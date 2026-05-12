Топ 25 надежных банков Украины — рейтинг 2026 года
Украинские банки более четырех лет работают в условиях полномасштабной войны. Некоторые покидают сектор. Однако большинство финучреждений Украины держится и укрепляет позиции. Так, по состоянию на 1 января 2026 года, в стране было 60 платежеспособных банков. Семь из них — государственных, контролирующих более половины активов рынка. Речь идет о ПриватБанке, Ощадбанке, Укрэксимбанке, Укргазбанке и Сенс Банке, АО "Мотор-Банк" и Первом инвестиционном банке (PINbank). В течение этого года структура госсектора начала меняться. Так, в феврале НБУ признал неплатежеспособными "Мотор-Банк" и PINbank, после чего банки начали выводить с рынка. Уже в апреле PINbank передали новому собственнику в рамках процедуры урегулирования.
Сейчас власть готовит к приватизации и Сенс Банк. Президент Владимир Зеленский заявил, что финучреждение должно быть приватизировано уже в этом году.
Поэтому Фокус провел исследование банковского сектора и выяснил, как финучреждения адаптировались к рискам, как именно работают деньги украинцев во время войны и какие продукты и сервисы банки готовы предлагать бизнесу и гражданам, а также составил рейтинг надежности розничных банков Украины.
Укрепление и устойчивость: что повлияло на прибыльность банков за год
В целом, по данным НБУ, украинские банки за 2025 год получили 126,8 млрд грн чистой прибыли — это на 39,4% больше 2024-го, и является рекордным результатом для сектора. Такой рост произошел несмотря на сохранение военных рисков и общей экономической неопределенности.
Основным источником прибыли банковского сектора в 2025 году оставался чистый процентный доход, учитывая стабильную доходность кредитов и наращивание портфеля.
Финансовый аналитик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик объясняет Фокусу, что главным источником доходности банков стали безрисковые инструменты.
"Банки имеют возможность размещать средства в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ. В нынешних условиях это выгоднее, чем кредитование бизнеса, учитывая риски и уровень доходности. Это формирует стабильную процентную маржу", — отмечает эксперт.
Также Шулик отметил, что важную роль играет стоимость ресурсов в системе: банки привлекают депозиты по относительно умеренным ставкам, что дополнительно усиливает их доходность.
Важно напомнить о возвращении повышенной ставки налогообложения 50% для банков в 2026 году. Это может сдерживать рентабельность капитала банковского сектора по сравнению с рекордной прибылью 2025 года.
Сейчас, согласно отчетности, которую обнародовал регулятор, безоговорочным лидером по объемам чистой прибыли остается государственный ПриватБанк, который в 2025 году заработал 29,1 млрд грн. Зато другие представители "большой пятерки" также показали сильный рост: Ощадбанк более чем вдвое нарастил прибыль по сравнению с 2024 годом, Райффайзен Банк увеличил ее в 2,5 раза, как и Универсал Банк (также в 2,5 раза).
Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин объясняет, что важным фактором влияния на результаты банков стала процентная политика регулятора.
"Банковская система начинала 2025 год с учетной ставкой 13,5%, а заканчивала со ставкой 15,5%. Соответственно, рост учетной ставки не стимулировал кредитование, но более высокие ставки по депозитным сертификатам НБУ принесли солидные и фактически безрисковые доходы для многих банков", — прокомментировал ситуацию эксперт.
Кредитование: возвращение к основной функции
Одним из важнейших трендов 2025 года стало восстановление кредитования, которое фактически замерло в начале полномасштабного вторжения. Чистые гривневые кредиты бизнесу и населению росли быстрыми темпами два года подряд и за 2025 год увеличились более чем на треть.
Кредитный портфель банков также продемонстрировал положительную динамику. По состоянию на 1 января 2026 года объем выданных банками кредитов достиг 1,36 трлн грн. По данным Forbes, кредитный портфель пересек рубеж в один триллион гривен, и, как отметил глава НБУ Андрей Пышный, проникновение кредитов в экономику после паузы с начала полномасштабного вторжения растет три квартала подряд все более быстрыми темпами.
