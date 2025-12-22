Рейтинг Фокуса: 25 самых богатых людей Украины 2025 года

Ринат Ахметов #1 Капитал: $4,932 млрд Кто он/они: Владелец Группы SCM Сфера интересов: горно-металлургический комплекс, энергетика, аграрная промышленность, недвижимость Возраст: 59 лет В 2025 году состояние Рината Ахметова пережило глубокий спад. Если в 2024 году его капитал оценивался в 7,5 млрд долларов, то уже в конце 2025-го сумма сократилась более чем на треть — до 4,9 млрд долларов. Потеря почти 3 миллиардов за один год стала следствием сразу нескольких факторов, главный из которых — война, которая продолжает системно разрушать ключевые активы холдинга SCM. Самый большой удар пришелся по промышленному блоку. Из-за российской агрессии "Метинвест" остался без мариупольских флагманов — "Азовстали" и ММК им. Ильича, но в этом году компания столкнулась с новыми вызовами. Значительно возросли риски для Покровского угольного актива, который является критическим для всей металлургии группы. Из-за постоянных боевых действий в регионе доступ к шахтам остается нестабильным, что сразу сказывается на ритме работы комбинатов в Кривбассе. Мировые цены на железную руду и сталь в 2025 году не продемонстрировали ожидаемого восстановления, поэтому значительная часть прибыли идет на обслуживание долгов и содержание мощностей. Энергетический бизнес Ахметова пережил один из самых сложных периодов. В 2025 году атаки на энергетическую инфраструктуру не уменьшились — наоборот, количество ракетных и дроновых ударов по объектам ДТЭК возросло. В результате этих атак почти все генерирующие мощности ТЭС Группы были разрушены или получили существенные повреждения. Это означает постоянные аварийные ремонты и рекордно высокие затраты на восстановление. Практически весь операционный доход компания направляет на поддержание системы в рабочем состоянии, поэтому для акционера Ахметова 2025 год снова не принес дивидендов. В свою очередь ДТЭК продолжает реструктуризацию долговых обязательств, что поддерживает финансовые возможности Группы. На этом фоне наиболее стабильными для Ахметова остаются зарубежные активы — лондонская недвижимость, газодобыча, трейдинговая деятельность и предприятия за пределами Украины. Значительным резервом служат также средства, накопленные еще до войны и переведенные в западные юрисдикции, а также другие активы, в частности яхта Luminance, которая оценивается в более чем $500 млн. 2025 год не принес прорыва и в юридической борьбе Ахметова за компенсацию за уничтоженные россиянами активы в Мариуполе. Иск в Европейском суде по правам человека остается в активной фазе, но реальных шансов получить компенсацию в ближайшее время эксперты не видят. Поэтому эти потенциальные выплаты не учитываются в текущей оценке его состояния. Несмотря на резкое падение стоимости капитала, Ахметов продолжает оставаться самым богатым человеком Украины.

Виктор Пинчук #2 Капитал: $2,178 млрд Кто он/они: Владелец Группы Interpipe Сфера интересов: металлургия, медиа, недвижимость Возраст: 65 лет Виктор Пинчук выделяется среди украинских олигархов "старой волны" наиболее устойчивым финансовым положением. В то время как многие крупные бизнесы понесли серьезные потери из-за войны, его ключевая компания Interpipe смогла не только сохранить активы в 2024–2025 годах, но и нарастить их. Для тяжелой промышленности в условиях военных рисков, проблем с энергетикой и логистикой это является показателем высокой адаптивности. По состоянию на конец 2025 года его состояние оценивается в почти 2,2 миллиарда долларов. Это объясняется тем, что значительная часть капитала была выведена за границу еще задолго до полномасштабной войны. После продажи "Укрсоцбанка" в середине 2000-х годов средства были инвестированы в ликвидные активы и элитную недвижимость в Западной Европе, прежде всего в Великобритании, что стало надежной защитой от периодических кризисов в Украине. Основным источником доходов остается Interpipe. Заводы в Днепре и Никополе работают на экспорт и приносят валютную выручку. Даже несмотря на рискованное расположение части производства, компания демонстрирует рост и сохраняет низкий уровень долга, что поддерживает ее финансовую стабильность. Медиабизнес и коллекция современного искусства имеют вспомогательный характер. Телевизионные каналы остаются стабильными, но уже не являются драйвером роста. В то же время коллекция работ известных художников — это ликвидный актив, который в случае необходимости легко продать на международных аукционах.

