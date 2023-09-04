Британский актер Стивен Фрай прибыл в Киев

Знаменитый художник станет ведущим третьего Саммита первых леди и джентльменов в Киеве.

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Стивен Фрай, известный британский актер и писатель, прибыл в Киев. Об этом он сообщил у себя в Instagram. Известный британец станет ведущим Саммита первых леди и джентльменов в Киеве.

Стивен Фрай опубликовал в Instagram снимок спального купе поезда "Укрзализныци", в котором он провел ночь от границы Польши и до Киева.

"Спальный вагон от границы с Польшей до Киева. Прибываю туда сейчас...", — написал он.

Купе Стивена Фрая

Позже звезда сериала "Дживс и Вустер" опубликовал фото противогаза, который нашел в своем номере. В каком отеле он остановился, Стивен Фрай не уточнил.

"Все достаточно нормально, но большинство британских номеров в отеле не оборудованы противогазами...", — отметил актер, намекнув на то, что он прибыл в страну, которая воюет с врагом, а обстрелы мирных городов Украины не прекращаются, поэтому каждый должен быть начеку.

Фото Стивена Фрая из отеля

Стивен Фрай станет ведущим Саммита первых леди и джентльменов. Состоится Саммит 6 сентября, в среду, уже на этой неделе.

Это событие, инициированное первой леди Украины Еленой Зеленской в 2021 году. Популярный британский актер, ведущий, писатель, Стивен Фрай с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину, поэтому ведущим он станет вполне ожидаемо.

"Он постоянно поддерживает Украину в ее борьбе за существование и независимость, о чем ярко свидетельствуют его интервью с гостями. А кроме того, помогал украинцам пережить зиму вместе с инициативой ShelterBox, которая собирала пожертвования на теплую одежду и ремонт поврежденных домов", — отметили организаторы Саммита.

Сам Фрай о своем участии в Саммите писал, уже сев в самолет польской авиакомпании.

"Я на польской авиакомпании LOT, направляюсь на восток в захватывающее (по крайней мере для меня) приключение. Офис президента в Украине спросил, могу ли я взять на себя обязанности на саммите по вопросам психического здоровья, проходящем в Киеве, столице Украины. Сейчас я еду туда различными способами, о которых я не могу подробно рассказать", — Фрай отметил, что это для него большая честь и Саммит объединит неврологов, социологов, психологов и тех, кто лечит психические травмы.

Темой третьего Саммита первых леди и джентльменов является "Ментальное здоровье: устойчивость и хрупкость будущего".

Чем известен Стивен Фрай

Стивен Фрай — британский комедийный актер, писатель, сценарист, телеведущий, режиссер и директор футбольного клуба "Норвич Сити". Звезда сериалов "Черная Гадюка" (1985-1989) и "Дживс и Вустер" (1990-1993). Также известен по роли Оскара Уайльда в фильме "Уайльд" (1997).

Стивен Фрай известен своей активной позицией: он поддерживает ряд инициатив и организаций, работающих с военнослужащими, людьми страдающими от недугов и является активистом ЛГБТ-сообщества.

Напомним, ранее Стивен Фрай поддерживал протестующих в Беларуси.