При этом финансовые аналитики отмечают, что в банковской системе до сих пор значительная часть активов по безрисковым инструментам, в частности речь идет о депозитных сертификатах НБУ и ОВГЗ, которые дают высокую, практически гарантированную доходность.
По данным НБУ, средние ставки по кредитам в гривне колеблются на уровне 19–20%, в иностранной валюте — 5,5–7%. Это означает, что размещение средств в государственные инструменты по многим параметрам выглядит более выгодным, чем массовое кредитование бизнеса, хотя последнее постепенно возвращается в центр бизнес-стратегий банков.
Основной движущей силой этого процесса становится интеграция банков в государственные целевые программы кредитования бизнеса и населения, что, по наблюдениям аналитиков, снижает риски для банков и делает кредиты более доступными для заемщиков.
А главной составляющей гривневого портфеля бизнеса остаются кредиты МСП, которые растут более чем на треть в год. Весомый вклад в прирост портфеля имело оживление кредитования государственных компаний, прежде всего сектора энергетики, а также участие в программах поддержки, таких как "5-7-9%", и проекты, направленные на энергонезависимость, оборонный сектор и социальную инфраструктуру, в частности школы, садики и больницы.
Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 15% из-за инфляционного давления и, по новому прогнозу, может удерживать ее до второго квартала 2027 года.
Финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив в комментарии Фокусу отмечает, что высокая стоимость ресурсов и привлекательность безрисковых инструментов не полностью блокируют кредитование, но банки ждут более стабильного макроэкономического фона и уменьшения военных и финансовых рисков перед тем, как кардинально наращивать портфель.
"Нацбанк не менял резко учетную ставку, но существенно изменил свое видение дальнейшей ее траектории. В таких условиях банки не спешили снижать ставки по депозитам, ведь НБУ задал совсем другие ожидания. В условиях роста инфляции и курсового давления регулятор будет пытаться сохранить привлекательность гривневых активов. Это означает, что ставки по ОВГЗ и депозитам, скорее всего, будут выше обоих этих показателей", — объясняет он.
Юридический эксперт, адвокат ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова обращает внимание, что регулятор позволяет не классифицировать как дефолтные кредиты, реструктуризированные из-за последствий военной агрессии, если бизнес-модель заемщика остается жизнеспособной. Это позволяет банкам более гибко подходить к условиям перезаложения, не снижая при этом эффективной работы портфеля.
Также при поддержке государственных и международных гарантий (для проектов, поддерживаемых Международным банком реконструкции и развития, ЕБРР, EIB и т.д.) банки снижают свой кредитный риск, что делает финансирование для бизнеса более доступным, а для банков — менее капиталоспособным.
Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин указывает, что общая финансовая ситуация в стране, в частности привлечение внешней помощи, создает дополнительные денежные потоки в банковской системе, которые в ближайшем времени будут переходить в кредитование, пока качество портфелей остается в норме.
Несмотря на заметное внимание к безрисковым инструментам, 2025–2026 годы становятся периодом системного возвращения кредитования как главного механизма финансирования экономики, где ключевую роль играют госпрограммы, реструктуризация по результатам войны, гарантии и модернизация подходов к риску.
Депозиты: как украинцы доверяют банкам
Согласно отчетам НБУ, объем средств клиентов, которые банки аккумулировали на начало 2026 года, достиг 3,3 трлн грн. Общий прирост депозитов и остатков на счетах за 2025 год составил 16,6%, а средств розничных клиентов — 15,6%.
Интересно, что клиенты отдают предпочтение счетам до востребования. Доля бессрочных средств бизнеса в банках превышает 79%, а средств физлиц — 67%. Это свидетельствует о том, что население использует банки преимущественно для расчетов, а не для сбережений. В то же время средства клиентов в банках с 2022 до 2026 года выросли более чем на 60%, что значительно превышает прирост кредитного портфеля.
