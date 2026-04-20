Топ 25 университетов Украины — 2026: онлайн-рейтинг Фокуса

Фокус завершил формирование лонг-листа для нового рейтинга университетов Украины. Онлайн-голосование продлится до 29 апреля. Редакция представит 25 лучших вузов по версии читателей в отдельном материале.

За последние годы система высшего образования в Украине переживает серьезные изменения. Полномасштабная война, миграция студентов и преподавателей, ускоренная цифровизация и конкуренция с зарубежными вузами заставили университеты пересматривать подходы к обучению и развитию.

Одни делают ставку на международные партнерства и онлайн-программы, другие — на практическую подготовку и сотрудничество с бизнесом, третьи — удерживают позиции благодаря сильным академическим школам.

В новом рейтинге Фокус предлагает читателям оценить, какие университеты сегодня больше отвечают вызовам времени. Речь идет не только о репутации или истории, но и о способности адаптироваться, давать актуальные знания и обеспечивать студентам реальные перспективы.