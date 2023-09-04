Британський актор Стівен Фрай прибув до Києва

Знаменитий митець стане ведучим третього Саміту перших леді та джентльменів в Києві.

Related video

Стівен Фрай, відомий британський актор та письменник, прибув до Києва. Про це він повідомив у себе в Instagram. Відомий британець стане ведучим Саміту перших леді та джентльменів у Києві.

Стівен Фрай опублікував в Instagram знімок спального купе потяга Укрзалізниці, в якому він провів ніч від кордону Польщі й до Києва.

"Спальний вагон від кордону з Польщею до Києва. Прибуваю туди зараз…", — написав він.

Купе Стівена Фрая

Пізніше зірка серіалу "Дживс і Вустер" опублікував фото протигаза, який знайшов у своєму номері. В якому готелі він зупинився, Стівен Фрай не уточнив.

"Все досить нормально, але більшість британських номерів в готелі не обладнають протигазами…", — зазначив актор, натякнувши на те, що він прибув у країну, яка воює із ворогом, а обстріли мирних міст України не припиняються, тож кожен має бути напоготові.

Фото Стівена Фрая з готелю

Стівен Фрай стане ведучим Саміту перших леді та джентльменів. Відбудеться Саміт 6 вересня, у середу, вже цього тижня.

Ця подія, ініційована першою леді України Оленою Зеленською у 2021 році. Популярний британський актор, ведучий, письменник, Стівен Фрай від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну, тому ведучім він стане цілком очікувано.

"Він постійно підтримує Україну у її боротьбі за існування та незалежність, про що яскраво свідчать його інтерв'ю з гостями. А окрім того, допомагав українцям пережити зиму разом з ініціативою ShelterBox, що збирала пожертви на теплий одяг та ремонт пошкоджених домівок", — зазначили організатори Саміту.

Сам Фрай про свою участь в Саміті писав, вже сівши до літака польської авіакомпанії.

"Я на польській авіакомпанії LOT, прямую на схід у захоплюючу (принаймні для мене) пригоду. Офіс президента в Україні запитав, чи можу я взяти на себе обов'язки на саміті з питань психічного здоров'я, що проходить в Києві, столиці України. Зараз я їду туди різними способами, про які я не можу детально розказати", — Фрай зазначив, що це для нього велика честь і Саміт об'єднає неврологів, соціологів, психологів та тих, хто лікує психічні травми.

Темою третього Саміту перших леді та джентльменів є "Ментальне здоров’я: стійкість і крихкість майбутнього".

Чим відомий Стівен Фрай

Стівен Фрай — британський комедійний актор, письменник, сценарист, телеведучий, режисер та директор футбольного клубу "Норвіч Сіті". Зірка серіалів "Чорна Гадюка" (1985–1989) та "Дживс і Вустер" (1990–1993). Також відомий за роллю Оскара Вайлда у фільмі "Вайлд" (1997).

Стівен Фрай відомий своєю активною позицією: він підтримує низку ініціатив та організацій, що працюють з військовослужбовцями, людьми які страждають від недуг та є активістом ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, раніше Стівен Фрай підтримував протестувальників у Білорусі.