Топ 25 надежных банков Украины — рейтинг 2026 года

Украинские банки более четырех лет работают в условиях полномасштабной войны. Некоторые покидают сектор. Однако большинство финучреждений Украины держится и укрепляет позиции. Так, по состоянию на 1 января 2026 года, в стране было 60 платежеспособных банков. Семь из них — государственных, контролирующих более половины активов рынка. Речь идет о ПриватБанке, Ощадбанке, Укрэксимбанке, Укргазбанке и Сенс Банке, АО "Мотор-Банк" и Первом инвестиционном банке (PINbank). В течение этого года структура госсектора начала меняться. Так, в феврале НБУ признал неплатежеспособными "Мотор-Банк" и PINbank, после чего банки начали выводить с рынка. Уже в апреле PINbank передали новому собственнику в рамках процедуры урегулирования.

Сейчас власть готовит к приватизации и Сенс Банк. Президент Владимир Зеленский заявил, что финучреждение должно быть приватизировано уже в этом году.

Поэтому Фокус провел исследование банковского сектора и выяснил, как финучреждения адаптировались к рискам, как именно работают деньги украинцев во время войны и какие продукты и сервисы банки готовы предлагать бизнесу и гражданам, а также составил рейтинг надежности розничных банков Украины.

Укрепление и устойчивость: что повлияло на прибыльность банков за год

Відео дня

В целом, по данным НБУ, украинские банки за 2025 год получили 126,8 млрд грн чистой прибыли — это на 39,4% больше 2024-го, и является рекордным результатом для сектора. Такой рост произошел несмотря на сохранение военных рисков и общей экономической неопределенности.

Рейтинг от Фокуса: динамика прибыли банков за год

Основным источником прибыли банковского сектора в 2025 году оставался чистый процентный доход, учитывая стабильную доходность кредитов и наращивание портфеля.

Финансовый аналитик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик объясняет Фокусу, что главным источником доходности банков стали безрисковые инструменты.

"Банки имеют возможность размещать средства в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ. В нынешних условиях это выгоднее, чем кредитование бизнеса, учитывая риски и уровень доходности. Это формирует стабильную процентную маржу", — отмечает эксперт.

Также Шулик отметил, что важную роль играет стоимость ресурсов в системе: банки привлекают депозиты по относительно умеренным ставкам, что дополнительно усиливает их доходность.

Важно напомнить о возвращении повышенной ставки налогообложения 50% для банков в 2026 году. Это может сдерживать рентабельность капитала банковского сектора по сравнению с рекордной прибылью 2025 года.

Сейчас, согласно отчетности, которую обнародовал регулятор, безоговорочным лидером по объемам чистой прибыли остается государственный ПриватБанк, который в 2025 году заработал 29,1 млрд грн. Зато другие представители "большой пятерки" также показали сильный рост: Ощадбанк более чем вдвое нарастил прибыль по сравнению с 2024 годом, Райффайзен Банк увеличил ее в 2,5 раза, как и Универсал Банк (также в 2,5 раза).

Рейтинг Фокуса: топ 3 банка по уровню прибыли

Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин объясняет, что важным фактором влияния на результаты банков стала процентная политика регулятора.

"Банковская система начинала 2025 год с учетной ставкой 13,5%, а заканчивала со ставкой 15,5%. Соответственно, рост учетной ставки не стимулировал кредитование, но более высокие ставки по депозитным сертификатам НБУ принесли солидные и фактически безрисковые доходы для многих банков", — прокомментировал ситуацию эксперт.

Кредитование: возвращение к основной функции

Одним из важнейших трендов 2025 года стало восстановление кредитования, которое фактически замерло в начале полномасштабного вторжения. Чистые гривневые кредиты бизнесу и населению росли быстрыми темпами два года подряд и за 2025 год увеличились более чем на треть.

