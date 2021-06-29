100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус" 2021

Рейтинг 100 влиятельных женщин: как мы считали

Рейтинг составлен редакционной коллегией Фокуса. В обсуждении учитывались мнения экспертов в области политики, экономики, социальной сферы и культуры. Оценивалось влияние женщин на принятие государственных решений, их способность формировать общественное мнение, оказывать бизнес-влияние, а также творческие и спортивные успехи, которые сказываются на имидже Украины в мире.

Наши не наши: почему на первом месте Кристина Квин

Вопрос включения в рейтинг персон, которые имеют иностранные корни и даже гражданство, но при этом глубоко интегрированы в украинскую действительность, дискуссионный. 11 лет назад Фокус выпустил рейтинг "10 самых влиятельных иностранок в Украине". Его открывала Наталья Яресько, тогда малоизвестная широкой общественности соуправляющий партнер и соучредитель компании Horizon Capital. А уже в 2014-м она не только получила украинское гражданство, но оказалась в кресле министра финансов и в 2015-м возглавила рейтинг Фокуса "100 самых влиятельных женщин Украины".

Количество "наших" политиков и чиновников, которые изначально "не совсем наши", стремительно выросло после Революции достоинства, когда во властные структуры стали массово приглашать выходцев из-за границы. И это не только "мужской десант" во главе с Саакашвили, но многие женщины. Например, первым заместителем министра внутренних дел тогда назначили грузинку Эку Згуладзе (№5 в рейтинге Фокуса "100 самых влиятельных женщин Украины" 2015 года), а Хатия Деканоидзе (тоже грузинка и №4 в рейтинге самых влиятельных женщин образца 2016 года) возглавила Национальную полицию.

Еще можно вспомнить Марию Гайдар, политика российского происхождения, чья ярко вспыхнувшая комета пролетела по небосводу вокруг звезды Михеила Саакашвили и где-то исчезла. Это, кстати, типичная судьба многих "не наших". Например, Яресько теперь поднимает финансовую систему Пуэрто-Рико, а "наша ненаша" Ульяна Супрун в первых числах января нынешнего года покинула Украину.

Эти многочисленные примеры показывают, что пусть ненадолго, но иностранные граждане могут оказывать существенное влияние на ситуацию в стране. Именно поэтому первым номером нынешнего рейтинга редакция выбрала Кристину Квин, временного поверенного в делах США в Украине. Сегодня именно посольство США подстегивает украинскую власть к проведению судебной реформы, эффективной работе антикоррупционных органов и борьбе с олигархами. А уж с появившейся после визита в Киев госсекретаря Энтони Блинкена информации о том, что Байден хочет сделать в Украине success story, становится очевидно, насколько велика роль представителя США в Киеве. По причине значительного влияния на внутреннюю политику в список попала и посол Великобритании Мелинда Симмонс (№5).

Большой культурный прорыв и славу Украине принесло выступление группы Go_A и ее солистки Екатерины Павленко (№10) на Евровидении. Фильмы Натальи Ворожбит (№28) остро тревожат украинцев и шокируют европейцев.

В этом году влияние на список оказал и рейтинг блогеров, проводившийся на сайте focus.ua, который подтвердил, что политики — не единственные влиятельные люди, которых слушают и читают украинцы. Таким образом, в наш список попали адепт доказательной медицины Ольга Белоконь (№67), писательница Лариса Ницой (№75), психолог Светлана Ройс (№98) и юная Юлия Вербинец (№100), у которой 3 млн подписчиков в "Инстаграме".

Рейтинг обновился более чем на 50%. В нем участвуют политики, бизнесвумен, общественные деятели, представители науки, спорта и шоу-бизнеса. Это женщины, которые влияют на развитие нашей страны.

Алексей Газубей, главный редактор Фокуса

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