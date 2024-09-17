Рейтинг Фокуса: 25 самых богатых людей Украины в 2024 году

Методика рейтинга Фокуса "25 самых богатых людей Украины 2024"

На первом этапе составления рейтинга Фокус сформировал лонг-лист из 50 персон, владеющих различными компаниями и предприятиями в Украине. После изучения активов из списка удалили тех, чье состояние оценено в сумму менее $100 млн, а также лиц, чьи активы оценить не удалось из-за сокрытия информации, официального выхода персоны из всех активов, которые приписывали ей в СМИ, ареста таких компаний или их национализации. Также в список не попали те, активы которых находятся исключительно за пределами страны. В рейтинг самых богатых включены граждане Украины и лица с двойным гражданством (иностранным гражданством), которые владеют большим количеством активов в Украине.

Оценку стоимости активов Фокус делал на основе всех ключевых предприятий и компаний, которые находятся во владении участников рейтинга. Ключевой акцент сделан на бизнес-активы внутри Украины. При доказанном владении зарубежными активами учитывались и такие предприятия. При наличии декларации об имущественном состоянии учитывалась недвижимость, принадлежащая участнику, а также средства на счетах в банках и дивиденды от бизнес-активов.

При оценке семейных бизнесов в некоторых случаях анализировались доли совладельцев, если они действительно вместе управляют ими. Но если основной участник записал бизнес-активы на членов семьи, а управляет единолично, все эти компании Фокус в рейтинге самых богатых людей Украины причислял к одному конечному бенефициару.

Если компания публичная и ее акции котируются на международных фондовых биржах, оценка проводилась в соответствии со стоимостью акций на 22 августа 2024 года. Стартапы и IT-компании, которые не публикуют отчетности, оценивались по результатам последних раундов привлечения инвестиций.

Частные предприятия оценивались по нескольким формулам на основании финансовых показателей: доходов, чистой прибыли и активов по итогам 2023 года. При оценке учтены деньги на счетах компании и вычтены суммы кредитов, которые на конец 2023-го были в процессе выплаты.

Активы, по которым не было внятной финансовой информации, оценивались на основе аналогичных, где такая информация доступна. Недвижимость — на основании рыночной стоимости квадратного метра по состоянию на 22 августа 2024 года.

Данные финансовых показателей компаний для рейтинга "25 самых богатых людей Украины 2024" получены в системе YouControl — комплексном сервисе для анализа деятельности предприятий. Также мы изучали данные отчетности предприятий, если она была опубликована.

Если предприятие находится в стадии ликвидации, его оценка шла из расчета ликвидационной стоимости активов. Если компания задекларировала за 2023 год нулевую выручку, то стоимость — это цена активов и средств на счетах. Общая оценка состояния в гривне переведена в доллары по курсу на конец декабря 2023 года — 37,98 USD/UAH. Формулы для расчета и мультипликаторы по отраслям Фокуса предоставила инвесткомпания Concorde Capital.