"Депозиты населения росли в Украине во все годы, кроме лет банковских кризисов (2009, 2014–2015). Поскольку сейчас банковская система стабильна и доверие к ней высокое, депозиты продолжат расти", — отмечает в комментарии Фокусу руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.
При этом эксперты отмечают, что текущие реальные ставки по депозитам и ОВГЗ обычно выше уровня инфляции, что делает размещение средств в банках привлекательным даже в военных условиях.
"Ставки по ОВГЗ и депозиты в гривне останутся выше инфляции и курсового риска, а потому они дают населению возможность сохранять покупательную способность средств без пересчета в наличные или иностранную валюту. Соответственно, банки привлекают средства от населения, а затем вкладывают их в ОВГЗ и зарабатывают на разнице", — объясняет директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.
Финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив также отмечает, что высокая привлекательность гривневых активов из-за ставок по депозитам и ОВГЗ стимулирует население хранить средства на банковских счетах, а не держать их в наличных.
Таким образом, растущее доверие к банкам, высокая привлекательность гривневых депозитов и расширенные возможности хранения средств в банках делают депозитную базу одной из ключевых предпосылок для стабильности банковской системы и дальнейшего кредитования экономики.
Во время военного положения в Украине действует полная гарантия вкладов. С апреля 2022 года Фонд гарантирования вкладов возмещает средства в 100% размере — вместе с процентами. Такой режим будет сохраняться в течение войны и еще три месяца после ее завершения, после чего лимит составит 600 тыс. грн.
Стресс-тестирование: система выдержала проверку
В конце 2025 года НБУ вернулся к довоенной практике стресс-тестирования по двум макроэкономическим сценариям. Стресс-тестировалось 21 финучреждение, на которые в целом приходится более 90% активов банковской системы. Результаты AQR практически не требовали корректировки оценок пруденциальных резервов.
По результатам стресс-тестирования в 2025 году общий объем капитала банков рос при обоих сценариях, тогда как в 2021-м капитал системы в целом снижался в неблагоприятном сценарии, что свидетельствует о существенном укреплении устойчивости банковской системы за годы войны.
Финансовый аналитик, директор департамента управления проектами IBI-Rating Виктор Шулик обращает внимание на то, что это произошло на фоне возвращения НБУ к довоенному формату стресс-тестирования, который впервые с начала полномасштабной войны охватывает также неблагоприятный сценарий.
"Обратите внимание на отчет НБУ за 2025 год. Банковский сектор демонстрирует достаточную устойчивость и капитализацию. Банки, формирующие подавляющее большинство активов сектора, имеют достаточный запас капитала, чтобы продолжать кредитовать и оставаться платежеспособными даже в условиях глубокого и длительного кризиса", — комментирует Шулик, ссылаясь на данные регулятора.
Оценку эксперта по устойчивости системы дополняет заместитель председателя правления АО "Кредобанк" Адам Свирский, который отмечает, что доверие людей к банковской системе растет, поэтому позволяет банкам удерживать высокую ликвидность и наращивать активы и доходность.
"А это в свою очередь дает возможность наращивать капитал несмотря на 50% налога. Важным фактором является проактивная позиция регулятора и банков, которые фактически работают в режиме постоянных кризисных сценариев", — говорит он.
Еще одним существенным аспектом эксперт называет поддержку международных финансовых институтов, обеспечивающих финансирование и разрабатывающих новые инструменты распределения риска и грантовой поддержки.
12 банков прошли стресс-тестирование без установления повышенных требований к достаточности капитала: государственные Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк, иностранные Райффайзен банк, Укрсиббанк, Креди Агриколь банк, ОТП банк, Прокредитбанк, Кредобанк, а также частные ПУМБ, Универсал банк и Пивденный.
