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Елена Зеленская о саммите первых леди, кроссовках в Версале и дипломатии мягкой силы

Серафима Таран, Галина Ковальчук
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первая леди Украины Елена Зеленская
Фото: Антон Кулаковский | У первых леди нет политического влияния, но есть эмоциональное: мы можем привлечь внимание к важным вопросам

Ее обязанности нигде не прописаны, но статус первой леди помогает открывать двери в самые высокие кабинеты. Искусно этим пользуясь, Елена Зеленская решает социальные и гуманитарные вопросы.

За прошедшие два года Елена Зеленская освоилась в статусе первой леди и привыкла к публичности. В 2019 году ее можно было увидеть разве что во время редких зарубежных визитов президента. Сейчас Зеленская активно работает над гуманитарными проектами как внутри страны, так и за рубежом и уже очень скоро, 23 августа, будет принимать своих коллег из разных стран на саммите первых леди и джентльменов и вместе с ними искать решения гуманитарных проблем.

Содружество леди и джентльменов

Вы привыкли к публичности?

— Ко всему постепенно привыкаешь. Не могу сказать, что я вообще когда-то была публичным человеком, мне это неинтересно. Сейчас, думаю, можно заметить по моим социальным сетям, что все мои посты касаются программной деятельности в статусе супруги президента. У меня есть личная жизнь, семья, дети — все это я оберегаю.

Как вы справляетесь с ограничениями, которые накладывает статус первой леди? Что вам больше всего не нравится?

— Вы правильно сказали об ограничениях. Люди думают, что у первых леди есть много полномочий. На самом деле ограничений еще больше. Это и дресс-код, и охрана, и запланированные встречи. Не нравится, наверное, то, что ты не можешь быть спонтанной, например, уехать с подружками на концерт. Но я к такой несвободе отношусь философски. Сейчас это часть моей жизни.

Как вы относитесь к тому, что у первой леди нет обозначенных полномочий и обязанностей?

— У первых леди во всем мире, к сожалению, нет официального статуса, несмотря на то что часто они играют серьезную роль в гуманитарных, социальных процессах, происходящих в стране и за ее пределами. У нас нет политического влияния, но есть эмоциональное: нас видят люди, слышат наш голос, и мы можем привлечь внимание к важным вопросам. Есть замечательный пример — Элеонора Рузвельт. Первая леди, которая в свое время инициировала написание первого в мире документа по правам человека после Второй мировой войны. Это главный документ ООН — Всеобщая декларация прав человека. Это подтверждает то, что работа первых леди имеет вес.

Елена Зеленская, жена президента Украины
Без офиса. Елена Зеленская считает, что ее работа на посту первой леди была бы эффективнее, если бы у нее был официальный статус и собственные подчиненные

23 августа вы запланировали саммит первых леди и джентльменов в Украине. Что это будет?

— Общение между супругами президентов проходит в большей степени в рамках официальных визитов, но этого мало. Есть проекты, которыми можно делиться, и энергия и усилия, которые нужно объединять. В этом году у нас большой праздник — 30 лет независимости Украины. Запланировано много мероприятий в Киеве, и одно из них, новое в контексте мировой гуманитарной политики и дипломатии мягкой силы, — это саммит первых леди и джентльменов. Мы хотим организовать площадку для встречи, обмена опытом, объединения усилий в гуманитарных, социальных, культурных проектах, которыми занимаемся.

Какие страны подтвердили участие?

— Мы задумали саммит в непростой период, когда карантинные ограничения в странах постоянно меняются. Поэтому кто-то физически будет в Киеве, кто-то присоединится онлайн, кто-то запишет видеообращение. Думаю, коллеги из стран Балтии точно будут: Литва, Латвия. В саммите примут участие не только первые леди и джентльмены, но и мировые эксперты, и представители международных организаций.

Какие главные темы саммита?

— Самая актуальная тема — пост­ковидная реальность. Мир изменился, мы все столкнулись с кризисом и живем в новой реальности, которая требует новой координации. Об этом будем говорить на встречах. Основные темы — охрана здоровья, образование, равные возможности в новых условиях.

Вы общаетесь с супругами президентов вне официальных визитов?

— Конечно, никакой близкой дружбы быть не может. У нас мало возможностей общаться отдельно от официальных визитов наших супругов. Это барьер. Вместе с тем, когда есть желание для общения, всегда можно найти выход: общаемся в телефонном режиме, поздравляем друг друга с праздниками. Было несколько видеозвонков во время пандемии, обменивались опытом касательно нынешней ситуации и адаптации своей деятельности в связи с новыми обстоятельствами.