Кредитный портфель банков также продемонстрировал положительную динамику. По состоянию на 1 января 2026 года объем выданных банками кредитов достиг 1,36 трлн грн. По данным Forbes, кредитный портфель пересек рубеж в один триллион гривен, и, как отметил глава НБУ Андрей Пышный, проникновение кредитов в экономику после паузы с начала полномасштабного вторжения растет три квартала подряд все более быстрыми темпами.

Как изменился объем кредитов для украинцев за год

При этом финансовые аналитики отмечают, что в банковской системе до сих пор значительная часть активов по безрисковым инструментам, в частности речь идет о депозитных сертификатах НБУ и ОВГЗ, которые дают высокую, практически гарантированную доходность.

По данным НБУ, средние ставки по кредитам в гривне колеблются на уровне 19–20%, в иностранной валюте — 5,5–7%. Это означает, что размещение средств в государственные инструменты по многим параметрам выглядит более выгодным, чем массовое кредитование бизнеса, хотя последнее постепенно возвращается в центр бизнес-стратегий банков.

Рейтинг банков: как изменился объем кредитов бизнесу за год

Основной движущей силой этого процесса становится интеграция банков в государственные целевые программы кредитования бизнеса и населения, что, по наблюдениям аналитиков, снижает риски для банков и делает кредиты более доступными для заемщиков.

Топ банков по объему кредитов, выданных простым украинцам

А главной составляющей гривневого портфеля бизнеса остаются кредиты МСП, которые растут более чем на треть в год. Весомый вклад в прирост портфеля имело оживление кредитования государственных компаний, прежде всего сектора энергетики, а также участие в программах поддержки, таких как "5-7-9%", и проекты, направленные на энергонезависимость, оборонный сектор и социальную инфраструктуру, в частности школы, садики и больницы.

Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 15% из-за инфляционного давления и, по новому прогнозу, может удерживать ее до второго квартала 2027 года.

Финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив в комментарии Фокусу отмечает, что высокая стоимость ресурсов и привлекательность безрисковых инструментов не полностью блокируют кредитование, но банки ждут более стабильного макроэкономического фона и уменьшения военных и финансовых рисков перед тем, как кардинально наращивать портфель.

"Нацбанк не менял резко учетную ставку, но существенно изменил свое видение дальнейшей ее траектории. В таких условиях банки не спешили снижать ставки по депозитам, ведь НБУ задал совсем другие ожидания. В условиях роста инфляции и курсового давления регулятор будет пытаться сохранить привлекательность гривневых активов. Это означает, что ставки по ОВГЗ и депозитам, скорее всего, будут выше обоих этих показателей", — объясняет он.

Юридический эксперт, адвокат ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова обращает внимание, что регулятор позволяет не классифицировать как дефолтные кредиты, реструктуризированные из-за последствий военной агрессии, если бизнес-модель заемщика остается жизнеспособной. Это позволяет банкам более гибко подходить к условиям перезаложения, не снижая при этом эффективной работы портфеля.

Также при поддержке государственных и международных гарантий (для проектов, поддерживаемых Международным банком реконструкции и развития, ЕБРР, EIB и т.д.) банки снижают свой кредитный риск, что делает финансирование для бизнеса более доступным, а для банков — менее капиталоспособным.

Топ 3 банка по объему кредитов бизнесу

Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин указывает, что общая финансовая ситуация в стране, в частности привлечение внешней помощи, создает дополнительные денежные потоки в банковской системе, которые в ближайшем времени будут переходить в кредитование, пока качество портфелей остается в норме.

Несмотря на заметное внимание к безрисковым инструментам, 2025–2026 годы становятся периодом системного возвращения кредитования как главного механизма финансирования экономики, где ключевую роль играют госпрограммы, реструктуризация по результатам войны, гарантии и модернизация подходов к риску.

Депозиты: как украинцы доверяют банкам

Согласно отчетам НБУ, объем средств клиентов, которые банки аккумулировали на начало 2026 года, достиг 3,3 трлн грн. Общий прирост депозитов и остатков на счетах за 2025 год составил 16,6%, а средств розничных клиентов — 15,6%.