Повышенный уровень достаточности капитала был установлен для 6 финучреждений по базовому сценарию: Кредит Днепр, Таскомбанк, ВСТ банк, А-банк, банк Львов и Правэкс. Все эти банки уже выполняют программы реструктуризации.
Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин отмечает, что такой формат стресс-тестирования позволяет регулятору вовремя выявлять банки, которым необходима дополнительная поддержка, а инвесторам и клиентам — лучше оценивать реальные риски.
"Оценка устойчивости банков дает возможность выявить те учреждения, которым может не хватать капитала в кризисном сценарии, и установить для них повышенные требования. Это уменьшает вероятность внезапных шоков для системы в целом", — объясняет он.
Поэтому в 2026 году НБУ будет проводить новую оценку устойчивости — стресс-тестирование пройдут 26 банков, а результаты обнародуют до 31 декабря 2026 года.
60 банков в начале 2026-го: состояние и перспективы банковского сектора
По состоянию на 1 января 2026 года в Украине фиксировалось 60 банков. Однако в феврале 2026 года Нацбанк направил в категорию неплатежеспособных "Мотор-банк" и Первый инвестиционный банк (PIN-Bank), что стало шагом к их выводу с рынка. Впоследствии, в апреле 2026 года, НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Мотор-банка" по предложению Фонда гарантирования вкладов.
Добавим, что 5 мая 2026-го официально завершилась ликвидация АО "АКБ "Конкорд". Как отметили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, банк "Конкорд" был выведен с рынка в рамках процедуры ликвидации неплатежеспособных банков, которая предусматривает завершение всех расчетов с кредиторами и вкладчиками в определенном законом порядке.
Поэтому год завершился успешно не для всех.
"В дальнейшем "Мотор-Банк" был направлен на ликвидацию с отзывом банковской лицензии, а Первый инвестиционный банк был продан 100% акций частному инвестору. В 2026 году процедура вывода с рынка касалась двух банков, но ликвидация по состоянию на начало мая применена к одному "Мотор-Банку", — пояснил Фокусу менеджер по коммуникациям ГЛОБУС БАНКА Владимир Германов.
В то же время активы платежеспособных банков по состоянию на 1 января 2026 года достигли 4,2 трлн грн, это на 11% больше, чем на 1 января 2025 года. Собственный капитал банков за 2025 год, итоговый по ключевым участникам рейтинга надежности, вырос на 26% и достиг 463 млрд грн.
Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов отмечает, что банковская система за годы войны вышла на устойчивую модель работы, когда подавляющее большинство банков остается капитализированной и готовой поддерживать экономику, а рынок очищается от тех учреждений, которые не соответствуют современным требованиям устойчивости.
Что ждет сектор в 2026 году: вызовы и возможности
В этом году банковский сектор остается под давлением налоговых изменений, высоких ставок и жестких требований к капиталу. Однако именно эти обстоятельства создают и возможности: для банков с сильной ликвидностью, качественным риск-менеджментом и способностью работать с МСБ, госпрограммами и цифровыми сервисами. По наблюдению Фокуса, главными трендами 2026 года являются качество кредитного портфеля, спрос на займы со стороны бизнеса и способность банков удерживать маржу и доверие клиентов. В то же время отдельным вызовом остается финансирование оборонного сектора, энергетики и других критических для войны направлений, где банки должны сочетать рост кредитования с жестким контролем рисков. А как насчет вызовов?
Повышенная ставка налогообложения 50% вернулась и неизбежно повлияет на чистую прибыль банков и может ограничить их запас прочности. Как отмечает финансовый аналитик Дмитрий Чурин, рост учетной ставки не стимулировал кредитование, зато "более высокие ставки по депозитным сертификатам НБУ принесли солидные и фактически безрисковые доходы для многих банков". Это означает, что для части учреждений 2026 год может пройти под знаком преимущества консервативной модели заработка над активным наращиванием кредитного портфеля.