Влад Яценко #3 Капитал: $2,138 млрд Кто он/они: Соучредитель Revolut Сфера интересов: IT Возраст: 42 года Влад Яценко — украинско-британский предприниматель и соучредитель Revolut, цифровой финансовой платформы, которая позволяет людям управлять деньгами прямо со смартфона: открывать счета, осуществлять международные переводы, пользоваться картами, хранить средства в разных валютах, инвестировать и вести бизнес-финансы. Благодаря простому мобильному приложению, низким комиссиям и удобству для пользователей в разных странах, Revolut быстро вырос, обслуживает десятки миллионов клиентов в мире и входит в число крупнейших финтех-компаний Европы. По состоянию на конец 2025 года личный капитал Яценко оценивается в почти $2,2 млрд. В ноябре 2025 года Revolut провел вторичную продажу части акций, в результате которой оценка компании выросла до примерно $75 млрд. Для сравнения, во время предыдущей аналогичной сделки в 2024 году компанию оценивали примерно в $45 млрд. Этот рост свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов и перспективности бизнес-модели Revolut, хотя компания остается частной, а часть акций перешла от ранних инвесторов и сотрудников к новым владельцам. Финансовый портфель Влада Яценко почти полностью сосредоточен в Revolut. Основная часть его состояния — это доля в компании, остальное — ликвидные средства и небольшие частные инвестиции. Это делает его капитал высокоэффективным, но зависимым от успеха компании: если Revolut продолжит расти, его состояние может значительно увеличиться, однако любые проблемы с регулятором, конкуренцией или рынком способны быстро повлиять на стоимость активов. Несмотря на эти риски, Влад Яценко остается одним из самых влиятельных технологических миллиардеров Европы. Его успех демонстрирует, как инновационная идея и правильная стратегия могут создать глобальный бизнес, который быстро растет и имеет большие перспективы. Учитывая стабильный рост Revolut, постоянный спрос пользователей и планы по расширению на новые рынки, состояние Яценко и его роль в финтех-секторе имеют все шансы продолжать расти.

Андрей Веревский #4 Капитал: $1,478 млн Кто он/они: Владелец Kernel Сфера интересов: аграрная и пищевая промышленность Возраст: 51 год Андрей Веревский в 2025 году значительно увеличил свой капитал благодаря стратегическому выкупу акций и консолидации контроля над агрохолдингом Kernel. Воспользовавшись во время войны падением котировок акций холдинга на Варшавской фондовой бирже, он повысил свою долю владения с 40% до более 94% и получил практически полный контроль над активами. Это позволило Веревскому компенсировать снижение стоимости самой компании и закрепить позицию одного из самых богатых агробизнесменов Украины с состоянием около $1,5 млрд. Kernel остается основой его бизнеса: холдинг владеет земельным банком около 360 тысяч гектаров, является лидером по производству и экспорту подсолнечного масла. Собственные элеваторы, заводы по переработке, логистика и портовые терминалы обеспечивают контроль над всей цепочкой от поля до судна и позволяют сохранять маржу даже в условиях низких мировых цен. В то же время компания зависит от работы портов в Черноморском регионе. Несмотря на риски — обстрелы портов и элеваторов, частичные потери земель в зоне боевых действий и репутационные потери из-за конфликтов с миноритарными акционерами — Kernel продолжает работать стабильно. Стратегия Веревского позволяет быстро принимать решения, консолидировать прибыль и покупать активы, пострадавшие от войны. Холдинг обеспечивает постоянный поток валютной выручки, а сам Андрей Веревский закрепляет за собой позиции одного из ведущих аграрных бизнесменов Украины.

Петр и Алексей Порошенко #5 Капитал: $1,386 млрд Кто он/они: Владельцы корпорации Roshen Сфера интересов: аграрная и пищевая промышленность, медиа, финансы Возраст: 40 и 60 лет Семья Порошенко владеет совокупным капиталом примерно в 1,4 млрд долларов США по состоянию на конец 2025 года. Формально ключевые активы записаны на старшего сына Алексея через трастовые структуры и фонд Prime Assets Capital, чтобы уменьшить политические и санкционные риски. Однако фактически бизнес работает как единый семейный капитал, управляемый в формате family office. Основой портфеля является кондитерская компания Roshen. Наличие заводов в ЕС — в частности Bonbonetti в Венгрии и предприятия в Литве — позволяет получать валютную выручку вне украинских рисков. Вторым важным направлением является агробизнес в структуре "Укрпроминвест-Агро", включающий производство сахара и муки, животноводство и земельный банк около 120 тыс. гектаров в центральной части Украины. Благодаря вертикальной интеграции, в т.ч. производству сахара, агробизнес показывает высокий уровень доходности и маржи. Также в портфеле Порошенко есть медиаактивы — телеканалы "Прямой" и "5 канал". Юридически они переданы коллективу через холдинг "Свободные медиа", чтобы обойти закон о деолигархизации. Дополнительно семья хранит денежные резервы и облигации, что обеспечивает ликвидность и гибкость управления бизнесом.

Александр и Галина Гереги #6 Капитал: $1,189 млрд Кто он/они: Владельцы компании "Эпицентр К" Сфера интересов: ритейл и агропромышленность Возраст: 58 и 66 лет Супруги Александр и Галина Гереги остаются одними из самых финансово устойчивых бизнесменов Украины. Их диверсифицированная модель "ритейл + недвижимость + производство + агро + логистика + энергетика" вновь подтвердила свою эффективность. Несмотря на войну и разрушение магазинов в Харькове, Чернигове, Буче и других городах, они завершили 2025 год с состоянием около $1,2 млрд, сохранив статус долларовых миллиардеров. Основой бизнеса остаются торговые центры "Эпицентр" и "Новая Линия". Сеть насчитывает 73 действующих магазина, и главное ее преимущество — собственные здания, а не арендованные площади. Это обеспечивает стабильность и дополнительный капитал даже в кризисных условиях. Спрос на строительные материалы и энергетическое оборудование для домашнего использования ("малый ремонтный бум") делает ритейл Герег настоящим "бриллиантом" — ежедневно в кассы поступают огромные объемы наличных. Агроблок с земельным банком более 160 тысяч гектаров в безопасных регионах Украины и большие элеваторные мощности обеспечивают надежный доход и возможность экспорта зерновых. Собственное производство керамической плитки и деревообработка позволяют замещать импорт и контролировать цены на полках. Энергетические проекты, логистика и собственный автопарк повышают устойчивость бизнеса и снижают зависимость от внешних факторов. Несмотря на все риски — угрозу обстрелов, дефицит рабочей силы и колебания валют — бизнес семьи продолжает работать стабильно. Их диверсифицированный портфель продолжает приносить стабильный доход даже в сложных условиях, а финансовая прочность и масштаб бизнеса позволяют удерживать позиции долларовых миллиардеров.