Интересно, что клиенты отдают предпочтение счетам до востребования. Доля бессрочных средств бизнеса в банках превышает 79%, а средств физлиц — 67%. Это свидетельствует о том, что население использует банки преимущественно для расчетов, а не для сбережений. В то же время средства клиентов в банках с 2022 до 2026 года выросли более чем на 60%, что значительно превышает прирост кредитного портфеля.

"Депозиты населения росли в Украине во все годы, кроме лет банковских кризисов (2009, 2014–2015). Поскольку сейчас банковская система стабильна и доверие к ней высокое, депозиты продолжат расти", — отмечает в комментарии Фокусу руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Топ банков, в которых хранят средства украинцы

При этом эксперты отмечают, что текущие реальные ставки по депозитам и ОВГЗ обычно выше уровня инфляции, что делает размещение средств в банках привлекательным даже в военных условиях.

"Ставки по ОВГЗ и депозиты в гривне останутся выше инфляции и курсового риска, а потому они дают населению возможность сохранять покупательную способность средств без пересчета в наличные или иностранную валюту. Соответственно, банки привлекают средства от населения, а затем вкладывают их в ОВГЗ и зарабатывают на разнице", — объясняет директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив также отмечает, что высокая привлекательность гривневых активов из-за ставок по депозитам и ОВГЗ стимулирует население хранить средства на банковских счетах, а не держать их в наличных.

Рейтинг банков: как изменился объем средств украинцев за год

Таким образом, растущее доверие к банкам, высокая привлекательность гривневых депозитов и расширенные возможности хранения средств в банках делают депозитную базу одной из ключевых предпосылок для стабильности банковской системы и дальнейшего кредитования экономики.

Во время военного положения в Украине действует полная гарантия вкладов. С апреля 2022 года Фонд гарантирования вкладов возмещает средства в 100% размере — вместе с процентами. Такой режим будет сохраняться в течение войны и еще три месяца после ее завершения, после чего лимит составит 600 тыс. грн.

Стресс-тестирование: система выдержала проверку

В конце 2025 года НБУ вернулся к довоенной практике стресс-тестирования по двум макроэкономическим сценариям. Стресс-тестировалось 21 финучреждение, на которые в целом приходится более 90% активов банковской системы. Результаты AQR практически не требовали корректировки оценок пруденциальных резервов.

По результатам стресс-тестирования в 2025 году общий объем капитала банков рос при обоих сценариях, тогда как в 2021-м капитал системы в целом снижался в неблагоприятном сценарии, что свидетельствует о существенном укреплении устойчивости банковской системы за годы войны.

Финансовый аналитик, директор департамента управления проектами IBI-Rating Виктор Шулик обращает внимание на то, что это произошло на фоне возвращения НБУ к довоенному формату стресс-тестирования, который впервые с начала полномасштабной войны охватывает также неблагоприятный сценарий.

"Обратите внимание на отчет НБУ за 2025 год. Банковский сектор демонстрирует достаточную устойчивость и капитализацию. Банки, формирующие подавляющее большинство активов сектора, имеют достаточный запас капитала, чтобы продолжать кредитовать и оставаться платежеспособными даже в условиях глубокого и длительного кризиса", — комментирует Шулик, ссылаясь на данные регулятора.

Оценку эксперта по устойчивости системы дополняет заместитель председателя правления АО "Кредобанк" Адам Свирский, который отмечает, что доверие людей к банковской системе растет, поэтому позволяет банкам удерживать высокую ликвидность и наращивать активы и доходность.

"А это в свою очередь дает возможность наращивать капитал несмотря на 50% налога. Важным фактором является проактивная позиция регулятора и банков, которые фактически работают в режиме постоянных кризисных сценариев", — говорит он.

Еще одним существенным аспектом эксперт называет поддержку международных финансовых институтов, обеспечивающих финансирование и разрабатывающих новые инструменты распределения риска и грантовой поддержки.

