. Тем не менее, после развода супруги сумели сохранить теплые отношения. Более того, актриса дружит с последней женой Брюса, и они все вместе часто проводят выходные и праздники, а во время карантина и вовсе жили одной большой семьей.

Недавно у знаменитого актера диагностировали афазию. Врачи определяют афазию как состояние, которое влияет на способность человека общаться, может повлиять на речь, а также на то, как он пишет и понимает как устную, так и письменную речь.

О проблемах с памятью у голливудского актера сообщалось еще в середине марта 2022 года, а первые слухи об этом ходили еще с 2015 года. Окончательно подтвердили домыслы родные люди Брюса Уиллиса – нынешняя и бывшая жены, а также его дочери. Они признались, что у актера действительно диагностировали страшную болезнь и он вынужден покинуть дело всей его жизни – кино.

Напомним, чем занимается Брюс после того, как ушел из профессии.