Стресс-тестирование станет отдельным испытанием. В 2026-м его пройдут 26 банков, что охватит еще большую долю рынка. На этом фоне важной остается способность сектора работать с реструктуризированными долгами и не терять качество активов. Юрист Дина Дрыжакова подчеркивает, что НБУ позволяет не классифицировать как дефолтные кредиты, реструктуризированные из-за последствий военной агрессии, при условии жизнеспособности бизнес-модели заемщика, но в то же время главным риском "осторожного" кредитования становится требование чрезмерного ликвидного залога.
Снижение ставок на рынке депозитов в 2026 году будет постепенным, не резким, ведь НБУ будет стремиться сохранять привлекательность гривневых активов. Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив отмечает, что в условиях инфляционного и курсового давления регулятор будет пытаться удержать интерес к гривне, а "ставки по ОВГЗ и депозитам, скорее всего, будут выше обоих этих показателей". Итак, для вкладчиков гривневые инструменты еще будут оставаться конкурентными, а для банков — источником маржи, хотя и в среде более высокой стоимости денег.
Цифровизация и развитие open banking также станут одной из ключевых тем года. Запуск открытого банкинга в Украине в августе 2025 года заложил основу для дальнейшего усиления конкуренции, ускорения платежей и расширения финансовых сервисов. Банкир Сергей Мамедов отмечает, что банковская система работает стабильно, в частности благодаря системе PowerBanking, которая обеспечивает бесперебойную работу отделений даже в самые сложные периоды. Для сектора это означает, что технологическая устойчивость становится не менее важной, чем капитальная.
Цифровизация последних лет меняет самих клиентов и их взгляд на надежность банка. Об этом говорит директор департамента розничных клиентов АО "Кредобанк" Александр Супрунович: "На рынок выходят новые финансовые игроки: небанковские учреждения, финтех-сервисы. Это объективно расширяет возможности и выбор для клиентов, но не решает вопрос надежности. Классические банки с развитой физической сетью остаются незаменимыми именно потому, что цифровой канал, несмотря на все преимущества, не покрывает полного спектра клиентских потребностей. Есть категории операций и ситуаций, где клиенту критически важен живой контакт с банком".
Отдельно следует отметить динамику развития цифровизации, включая внедрение открытого банкинга. Ведь чем активнее это происходит, тем весомее становится критерий надежности банка.
Проблема "токсичных" кредитов остается актуальной, хотя и демонстрирует положительную динамику. Доля NPL в 2025 году снизилась до самых низких за много лет уровней, но все еще требует внимания со стороны банков и регулятора. Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий обращает внимание, что риск оттока средств "есть всегда", однако при отсутствии серьезных шоков он будет оставаться низким, а высокая ликвидность создает потенциал для кредитования. Именно поэтому в 2026 году наибольшие шансы на рост будут иметь банки, которые сумеют совместить осторожность в рисках с готовностью кредитовать бизнес, особенно в рамках государственных программ.
Движущей силой спроса на кредиты и в дальнейшем будет малый и средний бизнес. В этом сегменте, по словам финансового аналитика Виктора Шулика, "спасательным кругом" стало кредитование в рамках государственных программ поддержки, а основным драйвером кредитования в Украине в целом является интеграция банков в государственные целевые программы. Это означает, что в 2026 году именно партнерские и льготные программы будут оставаться ключевым каналом поддержки бизнеса, а для банков — инструментом сохранения активности в условиях высоких ставок и повышенных рисков.
Поэтому 2026 год для банковского сектора станет не периодом быстрого роста, а, скорее, адаптации. Те, кто сможет работать в условиях высокой налоговой нагрузки, дорогих ресурсов, жесткого надзора и технологической трансформации, будут иметь шанс не только удержать позиции, но и укрепить их.
