Демі Мур поностальгувала про шлюб із Брюсом Віллісом (фото)

На фото 25-річної давності тоді ще подружжя має щасливиий вигляд. Через три роки їхній шлюб розпадеться.

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59-річна американська акторка Демі Мур, яка 13 років була дружиною Брюса Вілліса, поділилася на своїй сторінці в Instagram архівним фото 25-річної давності, на якому позує разом із тоді ще чоловіком на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

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На ній елегантна чорна сукня до підлоги та пишна чорно-червона накидка з великим коміром і довгим шлейфом. Образ доповнюють елегантне кольє та червона сумочка.

На Брюсі — чорний брючний костюм і біла сорочка з метеликом.

[ + – ] Демі Мур і Брюс Вілліс у Каннах, 1997 рік Фото: demimoore/instagram

На публікацію Демі відреагувала нинішня дружина Вілліса Емма Гемінг.

"Всі почуття ❤️ красиво", — написала вона, на що Мур відповіла їй емодзі у вигляді трьох сердець.

Мур і Вілліс були одружені з 1987 по 2000 рік. Акторка народила дружину трьох дочок — Румер Гленн (1988), Скаут ЛаРу (1991) та Таллулу Белль (1994). Мабуть, головною причиною розлучення стало те, що Демі дуже хотіла повернутись у професію, а Брюс хотів бачити її хранителькою домівки. Однак амбіції взяли гору, і сім'я розпалася. Проте після розлучення подружжя зуміло зберегти теплі стосунки. Крім того, актриса товаришує з останньою дружиною Брюса, і вони всі разом часто проводять вихідні та свята, а під час карантину взагалі жили однією великою родиною.

Нещодавно в знаменитого актора діагностували афазію. Лікарі визначають афазію як стан, який впливає на здатність людини спілкуватися, може вплинути на мовлення, а також на те, як вона пише та розуміє як усне, так і письмове мовлення.

Про проблеми з пам'яттю голлівудського актора повідомляли ще в середині березня 2022 року, а перші чутки про це ходили ще з 2015 року. Остаточно підтвердили домисли рідні люди Брюса Вілліса — нинішня та колишня дружини, а також його дочки. Вони зізналися, що в актора справді діагностували страшну хворобу, і він змушений залишити справу всього його життя — кіно.

Нагадаємо, чим займається Брюс після того, як пішов із професії.