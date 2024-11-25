Где живут дети Владимира Зеленского во время войны в Украине (видео)

Война в Украине продолжается уже третий год. Как утверждает семья Зеленских, за это время их дети не покидали территорию Украины, несмотря на военные действия на территории.

Первая леди Украины Елена Зеленская ответила, где сегодня живут ее совместные с Президентом Украины Владимиром Зеленским дети. Подробностями Елена поделилась в интервью с Бруно Веспи на испанском телевидении.

Так, в интервью Елена Зеленская получила вопрос, как она живет с детьми в Украине, когда там идет война. На что первая леди ответила, что не может вдаваться в подробности, ведь не может подвергать опасности своих детей, однако она уточнила, что за период войны в Украине, они с мужем не вывозили детей с Родины.

"Не могу рассказывать все подробности, потому что мы должны хранить в безопасности их. Однако, мы все в Украине, мы все в Киеве. Если я иногда выезжаю в такие командировки как сегодня, то дети мои постоянно находятся только в Украине", — сказала Елена Зеленская.

Стоит заметить, что Владимир и Елена Зеленских имеют двух общих детей — ныне уже совершеннолетнюю дочь Александру, которой 20 лет и 11-летнего сына Кирилла.

Как ранее утверждала Елена Зеленская, с 24 февраля 2022 года семья живет отдельно от Владимира. Вызвано это прежде всего безопасностью детей.

Напомним, ранее мы писали, что стилист ответила, чего не хватает в образе Елены Зеленской во время визита в один из университетов Словении.

Кроме этого, Фокус писал, что Елена Зеленская о редких встречах Президента Украины с семьей.