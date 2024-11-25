Які виплати та пільги можуть отримати діти війни: повний список

Діти, які постраждали під час війни в Україні, також мають право на пільги.

Дітьми війни називаються люди, які в період Другої світової війни перебували в неповнолітньому віці. Цей статус надає їм право на низку пільг і виплат. Про це йдеться у статті 5 закону "Про соціальний захист дітей війни".

Особи зі статусом "Діти війни" мають право на різні пільги, які можуть надаватися впродовж усього їхнього життя. До таких пільг належать:

пріоритетне збереження робочого місця під час скорочення штату;

право обирати зручний час для щорічної відпустки;

додаткова неоплачувана відпустка (до 2 тижнів на рік);

виплата допомоги в разі тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати;

пріоритетне отримання земельних ділянок для будівництва або садівництва;

25% знижка на оплату комунальних послуг за умови, що середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї не перевищує 4 240 гривень.

Для отримання таких пільг у пенсійному посвідченні необхідна наявність спеціального штампа. Діти, які постраждали під час війни в Україні, також мають право на пільги. Це стосується тих, хто отримав травми, перебував у зоні бойових дій, полоні або став жертвою насильства.

Вони отримують:

щорічну допомогу на оздоровлення;

компенсацію витрат на психологічну підтримку;

цільову допомогу на навчання та проживання (приблизно 3000 гривень на місяць);

безоплатне харчування в навчальних закладах.

Для отримання цього статусу необхідно подати заяву і надати необхідні документи в органи соціального захисту населення. Також територіальні громади можуть пропонувати додаткові привілеї, як-от знижки на оплату комунальних послуг і проїзд у транспорті.

З березня порядок виплати допомоги для такої категорії українців змінився. Якщо раніше допомогу отримували всі, то відтоді — тільки найуразливіші (дорослі або діти з інвалідністю, пенсіонери з низькою пенсією тощо).