12 банков прошли стресс-тестирование без установления повышенных требований к достаточности капитала: государственные Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк, иностранные Райффайзен банк, Укрсиббанк, Креди Агриколь банк, ОТП банк, Прокредитбанк, Кредобанк, а также частные ПУМБ, Универсал банк и Пивденный.

Повышенный уровень достаточности капитала был установлен для 6 финучреждений по базовому сценарию: Кредит Днепр, Таскомбанк, ВСТ банк, А-банк, банк Львов и Правэкс. Все эти банки уже выполняют программы реструктуризации.

Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин отмечает, что такой формат стресс-тестирования позволяет регулятору вовремя выявлять банки, которым необходима дополнительная поддержка, а инвесторам и клиентам — лучше оценивать реальные риски.

"Оценка устойчивости банков дает возможность выявить те учреждения, которым может не хватать капитала в кризисном сценарии, и установить для них повышенные требования. Это уменьшает вероятность внезапных шоков для системы в целом", — объясняет он.

Поэтому в 2026 году НБУ будет проводить новую оценку устойчивости — стресс-тестирование пройдут 26 банков, а результаты обнародуют до 31 декабря 2026 года.

60 банков в начале 2026-го: состояние и перспективы банковского сектора

По состоянию на 1 января 2026 года в Украине фиксировалось 60 банков. Однако в феврале 2026 года Нацбанк направил в категорию неплатежеспособных "Мотор-банк" и Первый инвестиционный банк (PIN-Bank), что стало шагом к их выводу с рынка. Впоследствии, в апреле 2026 года, НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Мотор-банка" по предложению Фонда гарантирования вкладов.

Добавим, что 5 мая 2026-го официально завершилась ликвидация АО "АКБ "Конкорд". Как отметили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, банк "Конкорд" был выведен с рынка в рамках процедуры ликвидации неплатежеспособных банков, которая предусматривает завершение всех расчетов с кредиторами и вкладчиками в определенном законом порядке.

Поэтому год завершился успешно не для всех.

"В дальнейшем "Мотор-Банк" был направлен на ликвидацию с отзывом банковской лицензии, а Первый инвестиционный банк был продан 100% акций частному инвестору. В 2026 году процедура вывода с рынка касалась двух банков, но ликвидация по состоянию на начало мая применена к одному "Мотор-Банку", — пояснил Фокусу менеджер по коммуникациям ГЛОБУС БАНКА Владимир Германов.

В то же время активы платежеспособных банков по состоянию на 1 января 2026 года достигли 4,2 трлн грн, это на 11% больше, чем на 1 января 2025 года. Собственный капитал банков за 2025 год, итоговый по ключевым участникам рейтинга надежности, вырос на 26% и достиг 463 млрд грн.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов отмечает, что банковская система за годы войны вышла на устойчивую модель работы, когда подавляющее большинство банков остается капитализированной и готовой поддерживать экономику, а рынок очищается от тех учреждений, которые не соответствуют современным требованиям устойчивости.

Что ждет сектор в 2026 году: вызовы и возможности

В этом году банковский сектор остается под давлением налоговых изменений, высоких ставок и жестких требований к капиталу. Однако именно эти обстоятельства создают и возможности: для банков с сильной ликвидностью, качественным риск-менеджментом и способностью работать с МСБ, госпрограммами и цифровыми сервисами. По наблюдению Фокуса, главными трендами 2026 года являются качество кредитного портфеля, спрос на займы со стороны бизнеса и способность банков удерживать маржу и доверие клиентов. В то же время отдельным вызовом остается финансирование оборонного сектора, энергетики и других критических для войны направлений, где банки должны сочетать рост кредитования с жестким контролем рисков. А как насчет вызовов?

Повышенная ставка налогообложения 50% вернулась и неизбежно повлияет на чистую прибыль банков и может ограничить их запас прочности. Как отмечает финансовый аналитик Дмитрий Чурин, рост учетной ставки не стимулировал кредитование, зато "более высокие ставки по депозитным сертификатам НБУ принесли солидные и фактически безрисковые доходы для многих банков". Это означает, что для части учреждений 2026 год может пройти под знаком преимущества консервативной модели заработка над активным наращиванием кредитного портфеля.

