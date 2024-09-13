Стилістка відповіла, чи вдалим був образ Олени Зеленської на Саміті перших леді та джентльменів (фото)

Олена Зеленська чотири роки поспіль для Саміту перших леді та джентльменів одягає вбрання виключно білого кольору.

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Олена Зеленська в елегантному білому костюмі від української дизайнерки GASANOVA з’явилася на четвертому Саміті перших леді та джентльменів, який відбувся вчора, 12 вересня. Спеціально для Фокуса персональна стилістка Яна Ткаченко висловила свою професійну точку зору щодо зовнішнього вигляду першої леді України на події, яку відвідали чимало світових персон.

Так, варто зауважити, що саміт відбувається вже вчетверте, а Олена є його ініціаторкою. Традиційно в цей день перша леді одягає вбрання білого кольору, наприклад, у 2021 році Олена з’явилася на заході в брючному костюмі молочного кольору від української дизайнерки Юлії Богдан. Тоді свій образ дружина президента Україні підкреслила патріотичною брошкою в зоні серця.

Вже 2022-го Олена Зеленська одягла ще один елегантний костюм білого кольору, але вже від дизайнерки Каті Сільченко. У 2023 році перша леді також обрала костюм, але тоді замість штанів була спідниця. Тоді образ для неї створювала українська дизайнерка Ельвіра Гасанова. Вже цьогоріч Ельвіра Гасанова знову стала творцем образу першої леді для саміту, однак замість спідниці на Олені були прямі штани вільного крою, які доповнила блуза та жакет із розрізами з боків, який мав цікаву деталь — подовжений лацкан із правого боку, а також врізні кишені.

Олена Зеленська Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Стилістка Яна Ткаченко зауважила, що цьогоріч для події перша леді обрала доволі вдалий образ, який підкреслив її жіночність і красу.

"Дуже вдалий монолук, який "витягнув" фігуру Олени і додав декілька сантиметрів. Гострий носок завершив образ і, знову ж таки, спрацював на ефект виструнчення. Олена Зеленська зробила правильний вибір щодо кольору і силуету брючного сету, які гармоніюють з зовнішністю першої леді. Доповнила образ зачіска — легкі хвилі", — пояснила персональна стилістка Яна Ткаченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Зеленська відкрила Саміт перших леді та джентльменів 2024.