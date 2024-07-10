Елена Зеленская во время визита в США появилась в вышиванке — стилист прокомментировала образ первой леди (фото)

Первая леди Украины Елена Зеленская сопровождает своего мужа, президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон.

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Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская находятся с официальным визитом на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. По приезду в США семья Зеленских присоединилась к мероприятию по чествованию памяти жертв Голодомора в Украине у Мемориала в Вашингтоне. Об этом сообщили на официальных страницах супругов.

Для этого события в США Елена Зеленская надела вышиванку от украинского бренда Gaptuvalnyа и черную юбку-карандаш. На фото можно увидеть, что рубашка первой леди вышита черными нитками.

Дизайнеры, которые создали вышиванку называют ее Яворовский чудоцвет. Это вышивка, которая по их информации, вдохновлена красотой и самобытностью традиционного яворовского платка. В этой самой вышиванке Елена Зеленская была на День вышиванки 2024.

Елена и Владимир Зеленские Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine/

Специально для Фокуса персональная стилистка Яна Ткаченко разобрала образ первой леди Украины во время первого публичного выхода в свет в США. По ее словам, данный образ Елены Зеленской полностью гармоничен.

"В портретной зоне Елены цвет из ее индивидуальной цветовой палитры. Светлые оттенки гармоничны к ее внешности — светлым волосам, зеленым глазам и коже. Силуэт вышиванки также соответствует ее типу фигуры. Замечательный орнамент, количество и размер которого дополняет образ. Не отвлекая от Елены и не перетягивая внимание на себя. Длина юбки — идеальная. Удлиняет силуэт, добавляет женственных изгибов", — пояснила стилист.

По словам Яны Ткаченко, единственное, что, по ее мнению, можно исправить в образе первой леди Украины, так это обувь.

"Я заменила бы туфли на более трендовые — с прямоугольным носком и более массивные, чтобы уравновесить верх и низ", — резюмировала стилист.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Зеленская появилась в новом интервью в жакете, который добавляет ей возраста — стилист.

Кроме этого, Фокус писал, что Елена Зеленская в элегантном образе анонсировала тему Четвертого саммита первых леди и джентльменов.