Женщина обязательно станет президентом

Как поживает идея создания института первой леди в Украине?

— Поживает [cмеется]. Во время личных встреч с женами президентов других стран мы это обсуждали. У многих из нас одна и та же реальность: есть работа, но мало понятных возможностей, которыми мы можем пользоваться. Если у общества имеется запрос на работу первой леди, было бы хорошо, если бы существовал официальный формат, как эту деятельность осуществлять. Есть примеры за границей: хартия супруги президента во Франции, созданная для работы Брижит Макрон. Есть отдельный офис в Белом доме для работы супруги американского президента. В Украине достаточно было бы позаимствовать несколько сотрудников из Офиса президента для официального сопровождения работы первой леди. Сейчас мне периодически помогают. Но эти люди остаются сотрудниками Офиса президента, и я не могу рассчитывать на все их время.

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Расскажите, как проходит ваше общение с разными органами власти? Есть какая-то процедура, если, например, нужно провести законодательную инициативу?

— Народные депутаты, члены правительства могут внести на рассмотрение своих учреждений и органов инициативы, которые я поддерживаю. Так было с "Партнерством Биарриц", к которому Украина присоединилась в прошлом году. Это партнерство равных возможностей для женщин и мужчин, инициированное странами G7 в 2019 году. Депутаты обратились ко мне с предложением поддержать эту тему. Я согласилась, начали вместе искать возможности.

"Реформа школьного питания стала продвигаться, как мне кажется, только потому, что она, в частности, актуальна и интересует всех"

Общение с представителями власти проходит в формате консультаций и встреч. Могу напрямую связаться с министром, если его знаю. Если не знаю, знакомлюсь. В этом преимущество супруги президента. Мне вряд ли откажут во встрече.

Вы со всеми министрами знакомы?

— Не со всеми. Не знакома с министром обороны, с нынешним министром внутренних дел.

А с предыдущим министром внутренних дел Арсеном Аваковым были знакомы?

— У нас с ним не было рабочих встреч, но знакомы были.

Прошло два года, как Владимир Зеленский стал президентом. Что изменилось за это время в стране, на ваш взгляд?

— Не могу сказать, что мне легко ответить на этот вопрос. Мы все хотим видеть только лучшее. Я смотрю с оптимизмом на то, что происходит, и могу рассказать о тех переменах, которые инициировала я. Например, реформа школьного питания. Надеюсь, что в будущем дети начнут лучше питаться в школах и детских садах. Мы строим Украину без барьеров — и я этим горжусь. В рамках моего проекта культурной дипломатии популяризируем украинский язык в мире. Хочется, чтобы такие перемены стали ощутимыми и позитивными. Нам есть чем гордиться.

Елена Зеленская с журналистами Фокуса - эксклюзивное интервью
Личный контакт. Свои инициативы Елена Зеленская продвигает, консультируясь с представителями разных ветвей власти — во встречах ей не отказывают

Вы много раз говорили, что не даете президенту никаких советов касаемо политики, потому что это не ваша компетенция. Но вы следите за тем, что происходит в стране? Интересуетесь, как обстоят дела на передовой, как проходят встречи президента с мировыми лидерами, о чем договариваются?

— Все украинцы десятилетиями прикованы к экранам телевизоров, гаджетов и следят за тем, что происходит в стране. Точно так же делаю и я, беспокоюсь, что происходит с нами и вокруг нас. Как супруга президента я считаю неуместным высказываться по политическим вопросам, делать громкие заявления. Но я слежу, конечно.

Вы доверяете людям в команде президента?

— Да. Хотя я не совсем в команде, я рядом. Могу наблюдать, как к своей команде относится президент и как его команда относится к нему. Если вижу, что люди преданно работают, отношусь к ним позитивно. И наоборот. Но меня никто не спрашивает об этом, потому что это было бы неуместным. Это политические вещи, в которые я не вмешиваюсь.

Вашим преемником может быть мужчина. Как думаете, следующим президентом Ук­раины может стать женщина?

— Думаю, почему бы и нет? Мы идем к этому большими шагами, снимаем ограничения, которые долгие годы были актуальны для женщин. Речь о разнице в заработной плате, когда женщины на одной и той же должности с мужчиной получают до 25% меньше. У нас растет количество женщин в политике, есть активные женщины-парламентарии. Влияние женщин увеличивается, я вижу их энергию. Кто-то обязательно станет следующей главой государства.

