Деми Мур показала трогательное фото с тремя взрослыми дочерьми

Актриса провела День матери в кругу семьи вместе с Аммой - индийским духовным лидером.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Голливудская актриса Деми Мур отпраздновала День матери вместе со своими тремя взрослыми дочерьми и индийским духовным лидером Аммой, которую считает своей наставницей.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

"С Днем матери! Я так благодарна тем, кто указывает нам путь истинной безусловной любви и заботы, а также моим дочерям, которые своей любовью освещают мой путь", — подписала актриса фото в Instagram.

Многие поклонники пожелали актрисе счастливого Дня Матери, а также похвалили ее близкие отношения с дочерьми.

"Женщины расширяют возможности и заботятся о женщинах, как мы благословлены нашими близкими, великолепное фото", — написал один из фанатов.

Напомним, 58-летняя актриса Деми Мур 13 лет была замужем за "крепким орешком" Брюсом Уиллисом. У них три дочери. Всех девочек актриса рожала дома в присутствии Брюса, который помогал дочерям появиться на свет. Брак Деми Мур и Брюса Уиллиса считался образцовым. Однако внезапно распался. Несмотря на расставания, бывшие супруги сумели сохранить теплые отношения.

Что известно о дочерях Деми Мур

Старшая дочь знаменитых родителей — 33-летняя Румен Уиллис — актриса. Она снялась в фильмах "Заложник", "Домашний кролик", "Развод в женском обществе" и "Однажды в Голливуде".

Средняя дочь Деми и Брюса — 30-летняя Скаут Уиллис — фемактивистка. В детстве она снялась в нескольких фильмах — "Бандиты", "Завтрак мастеров" и "Алая буква", но во взрослом возрасте не захотела продолжать кинокарьеру и сосредоточилась на более интересных для нее темах. Скаут известна тем, в качестве активистки, отстаивающей права женщин, ходила топлес по улицам Нью-Йорка в знак протеста против лицемерной политики Instagram.

Младшая дочка знаменитостей — 28-летняя Талулла Уиллис — художница и фотограф. Девушка долгое время боролась с расстройством пищевого поведения и депрессиями, из-за чего привлекала внимание прессы. У Талуллы есть собственная линия товаров, которые украшены ее авторскими иллюстрациями.

В мае прошлого года младшая дочь Деми Мур объявила о помолвке с молодым режиссером Диллоном Бассом.

Как писал ранее Фокус, 67-летний Брюс Уиллис больше не будет сниматься в кино, так как у него диагностировали афазию.