Максим Литвин и Алексей Шевченко #7 Капитал: по $900 млн у каждого Кто он/они: Соучредители компании Grammarly Сфера интересов: IT Возраст: 48 лет. Возраст Алексея Шевченко не разглашается Максим Литвин и Алексей Шевченко — технологические предприниматели, создавшие онлайн-сервис Grammarly для проверки грамматики, стиля и орфографии с элементами искусственного интеллекта. Программа позволяет писать тексты быстро и правильно, интегрируется в различные приложения и обеспечивает надежность и точность бизнес-документов. Несмотря на бурное развитие ИИ (ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot), Grammarly сохранила позиции благодаря фокусу на корпоративных клиентах и собственным AI-решениям. Компания продолжает расти в B2B-сегменте, тогда как активность в B2C замедлилась из-за появления бесплатных альтернатив. По состоянию на конец 2025 года чистый капитал каждого основателя оценивается примерно в $0,9 млрд. Основная доля активов — акции Grammarly, остальное — наличные, продажи части акций в прошлых раундах и небольшие инвестиции в AI, EdTech и SaaS-стартапы. Главный риск для бизнеса — конкуренция с Microsoft и Google, которые интегрируют проверку текстов в свои продукты, что может частично заменить Grammarly. Однако корпоративные клиенты доверяют продукту из-за конфиденциальности данных и стабильности работы.

Сергей Тигипко #8 Капитал: $855 млн Кто он/они: Владелец группы "ТАС" Сфера интересов: финансы, промышленность, агропроизводство Возраст: 65 лет Сергей Тигипко в 2025 году показал, как во время войны можно не только сохранить, но и приумножить капитал и приблизиться к 1 млрд. В то время как "тяжелые" промышленные олигархи теряли активы, он сконцентрировался на финансовом секторе и агробизнесе и приобрел у иностранных владельцев Idea Bank (польский Getin Holding) и ряд других активов. Это позволило увеличить ликвидность группы и расширить позиции на рынке банковских услуг. Портфель бизнесмена остается классически диверсифицированным, но основная часть прибыли сейчас в финтехе. Основным драйвером роста стал monobank — мобильный банк на базе "Универсал банка" Тигипко, который обслуживает более 10 миллионов украинцев и обеспечивает стабильный денежный поток. Кроме банковской и страховой группы, он контролирует агроблок с более чем 80 тысячами гектаров в центральной Украине, имеет собственные элеваторы и заводы, которые приносят валютную выручку и стабильный доход. Промышленные активы, такие как "Днепровагонмаш", переориентированы на экспорт зерновозов и модульных конструкций в ЕС, что повышает гибкость бизнеса и обеспечивает дополнительную валютную выручку. Однако угрозы остаются — повышенная налоговая нагрузка на банковский сектор, зависимость от IT-команды monobank и возможность ракетных ударов по промышленным объектам в Каменском и Днепре, где расположены промышленные активы предпринимателя. В то же время стратегия Тигипко позволяет консолидировать прибыль в сложные времена и покупать активы с дисконтом. Благодаря этому его бизнес остается устойчивым, а сам Тигипко — одним из самых адаптивных украинских предпринимателей, который превращает вызовы войны в возможности для роста. Структура капитала (ликвидные банки и экспортное агро) оказалась значительно более устойчивой к военным потрясениям, чем металлургия или энергетика.

Геннадий Буткевич #9 Капитал: $678 млн Кто он/они: Совладелец "АТБ-Маркет" и основатель BGV Group Management Сфера интересов: ритейл, недвижимость, логистика, полезные ископаемые, девелопмент Возраст: 67 лет Геннадий Буткевич — украинский предприниматель и один из основателей АТБ, крупнейшей торговой сети страны. Среди тройки основателей его активы являются самыми диверсифицированными: они сочетают стабильный доход от ритейла с инвестициями в важные промышленные и энергетические проекты и добычу стратегических ресурсов. По состоянию на конец 2025 года капитал Буткевича оценивается примерно в $678 млн. Основу его портфеля составляет доля в "АТБ-Маркет" — сети из более чем 1200 магазинов, которая обеспечивает постоянный денежный поток благодаря стабильному спросу и быстрому обороту товаров. Именно этот бизнес дает финансовую базу для развития других направлений. Параллельно Буткевич развивает промышленные и сырьевые проекты через BGV Group. Компания инвестирует в добычу урана, графита, бериллия и титана, строит завод по производству щебня и управляет нефтегазовыми активами. Это проекты с длинным инвестиционным циклом, которые пока не приносят значительных доходов, но имеют стратегическое значение для рынков ЕС и США, в частности в контексте энергетики и промышленности. В портфель также входит недвижимость и девелопмент в Киеве, логистические центры, а также спорт и досуг: ФК "Полесье" вышел в Премьер-лигу, а конно-спортивный клуб Equides Club добавляет регионального влияния. Такая структура портфеля позволяет сочетать стабильный текущий доход с долгосрочными инвестициями стратегического характера. Сохраняются и значительные риски — от логистических проблем до регуляторных ограничений на добычу критических ресурсов, относящихся к стратегическим сферам, где правила могут меняться очень быстро. Впрочем, Буткевич сохраняет за собой сильные позиции на рынке.

