Стилістка відповіла, чого не вистачає в образі Олени Зеленської під час візиту в один з університетів Словенії (фото)

Олена Зеленська з'явилася в Люблянському університеті Словенії в стильному чорному костюмі.

Вже кілька днів перша леді України Олена Зеленська перебуває з робочим візитом у Словенії, в межах якого вона вже встигла зустрітися з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар і першим джентльменом Алешем Мусаром. Крім цього, Олена Зеленська також відвідала суботню школу для дітей, а також один із Люблінських університетів, де відтепер відкриють відділення україністики. Світлинами з візиту перша леді поділилася у себе в соціальних мережах.

Для офіційної зустрічі цього разу Олена Зеленська обрала класичний костюм чорного кольору, який складається з піджака та широких штанів.

Олена Зеленська Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Спеціально для Фокусу персональна стилістка Яна Ткаченко проаналізувала зовнішній вигляд першої леді під час робочої зустрічі в одному з університетів. За її словами, цього разу Олена Зеленська обрала доволі вдалий образ, який чудово підкреслює її жіночність. Однак, все ж, на її думку, в образі першої леді не вистачає аксесуарів, які б могли зробити образ більш цікавішим.

"Олена Зеленська обрала класичний чорний костюм із піджаком прямого крою та широкими штанами, який підкреслює стриманість і елегантність. Чисті лінії ідеально відображають сучасний мінімалізм. Взуття на підборах і підкреслена паском талія підсилюють жіночність і витонченість. Єдине, що б я додала — це прикраси. Це може бути ланцюжок з підвісом в білому золоті з білим каменем, який би додав контрасту та свіжості образу. Або брошка, також в білому золоті. Вона може бути акцентною — достаньо крупною. Таким чином, шкіра обличчя б засяяла. Загалом, стильний ансамбль, який поєднує класику та актуальність і підходить для офіційних заходів", — висловилася стилістка.

Олена Зеленська Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Нагадаємо, раніше ми писали, що стилістка відповіла, чи вдалим був образ Олени Зеленської на Саміті перших леді та джентльменів.

Крім цього, Фокус писав, що Олена Зеленська стала "хрещеною матір'ю" українського корвета.