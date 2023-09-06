Елена Зеленская в элегантном белом образе встречала гостей на Саммите первых леди и джентельменов

Саммит, который уже третий год подряд проходит в Киеве, является инициативой жены президента Владимира Зеленского.

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Первая леди Украины Елена Зеленская в элегантном образе встречала гостей на третьем ежегодном Саммите Первых леди и джентльменов, сообщает Фокус.

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Елена Зеленская Фото: Фокус

Событие посетили иностранные гости, среди которых кинорежиссер Мишель Хазанавичус и актер Шон Пенн. Кроме того, на мероприятие, которое было посвящено теме ментального здоровья, прибыли первые леди Чехии, Сербии, Словении, Эстонии, Латвии, Швеции и мужья ряда европейских премьер-министров.

Ведущими третьего Саммита стали британский актер, режиссер, писатель Стивен Фрай и украинская журналистка Анна Гомонай.

Стивен Фрай и Анна Гомонай Фото: Фокус

На мероприятии супруга президента Украины появилась в элегантном белом костюме, который состоял из юбки-миди и стильного блейзера. К ансамблю Зеленская подобрала бежевые туфли-лодочки, а изюминкой монохромного образа стала брошь в виде Украины.

Елена Зеленская

Напомним, Саммит первых леди и джентльменов – международное объединение супругов первых лиц мира, основанное супругой Президента Украины Еленой Зеленской в 2021 году для обмена опытом и реализации совместных проектов ради благосостояния людей в мире.

Елена Зеленская

"Я горжусь, что именно Украина стала инициатором этого формата, потому что он с каждым годом растет и становится чем-то большим и более важным", – сказала Елена Зеленская накануне Саммита.

Ранее Фокус писал, что Елена Зеленская рассказала, как на ее семью повлияла война.