Стресс-тестирование станет отдельным испытанием. В 2026-м его пройдут 26 банков, что охватит еще большую долю рынка. На этом фоне важной остается способность сектора работать с реструктуризированными долгами и не терять качество активов. Юрист Дина Дрыжакова подчеркивает, что НБУ позволяет не классифицировать как дефолтные кредиты, реструктуризированные из-за последствий военной агрессии, при условии жизнеспособности бизнес-модели заемщика, но в то же время главным риском "осторожного" кредитования становится требование чрезмерного ликвидного залога.

Снижение ставок на рынке депозитов в 2026 году будет постепенным, не резким, ведь НБУ будет стремиться сохранять привлекательность гривневых активов. Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив отмечает, что в условиях инфляционного и курсового давления регулятор будет пытаться удержать интерес к гривне, а "ставки по ОВГЗ и депозитам, скорее всего, будут выше обоих этих показателей". Итак, для вкладчиков гривневые инструменты еще будут оставаться конкурентными, а для банков — источником маржи, хотя и в среде более высокой стоимости денег.

Цифровизация и развитие open banking также станут одной из ключевых тем года. Запуск открытого банкинга в Украине в августе 2025 года заложил основу для дальнейшего усиления конкуренции, ускорения платежей и расширения финансовых сервисов. Банкир Сергей Мамедов отмечает, что банковская система работает стабильно, в частности благодаря системе PowerBanking, которая обеспечивает бесперебойную работу отделений даже в самые сложные периоды. Для сектора это означает, что технологическая устойчивость становится не менее важной, чем капитальная.

Цифровизация последних лет меняет самих клиентов и их взгляд на надежность банка. Об этом говорит директор департамента розничных клиентов АО "Кредобанк" Александр Супрунович: "На рынок выходят новые финансовые игроки: небанковские учреждения, финтех-сервисы. Это объективно расширяет возможности и выбор для клиентов, но не решает вопрос надежности. Классические банки с развитой физической сетью остаются незаменимыми именно потому, что цифровой канал, несмотря на все преимущества, не покрывает полного спектра клиентских потребностей. Есть категории операций и ситуаций, где клиенту критически важен живой контакт с банком".

Отдельно следует отметить динамику развития цифровизации, включая внедрение открытого банкинга. Ведь чем активнее это происходит, тем весомее становится критерий надежности банка.

Проблема "токсичных" кредитов остается актуальной, хотя и демонстрирует положительную динамику. Доля NPL в 2025 году снизилась до самых низких за много лет уровней, но все еще требует внимания со стороны банков и регулятора. Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий обращает внимание, что риск оттока средств "есть всегда", однако при отсутствии серьезных шоков он будет оставаться низким, а высокая ликвидность создает потенциал для кредитования. Именно поэтому в 2026 году наибольшие шансы на рост будут иметь банки, которые сумеют совместить осторожность в рисках с готовностью кредитовать бизнес, особенно в рамках государственных программ.

Движущей силой спроса на кредиты и в дальнейшем будет малый и средний бизнес. В этом сегменте, по словам финансового аналитика Виктора Шулика, "спасательным кругом" стало кредитование в рамках государственных программ поддержки, а основным драйвером кредитования в Украине в целом является интеграция банков в государственные целевые программы. Это означает, что в 2026 году именно партнерские и льготные программы будут оставаться ключевым каналом поддержки бизнеса, а для банков — инструментом сохранения активности в условиях высоких ставок и повышенных рисков.

Поэтому 2026 год для банковского сектора станет не периодом быстрого роста, а, скорее, адаптации. Те, кто сможет работать в условиях высокой налоговой нагрузки, дорогих ресурсов, жесткого надзора и технологической трансформации, будут иметь шанс не только удержать позиции, но и укрепить их.