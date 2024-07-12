Елена Зеленская впервые встретилась с женой нового премьера Великобритании (фото)

Первые леди поговорили о проблеме ментального здоровья. В частности, Елена Зеленская пригласила Викторию Стармер на Саммит первых леди и джентльменов.

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Елена Зеленская встретилась с женой нового премьера Великобритании Викторией Стармер. О встрече первая леди Украины рассказала в соцсетях.

"Была рада познакомиться с госпожой Стармер сегодня в Вашингтоне, на полях саммита НАТО", — отметила жена Владимира Зеленского.

Для выхода Зеленская выбрала молочный брючный костюм и собрала волосы в низкий хвост. Тем временем первая леди Великобритании продемонстрировала сиреневое летнее платье.

Виктория Стармер и Елена Зеленская

Жена украинского президента рассказала, что Виктория Стармер сейчас работает в сфере здравоохранения и занимается вопросами безопасного труда врачей Национальной службы здравоохранения Великобритании. Она юрист по образованию.

"Поэтому у нас сразу нашлось много общих тем: именно сейчас в Соединенном Королевстве с учебной поездкой находится команда украинских экспертов в области ментального здоровья. Они перенимают лучший британский опыт построения системы психосоциальной поддержки", — рассказала Елена Зеленская, добавив, что она также пригласила Викторию Стармер на Саммит первых леди и джентльменов, который в этом году будет посвящен вопросам безопасности детей.

Отметим, что Кир Стармер занял пост британского премьера 7 июля, после победы Лейбористской партии на выборах. До этого на этом посту был Риши Сунак.

Напомним, кто такая Виктория Стармер, которая все чаще будет появляться в публичном пространстве.

Также Фокус писал о визите Владимира и Елены Зеленских в Вашингтон.