Вы не думаете о политической карьере?

— Я — нет. Точно нет, спасибо [смеется].

А про возможный второй президентский срок Владимира Зеленского?

— Честно говоря, стараюсь не думать. Мы с ним это не обсуждаем. На сегодня у меня много работы и проектов, о которых нужно думать.

Поговорим о шутках. Как вы относитесь к тому, что сатира "Квартала 95" стала реальностью для Владимира Зеленского? Когда-то он смеялся над политиками, экономическим упадком в стране, над тем, как нужно или не нужно просить помощи у западных партнеров, и вот он сам — внутри собственных шуток.

— Это две жизни: до и после президентства. Не могу сказать, что мы не понимали того, над чем шутили раньше. Люди могут по-разному воспринимать происходящее. И критиковать. Мы всегда транслировали то, что говорили вокруг нас. Ничего не придумывали. Это сатира, которая не может быть придуманной. Теперь он стал президентом и объектом таких шуток. И это нормально. Я это понимаю, и он тоже. Хорошо, когда шутки смешные. Мы оцениваем с точки зрения юмора, и часто нам кажется, что можно было бы сделать смешнее.

Вы продолжаете писать сценарии для юмористических проектов. Над чем сейчас работаете?

— В моей компании есть много телевизионных проектов. Я не хотела бы об этом рассказывать, потому что это привлечет внимание и проект будут рассматривать как проект первой леди. Это не так. Это мои проекты как человека, в которых я продолжаю работать.

Кроссовки и гардероб первой леди

Вы предпочитаете одежду дизайнеров молодого поколения, таких как Иван Фролов, Артем Климчук. Это ваша концептуальная позиция?

— Я и сама отношусь к молодому поколению. Когда в начале работы мне надо было искать новые образы, то на мой запрос быстрее откликнулись именно молодые дизайнеры. Мне понравилось с ними работать, и сейчас у нас складываются классные тандемы.

В одном из интервью вы говорили, что есть определенные критерии, как должна выглядеть первая леди. Что это за критерии?

— Как только я оказалась в Офисе президента, начала искать информацию о гардеробе первой леди. Мне казалось, что здесь люди все знают и могут мне помочь. Я спрашивала о длине юбки, высоте каблуков, можно ли носить брюки. Никто мне не мог помочь, поэтому я самостоятельно собирала информацию несколько месяцев.

"У первых леди нет политического влияния, но есть эмоцио­нальное: нас видят люди, слышат наш голос, и мы можем привлечь внимание к важным вопросам"

Оказалось, что критерии простые и основаны на деловом этикете. Кроме него есть нюансы традиций отдельных стран, которые надо учитывать. Например, в мусульманских странах лучше закрывать руки, надевать длинную юбку. Но в целом мир движется к большей демократичности: в зарубежных странах не обращают внимания на длину или фасон одежды — главное, чтобы она шла человеку и была уместной. Нельзя прийти в пляжном платье на встречу с женой президента, и наоборот, строгий деловой костюм будет неуместным в визитах к детям или в больницу.

Служба протокола вам не помогает с гардеробом?

— Это не ее обязанность. Служба протокола занимается организацией визитов, прописывает сценарий, проводит нас везде, где мы появляемся. У нее много работы помимо моего внешнего вида.

Елена Зеленская, первая леди Украины
Я понимаю: если я хочу сказать что-то важное, то нельзя не учитывать внешний вид

Больше помогают дипломатические учреждения стран, которые мы посещаем. Накануне зарубежных визитов они присылают список мероприятий и рекомендации. Если это, например, посещение православной церкви, то у меня должен быть платок. Когда запланирована длинная прогулка по музеям, то мне рекомендуют надеть удобную обувь. И когда меня критикуют за кроссовки, то должна ответить, что иначе нельзя, — на каблуках долго не погуляешь.

Часть украинского общества посчитала неуместными кроссовки французского бренда Veja, которые вы надели для визита в Версаль. Почему вы их выбрали?

— Надеть кроссовки мне рекомендовала французская сторона, также мы договорились с Брижит Макрон, что будем без каблуков. Кроссовки Veja стали нашим реверансом французской стороне — и она его заметила, это было очень приятно. Veja — демократичный бренд, основанный на экологичности, он не тратит деньги на рекламу и работает с небольшими поставщиками. То есть этот бренд — об экологичности, сознательном потреблении. Считаю, что сделала правильно, выбрав его.