Виталий Антонов #10 Капитал: $582 млн Кто он/они: Владелец холдинга OKKO Group Сфера интересов: ритейл АЗС, агробизнес, энергетика, девелопмент Возраст: 63 года Виталий Антонов контролирует один из стратегически важных бизнесов Украины — сеть автозаправочных комплексов ОККО в составе холдинга OKKO Group. Несмотря на войну и разрушенные нефтебазы, рынок топлива остался стабильным, а высокий уровень спроса на бензин, дизель и сопутствующие услуги обеспечивает стабильный денежный поток. По состоянию на конец 2025 года его состояние оценивается примерно в 582 млн долларов. Портфель Антонова диверсифицирован. Основную часть формирует сеть из около 400 АЗК ОККО по всей стране. Бизнес построен по модели "ресторан на заправке": прибыль от кофе, еды и магазинов с высокой маржой компенсирует регулируемую маржу на топливо, что делает бизнес устойчивым даже при кризисе. Второе направление — OKKO Agro Trade, работающее с агропроизводителями и зерном. Третий проект — Goro Mountain Resort во Львовской области, который Антонов строит как долгосрочную инвестицию в туризм и развитие внутреннего отдыха. Дополняют портфель проекты по зеленой энергетике и недвижимости. Антонова часто называют "стратегом Западного фронта": его бизнес финансово устойчив и ориентирован на долгосрочное восстановление Украины.

Юрий Косюк #11 Капитал: $547 млн Кто он/они: Владелец холдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Сфера интересов: аграрная и пищевая промышленность Возраст: 57 лет Юрий Косюк еще несколько лет назад входил в топ-5 самых богатых украинцев, но сейчас его капитал переживает серьезную трансформацию. На конец 2025 года его состояние оценивается в $547 млн. Его главный актив — агрохолдинг МХП. Это один из крупнейших и самых устойчивых аграрных бизнесов страны, который владеет примерно 360 тысячами гектаров земли и современной инфраструктурой: птицефабриками, элеваторами и перерабатывающими заводами. Однако его портфель можно описать как "много активов и мало свободных денег", ведь финансовые ресурсы ограничены. Несмотря на то, что компания продолжает работать, бизнес Косюка находится под огромным давлением долгов и военных рисков. Поэтому если раньше главным приоритетом был активный рост, то сейчас — удержать стабильность и найти ресурсы для погашения обязательств. Продажа яхты Ace и судна сопровождения Garcon стала вынужденным шагом, чтобы обеспечить денежные потоки и поддержать финансовую устойчивость бизнеса. Около 60% капитала — это акции МХП, которые хоть и имеют ценность, но продаются на Лондонской бирже с большим дисконтом и имеют низкую ликвидность. Земельные участки и биогазовые проекты приносят стабильный доход. Основные риски бизнеса — квоты и протекционизм на европейских рынках, биологические угрозы для птицы, а также зависимость от электроснабжения, которую частично компенсируют биогазовые станции.

Александр Конотопский #12 Капитал: $532 млн Кто он/они: Основатель и CEO Ajax Systems Сфера интересов: IT, охранные системы Возраст: 39 лет Александр Конотопский — современное лицо украинского технологического экспорта. Его компания Ajax Systems — крупнейший в Европе производитель охранных систем. Компания специализируется на аппаратных решениях в сфере охранных, пожарных систем и видеонаблюдения и осуществляет продажи более чем в 180 странах мира. В отличие от многих украинских IT-компаний, бизнес Конотопского базируется не только на программном обеспечении, но и на собственном производстве и физическом продукте. Ajax Systems имеет завод в Турции (Стамбул) и производственные мощности на западе Украины, что позволило компании сохранить стабильность поставок во время войны и поддерживать годовой рост доходов на уровне 30–40%. По состоянию на конец 2025 года состояние Александра Конотопского оценивается в 532 млн долларов США. Основная часть капитала сосредоточена в Ajax Systems. После привлечения инвестиций от Horizon Capital Конотопский остается ее ключевым акционером. Бизнес Ajax Systems характеризуется высокой устойчивостью, умеренным уровнем риска и стабильным ростом. Компания еще не достигла своего "потолка" развития и оценки, а капитал Александра Конотопского продолжает активно расти.

Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк #13 Капитал: $516 млн у каждого Кто он/они: Основатель и CEO группы NOVA Сфера интересов: логистика, транспортно-финансовые услуги Возраст: по 50 лет Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк — соучредители и равноправные партнеры группы NOVA (бывшая "Новая почта"), которые вместе построили крупнейший и самый быстрый сервис доставки в Украине, а впоследствии — и за ее пределами. Формально их доли и состояния почти одинаковы — каждому принадлежит около 50% бизнеса, а их капитал на конец 2025 года оценивается в $516 млн на человека. В то же время их роли в компании разные и дополняют друг друга. Климов — стратег и дипломат NOVA, он отвечает за развитие бизнеса, международную экспансию и отношения с государством и превратил "Новую почту" в экосистему из логистики, финтеха, международной доставки и собственной авиакомпании. Поперешнюк руководит операциями и технологиями, автоматизирует терминалы, сортировку и ИТ-системы, благодаря чему компания эффективно работает даже во время войны и роста расходов. Портфели обоих партнеров почти идентичны: основа — "Новая почта", это главный источник денежного потока. Второй блок — NovaPay, которая стала полноценной платежной системой с миллионами клиентов, а третий — международная экспансия через Nova Post в странах ЕС и Supernova Airlines. Пока эти активы находятся в инвестиционной фазе, но стратегически они являются валютным и репутационным хеджем. Отдельно стоит упомянуть инфраструктурную недвижимость — сортировочные терминалы, часть которых находится в собственности, часть — в долгосрочной аренде. Оба партнера не стремятся к быстрым дивидендам, а инвестируют в наращивание стоимости компании и ее долгосрочный рост. В то же время риски для них также общие: крупные терминалы остаются потенциальными целями российских ракетных атак, кадровый дефицит из-за мобилизации и международная конкуренция, где приходится бороться с DHL, DPD и другими гигантами в условиях более высоких затрат. Отдельными рисками являются зависимость от технологий и энергоснабжения, регуляторное давление и политические факторы. В итоге Климов и Поперешнюк — это редкий пример идеального партнерства. Финансовая устойчивость их капитала — высокая, а потенциал дальнейшего роста напрямую зависит от успеха международной экспансии и развития финтех-направления.

Екатерина Костерева #14 Капитал: $508 млн Кто он/они: Основательница компании Creatio Сфера интересов: IT Возраст: 47 лет Екатерина Костерева — украинская предпринимательница, которая создала глобальную технологическую "компанию-единорога" практически без ранних инвестиций. Она основала стартап по разработке корпоративных CRM-систем, который вырос в международную платформу DataMaster и обслуживает клиентов по всему миру. Развивая бизнес собственными ресурсами, Екатерина смогла сохранить контроль и сформировать "тяжелую" долю в капитале. По состоянию на конец 2025 года ее состояние оценивается в $508 млн. В июне 2024 года Creatio привлекла $200 млн инвестиций в раунде, который получил оценку компании в $1,2 млрд. Основной актив Костеровой — акции DataMaster. Остальное — недвижимость в США (в Бостоне, где расположена штаб-квартира компании), Европе и денежные средства от продажи акций в предыдущих раундах. Компания продолжает расти благодаря трендам Low-code/No-code и внедрению AI-решений, выручка увеличивается ежегодно на 30–50%. В 2022 году DataMaster вышла с рынков РФ и Беларуси, обеспечив прозрачность для международных инвесторов и подготовку к IPO на NASDAQ. Среди основных рисков — сильная конкуренция со Salesforce, Microsoft и другими гигантами, зависимость от R&D-центров в Украине и Польше, а также возможное влияние AI на спрос на продукт. Стратегия Екатерины консервативна: она удерживает контроль, накапливает резервы и готовится к масштабному IPO или стратегической продаже. Екатерина Костерева — Self-Made Global Tech Leader. Ее капитал сосредоточен в высококачественном технологическом продукте, финансовая устойчивость и потенциал роста компании делают ее одной из самых успешных украинских предпринимателей на мировой арене.

Евгений Ермаков #15 Капитал: $488 млн Кто он/они: Совладелец "АТБ-Маркет" Сфера интересов: ритейл, пищевая промышленность, недвижимость Возраст: 64 года Евгений Ермаков — наименее публичный из трех основателей АТБ, наряду с Геннадием Буткевичем и Виктором Карачуном. В отличие от Буткевича, который инвестирует в стратегические минералы и промышленность, Ермаков сосредоточился на вертикальной интеграции внутри АТБ. Он контролирует производственную часть группы — мясоперерабатывающие и кондитерские фабрики, что делает его активы более консервативными и защищенными. По состоянию на конец 2025 года его состояние оценивается в $488 млн. Основу его портфеля составляет треть в "АТБ-Маркет" — крупнейшей торговой сети страны, которая обеспечивает постоянный денежный поток. Второй важный блок — производство. Мясокомбинат "Фаворит Плюс" в Днепре и кондитерская фабрика "Квитен" работают преимущественно для АТБ, выпуская продукцию собственных торговых марок. Это дает гарантированный сбыт, полную загрузку мощностей и более высокую маржу, чем у независимых производителей. Кроме того, Ермаков владеет коммерческой недвижимостью в Украине и за рубежом, а значительную часть капитала хранит в виде наличных средств и дивидендов, придерживаясь консервативной финансовой политики. Его бизнес-модель можно описать формулой "еда плюс ликвидность": товары первой необходимости и контроль расходов. Основные риски связаны с концентрацией производств в Днепре и зависимостью заводов от АТБ как главного канала сбыта, а также повышенным вниманием налоговых органов к внутренним ценам в группе. В то же время именно эта закрытость и вертикальная интеграция делают бизнес Ермакова стабильным, денежным и относительно защищенным даже в кризисных ситуациях.

