Стилист ответила, чего не хватает в образе Елены Зеленской во время визита в один из университетов Словении (фото)

Елена Зеленская появилась в Люблянском университете Словении в стильном черном костюме.

Уже несколько дней Первая леди Украины Елена Зеленская находится с рабочим визитом в Словении в рамках которого она уже успела встретиться с президентом Словении Наташей Пирц Мусар и первым джентльменом Алешем Мусаром. Помимо этого, Елена Зеленская также посетила субботнюю школу для детей, а также один из Люблинских университетов, где отныне откроют отделение украинистики. Фотографиями с визита Первая леди поделилась у себя в социальных сетях.

Для официальной встречи на этот раз Елена Зеленская выбрала классический костюм черного цвета, который состоит из пиджака и широких брюк.

Елена Зеленская Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Специально для Фокуса персональный стилист Яна Ткаченко проанализировала внешний вид Первой леди во время рабочей встречи в одном из университетов. По ее словам, на этот раз Елена Зеленская выбрала довольно удачный образ, который прекрасно подчеркивает ее женственность. Однако, все же, по ее мнению, в образе Первой леди не хватает аксессуаров, которые могли бы сделать образ более интересным.

"Елена Зеленская выбрала классический черный костюм с пиджаком прямого кроя и широкими брюками, который подчеркивает сдержанность и элегантность. Чистые линии идеально отражают современный минимализм. Обувь на каблуках и подчеркнутая пояском талия усиливают женственность и утонченность. Единственное, что бы я добавила — это украшения. Это может быть цепочка с подвесом в белом золоте с белым камнем, который бы добавил контраста и свежести образу. Или брошь, также в белом золоте. Она может быть акцентной — достаточно крупной. Таким образом, кожа лица бы засияла. В общем, стильный ансамбль, который сочетает классику и актуальность и подходит для официальных мероприятий", — высказалась стилист.

Елена Зеленская Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Напомним, ранее мы писали, что стилист ответила, удачным ли был образ Елены Зеленской на Саммите первых леди и джентльменов.

Кроме этого, Фокус писал, что Елена Зеленская стала "крестной матерью" украинского корвета.