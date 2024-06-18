Елена Зеленская в элегантном образе анонсировала тему Четвертого саммита первых леди и джентельменов

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с журналистами, чтобы озвучить ключевую тему Четвертого саммита первых леди и джентльменом, который пройдет 12 сентября 2024.

18 июня, в Доме с химерами состоялась пресс-конференция по случаю анонса главных тем Саммита первых леди и джентельменов 2024. Елена Зеленская пообщалась с журналистами и представила ожидаемую программу события, на которое, по традиции, будут приглашены супруги первых лиц зарубежных государств. Фокус побывал на пресс-конференции.

Елена Зеленская, Дмитрий Кулеба

Главной темой события станет безопасность детей, в первую очередь, в ходе военных конфликтов.

"Болезненная тема для Украины, где РФ каждый день убивает и калечит детей, и уже похитила 19 тысяч маленьких украинцев.

На встрече с журналистами присутствовали также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр социальной политики Оксана Жолнович, министр образования и науки Оксен Лисовой, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Это важное событие как для меня, так и для международного сообщества первых леди и джентльменов, которое стремительно развилось и переросло в глобальную платформу, которая постоянно действует и приносит пользу Украине и миру", — сказала Елена Зеленская.

По словам супруги главы государства, она уже разослала приглашения своим коллегам и получила несколько положительных ответов.

Кроме того, на Саммите в 2024 году впервые представят результаты масштабного социологического исследования "Ключевые угрозы для детей", которое провели целенаправленно под событие.

Для публичного появления и анонса мероприятия международного значения, первая леди Украины выбрала элегантный брючный костюм кирпичного цвета, который эффектно гармонировал с мягкой естественной укладкой и "прозрачным" дневным макияжем.

Ранее Фокус подробно писал о Третьем Саммите Первых Леди и Джентельменов.