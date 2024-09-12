В ідеальному білому: Олена Зеленська відкрила Саміт перших леді та джентльменів 2024 (фото)

Подію відвідали перші леді та джентльмени низки зарубіжних країн-партнерів України. Дружина президента України в елегантному образі зустрічала високих гостей.

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Перша леді України Олена Зеленська 12 вересня в Києві відкрила четвертий Саміт перших леді та джентльменів 2024. Дружина президента Володимира Зеленського привернула увагу вибором елегантного образу, повідомляє OBOZ.UA .

Фото: УНІАН

Олена Зеленська з'явилася на заході в білосніжному штанному костюмі-трійці, який складався з жакета, прямих штанів вільного крою і блузи. Її злегка приталений жакет з розрізами з боків мав цікаву деталь — подовжений лацкан із правого боку, а також врізні кишені.

Олена Зеленська відкрила четвертий Саміт перших леді та джентльменів Фото: УНІАН

Під білосніжним жакетом першої леді України була блуза з тканини такого ж кольору, що й весь костюм. Свій образ Олена Зеленська доповнила бежевими туфлями-човниками на підборах і невеликою хусткою в нагрудній кишені. З прикрас на ній були масивні сережки-кільця зі срібла і золота, а на руці — обручка. Її волосся було укладене м'якими хвилями, а макіяж української першої леді в коричнево-нюдових відтінках, як завжди, був бездоганним.

Темою четвертого Саміту перших леді та джентльменів 2024 є безпека дітей. У його межах саміту на різних панелях буде обговорено багато важливих питань, включно з безпекою дітей під час війни, безпекою дітей у сім'ї, школі та кіберпросторі.

Раніше, 12 липня, Фокус писав про те, що Олена Зеленська вперше зустрілася з дружиною нового прем'єра Великої Британії.