Средства физлиц: 22,59 млрд грн
Кредиты физлиц: 1,21 млрд грн
Кредиты юрлиц: 14,00 млрд грн
*Показатели финансовой деятельности на 1.01.2026, показатели всех участников рейтинга — в таблице Фокуса
Средства физлиц: 56,29 млрд грн
Кредиты физлиц: 3,67 млрд грн
Кредиты юрлиц: 19,76 млрд грн
Средства физлиц: 25,12 млрд грн
Кредиты физлиц: 5,31 млрд грн
Кредиты юрлиц: 29,65 млрд грн
Средства физлиц: 38,03 млрд грн
Кредиты физлиц: 10,73 млрд грн
Кредиты юрлиц: 80,72 млрд грн
Средства физлиц: 229,37 млрд грн
Кредиты физлиц: 26,62 млрд грн
Кредиты юрлиц: 101,57 млрд грн
Описание методологии
Как мы оценивали надежность банков
Для рейтинга "Топ 25 надежных банков Украины 2026" Фокус использовал авторскую методологию, построенную на официальной отчетности НБУ по состоянию на 1 января 2026 года. В расчет попали банки, которые соответствуют трем критериям: чистые активы более 10 млрд грн, депозиты физических лиц более 2 млрд грн и положительный собственный капитал. Из 60 действовавших на 1 января 2026 года в Украине банков этим требованиям отвечали 27 учреждений — именно они сформировали финальный рейтинг. Корпоративные банки (Ситибанк, ИНГ, Дойче Банк, СЕБ), которые не работают с розничными клиентами, в рейтинг не входят.
Каждый банк оценивался по 10 показателям, объединенным в 5 блоков.
Достаточность капитала (29% веса) — это подушка безопасности банка. Сюда входит норматив достаточности регулятивного капитала (НРК, или Н2) — главный показатель НБУ, минимум которого установлен на уровне 10%, и доля собственного капитала в активах.
Ликвидность и фондирование (24% веса) — это способность банка вовремя выполнять обязательства перед клиентами. Здесь оцениваются коэффициент покрытия ликвидностью LCR (тоже официальный норматив НБУ), доля средств на счетах до востребования в общих средствах клиентов (показатель риска "банк-рана") и доля срочных депозитов (стабильность фондирования).
Операционная устойчивость (15% веса) — это прибыльность банка по итогам 2025 года. Сюда вошли показатели ROE (рентабельность капитала) и ROA (рентабельность активов). Убыточный банк в долгосрочной перспективе "проедает" свой капитал, но и чрезмерно высокая доходность может свидетельствовать о слишком агрессивной стратегии.
Качество активов (10% веса) — доля неработающих кредитов (NPL) в общем кредитном портфеле банка, то есть качество кредитного портфеля.
Доверие и системная значимость (22% веса) — это самый большой качественный блок, который учитывает два фактора.
Первый — структура собственности и тип акционеров: государственный банк, банк иностранной банковской группы, крупный частный банк или другой частный банк. Этот фактор обоснован опытом банкопада 2014–2017 годов, когда с рынка было выведено 88 банков, и почти все из них были частными с непрозрачной структурой собственности.
Второй — системная значимость: банки из официального перечня системно важных банков НБУ (по состоянию на 2025 год — 16 учреждений, решение Правления НБУ № 198-рш от 17.06.2025) получают максимальный балл, потому что к ним применяются усиленные регуляторные требования и они фактически "too big to fail" — их крах будет иметь значительные последствия для всей финансовой системы страны.
Каждый показатель оценивается по шкале до 100. Итоговый балл банка рассчитывается как взвешенная сумма всех оценок, умноженная на 10, плюс корректировка по кредитному коэффициенту (банки, которые кредитуют слишком агрессивно или, наоборот, почти не кредитуют, получают дополнительные штрафные баллы). Максимальный теоретический балл — 1000.
Источники данных: все цифры для расчетов взяты из открытой статистики НБУ. Все показатели по состоянию на 1 января 2026 года, прибыль — за полный 2025 год.