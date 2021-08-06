В кругу единомышленников. Кто приедет на саммит первых леди и джентльменов в Киев

Саммит состоится 23 августа в рамках празднования 30-летия независимости Украины.

Саммит первых леди и джентльменов, запланированный на 23 августа в Киеве, посетят первые лица стран Балтии – Литвы и Латвии, а также мировые эксперты и представители международных организаций. Об этом в интервью Фокусу рассказала Елена Зеленская, первая леди Украины.

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"Мы задумали саммит в непростой период, когда карантинные ограничения в странах постоянно меняются. Поэтому кто-то физически будет в Киеве, кто-то присоединится онлайн, кто-то запишет видеообращение", — отметила Зеленская.

Саммит, названный "Мягкая сила в новой реальности", по мнению Елены Зеленской, станет новым типом мероприятия, посвященным мировой гуманитарной политике и дипломатии мягкой силы, которыми занимаются супруги президентов по всему миру.

"Это будет площадка для встречи, обмена опытом, объединения усилий в гуманитарных, социальных, культурных проектах, которыми мы занимаемся. Самая актуальная тема саммита — постковидная реальность. Мир изменился, мы все столкнулись с кризисом и живем в новой реальности, которая требует новой координации. Об этом будем говорить на встречах. Основные темы — охрана здоровья, образование, равные возможности в новых условиях" — рассказала Елена Зеленская.

Подробнее о проектах первой леди Украины в гуманитарной сфере можно прочитать в ее интервью Фокусу.