Виктор Карачун #16 Капитал: $454 млн Кто он/они: Совладелец "АТБ-Маркет" Сфера интересов: ритейл, логистика, недвижимость Возраст: 59 лет Виктор Карачун — третий равноправный соучредитель АТБ наряду с Геннадием Буткевичем и Евгением Ермаковым. Если Буткевич инвестирует в тяжелые промышленные проекты, а Ермаков контролирует производство, то Карачун сосредоточился на коммерческой части группы: закупках, работе с поставщиками и маркетинге. Его подход к управлению сдержанный и прагматичный: минимум риска, максимум ликвидности. По состоянию на конец 2025 года капитал Карачуна оценивают на уровне $454 млн. В условиях войны такая стратегия "cash is king" полностью оправдала себя. Ключевой актив Карачуна — 33% в компании "АТБ-Маркет", что обеспечивает стабильный денежный поток даже в периоды экономической турбулентности. Кроме этого, он инвестирует в логистическую инфраструктуру, складскую и коммерческую недвижимость в Украине, а также в жилые объекты в странах ЕС. Значительная часть капитала хранится в наличности и ликвидных финансовых инструментах. Небольшие аграрные активы играют вспомогательную роль и не создают существенных рисков для портфеля. Коммерческая модель АТБ, которую выстроил Виктор Карачун, работает как хорошо настроенный финансовый механизм. Компания продает товар быстрее, чем рассчитывается с поставщиками. Фактически бизнес финансирует себя сам деньгами поставщиков и не нуждается в дополнительных кредитах или инвестициях акционеров. Именно это позволяет АТБ оставаться прибыльным, а владельцам — регулярно получать чистый доход. Основные угрозы связаны с логистикой, концентрацией активов в ритейле и рисками обстрелов, но такие риски не являются критическими. Несмотря на это, Виктор Карачун заслуженно имеет репутацию "тихого банкира" АТБ — человека, который обеспечивает стабильность, ликвидность и финансовую выносливость сети.

Олег Рогинский #17 Капитал: $450 млн Кто он/они: Основатель People ai Сфера интересов: ІТ Возраст: 38 лет Олег Рогинский — основатель и до недавнего времени CEO People ai. Представитель "новой волны" украинских технологических предпринимателей. По состоянию на конец 2025 года его состояние оценивается в $450 млн. В 2021 году People.ai привлек $100 млн инвестиций, и после этого его оценка (post‑money valuation) составила $1,1 млрд. Остальная часть портфеля Рогинского состоит из небольших ангельских инвестиций в 7–10 B2B AI-стартапов, таких как Pano AI и Fathom, а также наличных средств от предыдущих проектов, включая продажу Semantria. Сильная сторона компании — уникальные данные о работе отделов продаж, которые он накапливал с 2016 года. Эта информация трудно воспроизводима конкурентами, и она стала основой для позиции People.ai на рынке. Компания сохранила статус "единорога" даже после кризиса SaaS-рынка 2022–2024 годов благодаря своему пилоту в сторону Generative AI. Главными рисками остаются низкая ликвидность активов, зависимость от CRM-платформ вроде Salesforce, а также вероятность того, что AI-агенты частично заменят работу менеджеров по продажам, что может сделать продукт менее востребованным. Финансовая стратегия Рогинского консервативна: он избегает больших расходов и масштабных выходов на вторичный рынок, зато накапливает небольшую, но стабильную денежную подушку. Это позволяет ему "пересидеть" колебания рынка и готовить продажу People.ai стратегическому покупателю.

Степан Черновецкий #18 Капитал: $393 млн Кто он/они: Владелец и президент Chernovetskyi Investment Group Сфера интересов: недвижимость, IT Возраст: 47 лет Степан Черновецкий — уникальная фигура среди украинских предпринимателей. Сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, он сумел превратить "политическое наследство" и средства от продажи Правэкс Банка в 2008 году ($750 млн) в современный технологический портфель. На конец 2025 года его состояние оценивается в $393 млн. Основной актив Черновецкого — медиасервис MEGOGO, который стал лидером OTT/VOD в Восточной Европе и расширился до Польши и другой международной аудитории. Платформа продолжает расти благодаря спросу на контент во время войны и эксклюзивным правам на трансляции топ-чемпионатов, что обеспечивает стабильное увеличение платных подписок. Второе направление — девелопмент, строительство коммерческой недвижимости, сдаваемой в аренду, и жилой недвижимости в Киеве. Третье — венчурные инвестиции через CIG в стартапы, в частности, Zakaz.ua, Boodmo, Eda.ua, Doc.ua, KIDOZ, Softcube, InnerChef, Kray Technologies, OneKitchen, StoreDot. Остальные активы он сохранил в наличности и ликвидных инструментах на Западе, что делает его портфель защищенным от локальных рисков. Среди рисков Степана Черновецкого — статус PEP, который повышает внимание со стороны банков и партнеров на Западе — даже без юридических проблем репутационный след никуда не исчезает. В медиабизнесе вызовами остаются пиратство, высокая цена спортивных трансляций и зависимость от качества интернета, что особенно ощутимо во время войны. Отдельный риск — киевские объекты, которые могут временно терять доходность из-за повреждений и общего кризиса рынка. В то же время диверсификация портфеля и высокий уровень ликвидности делают его бизнес устойчивым. Степан Черновецкий — это инвестор нового типа. Он отошел от политической тени семьи и построил капитал на технологиях, медиа и ликвидности, что делает его бизнес одним из самых устойчивых в Украине.

