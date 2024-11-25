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Экономика

Какие выплаты и льготы могут получить дети войны: полный список

дети войны
Какие выплаты и льготы могут получить дети войны

Дети, пострадавшие в ходе войны в Украине, также имеют право на льготы.

Детьми войны называются люди, которые в период Второй мировой войны находились в несовершеннолетнем возрасте. Этот статус предоставляет им право на ряд льгот и выплат. Об этом говорится в статье 5 закона "О социальной защите детей войны".

Лица со статусом "Дети войны" имеют право на различные льготы, которые могут предоставляться на протяжении всей их жизни. К таким льготам относятся:

  • приоритетное сохранение рабочего места при сокращении штата;
  • право выбирать удобное время для ежегодного отпуска;
  • дополнительный неоплачиваемый отпуск (до 2 недель в год);
  • выплата пособия в случае временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты;
  • приоритетное получение земельных участков для строительства или садоводства;
  • 25% скидка на оплату коммунальных услуг при условии, что среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 4 240 гривен.

Для получения таких льгот в пенсионном удостоверении необходимо наличие специального штампа. Дети, пострадавшие в ходе войны в Украине, также имеют право на льготы. Это касается тех, кто получил травмы, находился в зоне боевых действий, плену или стал жертвой насилия.

Они получают:

  • ежегодную помощь на оздоровление;
  • компенсацию расходов на психологическую поддержку;
  • целевую помощь на обучение и проживание (около 3000 гривен в месяц);
  • бесплатное питание в учебных заведениях.

Для получения данного статуса необходимо подать заявление и предоставить требуемые документы в органы социальной защиты населения. Также территориальные общины могут предлагать дополнительные привилегии, такие как скидки на оплату коммунальных услуг и проезд в транспорте.

С марта порядок выплаты помощи для такой категории украинцев изменился. Если раньше помощь получали все, то с тех пор — только самые уязвимые (взрослые или дети с инвалидностью, пенсионеры с низкой пенсией и т.д.).