Также вы говорили, что у вас с мужем один стилист на двоих. По каким вопросам консультируетесь с ним чаще всего?

— Я общаюсь со стилистом больше Владимира, ведь мужчинам не нужно так много его внимания. На начальном этапе мы подобрали достаточное количество костюмов и галстуков для президента и сейчас только поддерживаем качество одежды, добавляем новые рубашки.

"Влияние женщин увеличивается, я вижу их энергию. ­Кто-то обязательно станет следующей главой государства"

Я со стилистом работаю в первую очередь над гардеробом для зарубежных визитов. К ним готовиться довольно сложно из-за обилия мероприятий, и нужно брать с собой от двух до десяти комплектов одежды. Мы их прорабатываем предварительно с учетом форс-мажоров: например, если пойдет дождь или снег, то нужна одежда на замену. Больше всего внимания требуют выход из самолета и встреча "два на два" с президентом и первой леди принимающей страны — эти события больше всего фотографируют и обсуждают.

Как вы относитесь к тому, что общество фокусирует внимание в первую очередь на вашем внешнем виде?

— Честно говоря, сначала меня это угнетало. Я рассказывала о своей программной деятельности, а люди смотрели только на мое платье и прическу, а это меняет фокус внимания. Но потом я поняла, что это естественно. Мы живем в обществе, где человека оценивают в первую очередь по внешности. Я понимаю: если я хочу сказать что-то важное, то нельзя не учитывать внешний вид. Мне кажется, что пока мы удачно совмещаем эти вещи.

Двигаться быстрее

На каком этапе реформа школьного питания? Какие изменения будут в школах 1 сентября?

— На данный момент государство сделало все, чтобы проект стартовал. С 1 сентября вступают в силу новые законодательные нормы, в частности санитарные, которые заменили устаревшие. Теперь начинается их внедрение на местах. Мы понимаем, что для кого-то эти изменения будут минимальными, а для кого-то — трудными, потому что нужно менять подход: адаптировать технологические процессы, обновлять меню, переучивать поваров, переоснащать пищеблоки и даже менять культуру питания. Чтобы помочь школам, мы запланировали выездные стратегические сессии и форумы в областях. Там будем делиться своим видением, почему изменения в питании важны, ведь здоровье детей — это здоровье нации в будущем.

первая леди Украины Елена Зеленская
Есть проекты, которыми можно делиться, и энергия и усилия, которые нужно объединять

Родители могут быть спокойны, что их ребенок в школе накормлен вкусно и полезно. Конечно, есть случаи, когда дома ребенок привык есть сосиски, а в школе их не будет. Но мы все должны менять привычки к лучшему, и надеемся, что привычку здорового питания дети сохранят в будущем. Педагогам тоже необходимо подстроиться к изменениям. Школам, нуждающимся в крупной реорганизации питания, дадут адаптивный период до 1 января 2022 года. Они могут рассчитывать на субвенции, и я надеюсь на активную помощь местных бюджетов в рамках децентрализации.

Когда вы инициировали этот проект, как договаривались с чиновниками, какие рычаги влияния использовали?

— Сначала я встретилась с Евгением Клопотенко, поваром, работающим над изменениями школьного питания, и представителями трех профильных ведомств — Министерства образования и науки, Минздрава и Министерства экономики. Они рассказали о своих замечаниях к санитарному регламенту, нормам и меню столовых, материально-техническому обеспечению пищеблоков.

"Как супруга президента я считаю неуместным высказы­вать­ся по политичес­ким вопросам, делать громкие заявления"

Мы начали разбираться, из чего состоит система питания, кто наполняет тарелку ребенка в школе. Оказалось, что школы принадлежат Министерству образования и науки, санитарные нормы и пищевые регламенты — зона ответственности Минздрава. Качество контролирует Госпродпотребслужба, Министерство экономики предоставляет механизмы закупок и систему безопасности продуктов и процессов, есть Антимонопольный комитет и Prozorro, которые тоже участвуют в этом процессе.

Большая сеть из этих министерств и ведомств работала разрозненно, поэтому мы в первую очередь пригласили на переговоры их представителей, чтобы объединить усилия. Я наткнулась на болевую точку нашего общества, ведь все мы — родители, заинтересованные в лучшем питании для своих детей.