Владислав и Ирина Чечеткины #19 Капитал: $381 млн Кто он/они: Владельцы онлайн-ритейлера Rozetka Сфера интересов: e-commerce Возраст: 47 лет и 44 года Владислав и Ирина Чечеткины владеют одним из самых известных брендов Украины в сфере e-commerce — Rozetka. За годы войны платформа превратилась из классического маркетплейса в важный канал обеспечения страны товарами — от генераторов и техники до повседневных вещей. На конец 2025 года совокупное состояние пары оценивают в $381 млн. Еще в 2021 году компания готовилась к IPO с оценкой почти $1 млрд, однако война резко снизила стоимость бизнеса из-за физических разрушений, падения доходов населения и общих рисков страны. Несмотря на это, Rozetka сохранила лидерство и контролирует более половины украинского e-commerce. Миноритарным инвестором выступает фонд Horizon Capital. Ключевым преимуществом бизнеса стала собственная логистика и сеть из более чем 400 пунктов выдачи, которые в самые сложные периоды работали автономно — с генераторами и Starlink. В структуру также входит платежный сервис RozetkaPay и проект выхода на польский рынок через Rozetka.pl. Польская экспансия развивается медленно из-за высокой конкуренции с Allegro и Amazon. Большим преимуществом компании стало быстрое переформатирование на товары первой необходимости — павербанки, фонари, тактическое снаряжение. Это сохранило клиентскую базу и лояльность к бренду. Поток заказов и собственная логистика позволили удержать операционную устойчивость, даже после того, как главный склад был разрушен. Среди основных вызовов — зависимость от импорта, валютные колебания, дефицит водителей и курьеров, низкая маржа и риск новых ракетных ударов по инфраструктуре. В то же время Rozetka остается "национальным маркетплейсом" и типичным активом long hold: ее истинная стоимость может полностью раскрыться после завершения войны и стабилизации экономики.

Виталий Хомутынник #20 Капитал: $340 млн Кто он/они: Владелец CASCADE INVESTMENT Сфера интересов: девелопмент, фармацевтика, недвижимость, инвестиции Возраст: 49 лет Виталий Хомутынник — один из немногих бывших "регионалов", кто вышел из политики вовремя и без публичного краха. За последние 5–7 лет он полностью дистанцировался от политической жизни и трансформировался в value-инвестора, покупая недооцененные активы. По состоянию на конец 2025 года состояние Хомутынника оценивается в 340 млн долларов. Ключевой перелом в его бизнес-истории произошел после потери нефтегазовых активов, которые были национализированы или вынужденно проданы из-за корпоративных конфликтов — в частности, "Укрнафты", JKX и "Укрнафтобуриння". Параллельно он вышел из аграрного бизнеса Kernel. Это позволило "очистить" портфель, сосредоточиться на ликвидных и стабильных источниках дохода и накопить значительный валютный кэш, что сделало его одним из самых ликвидных бизнесменов страны — условным "King of Cash". Основной операционный актив сегодня — ТРЦ Respublika Park. После резкого падения в начале полномасштабной войны он восстановил трафик и снова генерирует значительный арендный доход. Хомутынника часто называют финансовым спекулянтом. Его сила — в своевременных выходах, наличии наличных средств и умении ждать благоприятного момента для новых инвестиций. Основные риски связаны с политическим прошлым, уязвимостью коммерческой недвижимости во время войны и низким спросом на роскошное жилье. В то же время стабильные рентные потоки и значительный запас валютного кэша обеспечивают его финансовую устойчивость.

Филя Жебровская #21 Капитал: $299 млн Кто он/они: Председатель Наблюдательного совета АО "Фармак" Сфера интересов: фармацевтика Возраст: 75 лет Филя Жебровская давно известна как "железная леди" украинской фармацевтики. Основная часть ее капитала сосредоточена в компании "Фармак", производственные мощности которой расположены в Киеве и Шостке, где производят сложные препараты и экспортируют их в более чем 50 стран мира. Компания десятилетиями удерживает лидерство на рынке и демонстрирует стабильность даже в сложные времена: во время войны спрос на лекарства не падает, а трансформируется — людям нужны сердечно-сосудистые препараты, инсулины и обезболивающие. Даже серьезные потери не сломали бизнес, когда в 2022 году сгорел большой склад под Киевом с продукцией на $50 млн. По состоянию на конец 2025 года на счету компании — 1,8 млрд грн при отсутствии финансового долга, а состояние Фили Жебровской оценивают в $299 млн. Также были приобретены дополнительные производственные мощности за рубежом — в Испании и Польше (Symphar), что повышает надежность бизнеса: они сертифицированы по стандартам EU GMP, открывают доступ к европейским рынкам и подстраховывают компанию от рисков в Украине. Риски, конечно, остаются: зависимость от государственных закупок и регуляторных программ. И все же, по сравнению с другими отраслями, народный "Фармак" демонстрирует исключительную устойчивость: фармацевтика оказалась одной из самых безопасных индустрий во время войны, а стратегическая диверсификация в Европе позволила Жебровской диверсифицировать свой капитал.

