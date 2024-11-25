Какие выплаты и льготы могут получить дети войны: полный список
Дети, пострадавшие в ходе войны в Украине, также имеют право на льготы.
Детьми войны называются люди, которые в период Второй мировой войны находились в несовершеннолетнем возрасте. Этот статус предоставляет им право на ряд льгот и выплат. Об этом говорится в статье 5 закона "О социальной защите детей войны".
Лица со статусом "Дети войны" имеют право на различные льготы, которые могут предоставляться на протяжении всей их жизни. К таким льготам относятся:
- приоритетное сохранение рабочего места при сокращении штата;
- право выбирать удобное время для ежегодного отпуска;
- дополнительный неоплачиваемый отпуск (до 2 недель в год);
- выплата пособия в случае временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты;
- приоритетное получение земельных участков для строительства или садоводства;
- 25% скидка на оплату коммунальных услуг при условии, что среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 4 240 гривен.
Для получения таких льгот в пенсионном удостоверении необходимо наличие специального штампа. Дети, пострадавшие в ходе войны в Украине, также имеют право на льготы. Это касается тех, кто получил травмы, находился в зоне боевых действий, плену или стал жертвой насилия.
Они получают:
- ежегодную помощь на оздоровление;
- компенсацию расходов на психологическую поддержку;
- целевую помощь на обучение и проживание (около 3000 гривен в месяц);
- бесплатное питание в учебных заведениях.
Для получения данного статуса необходимо подать заявление и предоставить требуемые документы в органы социальной защиты населения. Также территориальные общины могут предлагать дополнительные привилегии, такие как скидки на оплату коммунальных услуг и проезд в транспорте.
С марта порядок выплаты помощи для такой категории украинцев изменился. Если раньше помощь получали все, то с тех пор — только самые уязвимые (взрослые или дети с инвалидностью, пенсионеры с низкой пенсией и т.д.).