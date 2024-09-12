В идеальном белом: Елена Зеленская открыла Саммит первых леди и джентльменов 2024 (фото)

Событие посетили первые леди и джентльмены ряда зарубежных стран-партнеров Украины. Супруга президента Украины в элегантном образе встречала высоких гостей..

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Первая леди Украины Елена Зеленская 12 сентября в Киеве открыла четвертый Саммит первых леди и джентльменов 2024. Супруга президента Владимира Зеленского привлекла внимание выбором элегантного образа, сообщает OBOZ.UA.

Елена Зеленская появилась на мероприятии в белоснежном брючном костюме-тройке, который состоял из жакета, прямых брюк свободного кроя и блузы. Ее слегка приталенный жакет с разрезами по бокам имел интересную деталь — удлиненный лацкан с правой стороны, а также врезные карманы.

Елена Зеленская открыла четвертый Саммит первых леди и джентльменов Фото: УНИАН

Под белоснежным жакетом первой леди Украины была блуза из ткани такого же цвета, что весь костюм. Свой образ Елена Зеленская дополнила бежевыми туфлями-лодочками на каблуках и небольшим платком в нагрудном кармане. Из украшений на ней были массивные серьги-кольца из серебра и золота, а на руке — обручальное кольцо. Ее волосы были уложены мягкими волнами, а макияж украинской первой леди в коричнево-нюдовых оттенках, как всегда, был безупречным.

Темой четвертого Саммита первых леди и джентльменов 2024 является безопасность детей. В рамках Саммита на разных панелях будут обговорены многие важные вопросы, включая безопасность детей во время войны, безопасность детей в семье, школе, в киберпространстве.

Ранее, 12 июля, Фокус писал о том, что Елена Зеленская впервые встретилась с женой нового премьера Великобритании.