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В целом моя работа с представителями власти состоит из консультаций, переговоров, ведь я не могу на них влиять административно. Все, что я могу сделать, — попросить, и это их добрая воля — помогать мне или сказать, что изменения невозможны. Чиновники выполняют свою работу, но иногда важно их поощрить эмоционально. В этом, мне кажется, заключается дипломатия мягкой силы — то, что может делать жена президента.

Ваши дети довольны питанием в школе?

— В общем довольны. Мои дети не очень хорошо едят, накормить их чем-то новым трудно. Но в школе едят. Возможно, там на них влияет коллектив. В школе, где они учатся, запрещено приносить свою еду, в то же время там разнообразное меню, у них есть выбор.

Реформа декларирует высокое качество школьного питания, при этом есть система Prozorro, где выигрывают фирмы, которые кормят детей на 8 грн в день. Как поддерживать качество в такой ситуации?

— Это системная проблема, которая приводит к тому, что недобросовестные поставщики кормят детей целой области. Сейчас рабочая группа, куда входят представители Министерства экономики, Госпродпотребслужбы, Антимонопольного комитета, Prozorro и других организаций, активно трудится над решением вопроса, чтобы школы закупали не самую дешевую морковь, а морковь надлежащего качества. К сожалению, нынешняя система, настроенная на закупку труб или автомобилей, в сфере питания не работает должным образом. Ведь когда мы идем в магазин, то в выборе продуктов ищем баланс между ценой и качеством.

первая леди Украины Елена Зеленская
Менять общественные представления о нашем разнообразии — один из важнейших и труднейших этапов

Насколько вопрос безбарьерности, еще одной вашей инициативы, является болевой точкой для украинского общества?

— Каждый человек может столкнуться с проблемой барьеров в своей жизни. Сегодня мы молоды и здоровы, а завтра можем получить травму, с трудом передвигаться в пожилом возрасте. Мы не замечаем очевидных вещей вокруг, и это тянется десятки лет. Менять общественные представления о нашем разнообразии — один из важнейших и труднейших этапов реформы безбарьерности. Любые изменения, которые мы предлагаем, вызывают восхищение у тех, кому они близки, и возмущение у других, которые считают их лишними. Я к программе безбарьерности отношусь так, как Иван Франко, когда писал: "Лупайте сю скалу". Будем лупать.

Когда будут зримые результаты этой реформы?

"Важно поощрять чиновников эмоционально, в этом заключается дипломатия мягкой силы — то, что может делать жена президента"

— Здесь, считаю, важны примеры того, какой должна быть безбарьерность. Как образец мы взяли наши главные воздушные ворота, аэропорт Борисполь. Там неплохая ситуация, но мы сделали дополнительный аудит, провели его вместе с семьями, где есть дети с инвалидностью. Мы прошлись по всему аэропорту, поняли, что можно улучшить. Вот, например, если человек передвигается в коляске, то ему очень неудобно проходить паспортный контроль, потому что он сидит, а стойка высокая. Оказывается, в Борисполе есть отдельная стойка для таких людей, а они об этом не знают. Это показывает проблему с информированием пассажиров и навигацией в аэропорту. Мы обнаружили целый перечень элементов безбарьерности, которые можно довести до идеала, и хотим распространить этот опыт на другие транспортные узлы Украины.

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Как вы развиваете проект инклюзивности в школах, который начала ваша предшественница Марина Порошенко?

— К сожалению, этот проект далек от завершения, поскольку ни школы, ни учителя, ни родители детей с особыми образовательными потребностями не готовы к тому, что они будут учиться вместе со всеми. Преимуществом является то, что уже несколько лет существует система инклюзивно-ресурсных центров, где детей готовят к детсаду или школе, и они действительно помогают. Но есть ряд проблем: низкая зарплата работников, их быстрое профессиональное выгорание, да и самих центров мало. В рамках стратегии безбарьерности сеть таких центров будет расширяться, это взяло на себя Министерство образования и науки.

Вы часто подчеркиваете, что политическая деятельность для вас временная. Будете ли вы продолжать социальные проекты после того, как перестанете быть первой леди?

— Я бы хотела, но нужно понять мои будущие возможности. Сейчас мне легче поддерживать контакты с органами власти в качестве супруги президента. Не уверена, что смогу делать это в будущем, потому что будет другая первая леди или джентльмен и представителям власти будет с кем общаться. Время летит, я уже вижу, что не успеваю и надо бежать быстрее.