"Мне нужен муж, а не историческая фигура": Елена Зеленская рассказала, как на ее семью повлияла война

Первая леди Украины дала эмоциональное и откровенное интервью.

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Елена Зеленская, которая недавно совершила официальный визит в Швецию, где встретилась с королевской семьей, дала откровенное и эмоциональное интервью ВВС, и рассказала, как война с Россией повлияла на ее семью.

"Это, возможно, эгоистично, но мне нужен муж, а не историческая фигура рядом", — сказала она, отметив, что семье ожидаемо не хватает времени на то, чтобы быть вместе.

"Но мы держимся. У нас есть силы — и эмоциональные, и физические. И я уверена, что мы выдержим все", — добавила она.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский Фото: Офис Президента Украины

Когда в феврале 2022 года Россия вторглась в Украину, Елена Зеленская вместе со своими детьми месяцами скрывалась в секретных местах. Первая леди призналась, что в начале войны ее эмоциональное состояние можно описать, как "постоянное ощущение адреналина".

Но ей надо было успокоиться и жить в "в тех условиях, которые есть".

Елена Зеленская продолжает исполнять обязанности первой леди. Она ездит по миру, — сама, и вместе с мужем, — встречается с лидерами других стран и выступает с вдохновляющими речами.

Но она отмечает, что семья разобщена.

"Мы имеем возможность видеться все вместе не так часто, как, конечно, мы хотели бы. Сыну не хватает отца", — рассказала Елена Зеленская. Она призналась, что сейчас ее дети ничего не планируют, ведь их жизнь после начала войны радикально изменилась.

"Мне больно на это смотреть, потому что мои дети ничего не планируют. Моей дочери 19. В таком возрасте молодежь мечтает о путешествиях, новых ощущениях, эмоциях. У нее нет такой возможности. То есть ограничения во времени, в том, что ты можешь себе позволить, они существуют, и мы как-то пытаемся с этим жить", — рассказала первая леди.

Она вспомнила, что с Владимиром Зеленским познакомилась еще когда они учились в одной школе и вместе работали над юмористическим шоу. О том, чтобы ее муж стал "исторической фигурой", она никогда не мечтала. И те времена, когда он просто был рядом, сейчас вспоминает с сожалением.

Но первая леди уверена, что Владимир Зеленский "имеет энергию, силу воли, вдохновение и упрямство для того, чтобы выстоять в этой войне".

"Я верю в него и я его поддерживаю. Я знаю, что у него сил хватает. Любой человек в этой ситуации, которую я знаю, ему бы было намного тяжелее, чем ему. Он действительно очень-очень крепкий человек и выносливый. И эта выносливость сейчас нам всем очень нужна", — сказала Зеленская.

Елена Зеленская во время торжеств на День Независимости во время празднования Дня Независимости Фото: Офис Президента Украины

Один из последних проектов первой леди посвящен психическому здоровью и психосоциальной поддержке украинцев в условиях войны. Сейчас она готовится к Саммиту первых леди и джентльменов, который пройдет в Киеве сегодня, 6 сентября.

Саммит первых леди и джентльменов — международное объединение супругов первых лиц мира, основанное Еленой Зеленской в 2021 году для обмена опытом и для реализации совместных проектов ради благосостояния людей в мире.

Первая леди надеется, что сможет кого-то вдохновить, или доказать своим примером, что "мы живем, мы работаем, мы идем вперед".

"Никто не может знать, что тебя ожидает. И, конечно, никто не мог представить, что в XXI веке посреди Европы будет развязана такая не просто война. Она настолько жестокая. Кровавая война. Я никогда не представляла, что я буду в этой роли в это время", — сказала она, отметив, что уже полтора года украинцы не могут быть уверены в завтрашнем дне, и в будущем.

"У нас есть огромная надежда на победу, но, когда мы ее дождемся, мы не знаем. И это долгое ожидание, постоянный стресс дают о себе знать", — резюмировала первая леди Украины.

Напомним, ведущим Саммита первых леди и джентльменов в Киеве станет известный британский актер и писатель Стивен Фрай.