Василий Хмельницкий #22 Капитал: $290 млн Кто он/они: Владелец UFuture Сфера интересов: девелопмент, недвижимость, фармацевтика Возраст: 59 лет Василий Хмельницкий — украинский предприниматель и визионер, известный как "магнат недвижимости", который строил бизнес не вокруг отдельных объектов, а целых экосистем, включая масштабные жилые комплексы, инновационные и индустриальные парки. Война радикально изменила его модель: девелоперские проекты фактически заморозились, а аэропорт "Жуляны" остается убыточным без четких сроков возобновления работы. UNIT.City в Киеве потерял статус IT-хаба и функционирует как обычный офисный центр с более низкими арендными ставками, продажи жилья идут медленно, а производственные активы в Белой Церкви работают осторожно из-за рисков войны. В этих условиях Хмельницкий стал кризисным менеджером, а его состояние на конец 2025 года оценивают в 290 миллионов долларов. Главным спасительным активом для Хмельницкого стала фармацевтика. Завод Biopharma в Белой Церкви, который перерабатывает плазму крови, остался стабильным источником дохода. Своевременная продажа части бизнеса еще до войны позволила сохранить финансовую подушку и снизить риски. Сегодня его стратегия сосредоточена на выживании и упрощении. Хмельницкий отказался от масштабных проектов и концентрируется на производстве, замещении импорта и жестком контроле расходов. Риски остаются высокими из-за войны, проблем с энергоснабжением и стагнации рынка недвижимости, но фармацевтика и производство дают шанс не только удержаться, но и перезапустить бизнес в более упрощенной модели. Сейчас Хмельницкий — девелопер, который поставил большие идеи на паузу и научился выживать в условиях войны. Его финансовая устойчивость средняя, но стратегическая — высокая, ведь диверсификация активов дает преимущество. Портфель сосредоточен на бизнесах, чувствительных к военным рискам, таких как недвижимость и инфраструктура, однако фармацевтика остается настоящей "жемчужиной", которая поддерживает стабильность и дает возможность двигаться дальше.

Тарас Кицмей #23 Капитал: $244 млн Кто он/они: Владелец ІТ-сервисной компании SoftServe Сфера интересов: IT Возраст: 59 лет Тарас Кицмей — один из основателей крупнейшей украинской IT-компании SoftServe с глобальным присутствием. Его бизнес — классический пример того, как сервисная IT-модель может сохранять стоимость даже во время полномасштабной войны. По состоянию на конец 2025 года его состояние оценивается в $244 млн. За последние годы SoftServe фактически превратилась из локальной компании в глобальную — с украинскими корнями, но международной структурой. Более 50% сотрудников работают за пределами Украины: в Польше, Румынии, странах Латинской Америки и Индии. Это существенно снизило риски для западных клиентов и позволило сохранить контракты с крупными западными корпорациями. Основной актив Кицмея — его доля в SoftServe. Компания остается непубличной, но стабильно прибыльной. Дополнительно в портфеле есть офисная и девелоперская недвижимость во Львове. Важной, хотя и нефинансовой составляющей, является его влияние на развитие городской IT- и образовательной среды — через Украинский католический университет и Львовский IT-кластер. Во время войны SoftServe сделала ставку на географическую диверсификацию бизнеса. Компания открыла центры разработки в Мексике, Колумбии и Румынии, что позволило переводить проекты клиентов, опасавшихся "украинского риска", в более безопасные локации. Главные риски для бизнеса — мобилизация специалистов, глобальное сокращение IT-бюджетов и технологические изменения, которые снижают спрос на классический аутсорсинг. В то же время Тарас Кицмей остается одним из самых устойчивых IT-предпринимателей страны. Его называют "IT-дипломатом": он сумел распределить риски по миру и сохранить ценность бизнеса там, где многие ее потеряли.

Александр Ярославский #24 Капитал: $204 млн Кто он/они: Владелец компании DCH Сфера интересов: ГМК, машиностроение, недвижимость, девелопмент, финансы Возраст: 66 лет Александр Ярославский, которого когда-то неофициально называли "королем Харькова", стал одним из самых финансово пострадавших украинских бизнесменов. Вся его бизнес-империя была построена вокруг Харькова: отели, аэропорт, торговые центры, промышленные площадки. В мирное время эта концепция работала, но когда началась полномасштабная война, именно эта стратегия обернулась катастрофой. Более 70% активов оказались в зоне постоянных атак, и капитал, который когда-то превышал миллиард долларов, за несколько лет просел до $200 млн. Разрушения, остановка работы объектов и практически нулевая рыночная стоимость — вот новая реальность его портфеля в Украине. Отель Kharkiv Palace получил серьезные повреждения и теперь требует огромных инвестиций для восстановления. Аэропорт фактически остановлен и превратился в актив без рыночной стоимости. Торговый центр "Караван" также пострадал, а промышленные объекты ХТЗ находятся под постоянной угрозой. Более-менее стабильно работают бизнесы, расположенные подальше от фронта. "Караван" в Днепре еще приносит доход, хотя и меньший, чем раньше. Днепровский металлургический завод и рудник "Сухая Балка" тоже функционируют, но с перебоями из-за логистических и энергетических проблем, а также близости к опасным регионам, что снижает их рыночную стоимость. А вот ТРЦ "Караван Outlet" в Киеве был продан в октябре 2024 года компании Dragon Capital. Отдельная проблема — банк "Кредит Днепр", который нуждается в постоянной докапитализации. Высокий уровень проблемных кредитов и нестабильность рынка превратили банк в финансовое бремя. На этом фоне вполне логичными выглядят попытки Ярославского продать яхту Kaise или другие зарубежные активы — это уже не роскошь, а способ поддержать ликвидность группы. Еще один фактор, осложнивший положение Ярославского, — его исчезновение из украинского публичного пространства. После резонансного ДТП, получившего широкую огласку, бизнесмен стал реже появляться в Украине. Во время войны отсутствие владельца в стране — это не только репутационный минус, но и практическая проблема для управления крупным бизнесом.