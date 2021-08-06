У колі однодумців. Хто приїде на саміт перших леді та джентльменів у Київ

Саміт відбудеться 23 серпня в рамках святкування 30-річчя незалежності України.

Саміт перших леді та джентльменів, запланований на 23 серпня в Києві, відвідають перші особи країн Балтії — Литви і Латвії, а також світові експерти та представники міжнародних організацій. Про це в інтерв'ю Фокусу розповіла Олена Зеленська, перша леді України.

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"Ми задумали саміт у непростий період, коли карантинні обмеження в країнах постійно змінюються. Тому хтось фізично буде в Києві, хтось приєднається онлайн, хтось запише відеозвернення", — зазначила Зеленська.

Саміт, названий "М'яка сила в новій реальності", на думку Олени Зеленської, стане новим типом заходу, присвяченим світовій гуманітарній політиці та дипломатії м'якої сили, якими займаються дружини президентів по всьому світу.

"Це буде майданчик для зустрічі, обміну досвідом, об'єднання зусиль у гуманітарних, соціальних, культурних проєктах, якими ми займаємося. Найактуальніша тема саміту — постковідна реальність. Світ змінився, ми всі зіткнулися з кризою і живемо в новій реальності, яка вимагає нової координації. Про це будемо говорити на зустрічах. Основні теми — охорона здоров'я, освіта, рівні можливості в нових умовах" — розповіла Олена Зеленська.

Детальніше про проєкти першої леді України в гуманітарній сфері можна прочитати в її інтерв'ю Фокусу.