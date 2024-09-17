Рейтинг Фокуса: 25 самых богатых людей Украины в 2024 году
Кто приобрел, кто потерял. Какое состояние у самых богатых и почему это важно
Возвращаться к рейтингу, в котором участниками являются самые богатые, во время войны было сложным решением. Ведь когда все усилия и мысли направлены на борьбу с агрессией РФ, имеет ли такое уж значение, сколько денег и активов у той или иной персоны? Однако выбор был сделан в пользу создания рейтинга. Во-первых, у Фокуса есть уже опыт в подготовке таких масштабных проектов, требующих и временных, и человеческих ресурсов, во-вторых, война не повод не считать деньги, извините за каламбур.
В нашем рейтинге в итоге оказалось очень много моментов, о которых важно сказать:
- Количество денег у лиц, которые ранее традиционно занимали первые строчки в рейтингах Фокуса, существенно уменьшилось. На это повлияла потеря предпринимателями части своих активов — либо из-за разрушения в результате атак ВС РФ, либо из-за принудительной национализации. Также зафиксирован выход некоторых бизнесменов из довольно дорогих активов;
- Военное время не стало поводом для определенного количества предпринимателей останавливать инвестиции. Нам было важно не просто посчитать деньги, стоимость активов, но и зафиксировать, продолжает ли самый богатый человек вкладывать средства в новые направления, инвестировать в расширение своих предприятий, искать новые рынки сбыта, делать максимум, чтобы экономика Украины получала важный ресурс — как в виде налогов, так и в виде рабочих мест и заработных плат;
- Бизнес помогает. Он должен работать на победу, и в нашем рейтинге большинство лиц или создали собственные благотворительные фонды, или же являются регулярными донорами крупных сборов известных волонтеров и БФ. Это правильно и так должно быть. Во время борьбы с агрессией РФ поддержка бригад ВСУ, гуманитарная поддержка населения, инвестиции в разминирование — это программа минимум, чтобы показать солидарность со всеми украинцами и доказать свое право называться социально ответственным бизнесом;
- В мире растет количество технологических проектов, где совладельцами и учредителями выступают украинцы. Так, по нашим подсчетам, в рейтинге 2024 года доля IT в общем объеме капитала самых богатых составляет не менее 18%. И это — хороший повод порадоваться. Ведь промышленные базы, доставшиеся некоторым предпринимателям вскоре после 1991 года, начинают серьезно проигрывать современным технологическим компаниям, которые стремительно завоевывают мировые рынки и привлекают многомиллионные инвестиции.
В целом рейтинг Фокуса — удачный проект, чтобы задуматься не столько над объемами долларового капитала, который имеют самые богатые люди страны, сколько проанализировать, куда движется бизнес, как меняется его оценка, как сами бизнесмены строят во время войны планы развития. Ведь планировать под ракетами, согласитесь, не самое простое дело. Но Украина имеет ресурс, в том числе и в виде крупных компаний, которые должны развиваться, должны планировать, зарабатывать, инвестировать и, конечно, донатить и делать максимум для победы. Без этого нет будущего у страны, которая вскоре должна стать частью большого сообщества ЕС.
Наталия Богута, редактор рейтинга самых богатых, заместитель главного редактора Фокуса
Методика рейтинга Фокуса "25 самых богатых людей Украины 2024"
На первом этапе составления рейтинга Фокус сформировал лонг-лист из 50 персон, владеющих различными компаниями и предприятиями в Украине. После изучения активов из списка удалили тех, чье состояние оценено в сумму менее $100 млн, а также лиц, чьи активы оценить не удалось из-за сокрытия информации, официального выхода персоны из всех активов, которые приписывали ей в СМИ, ареста таких компаний или их национализации. Также в список не попали те, активы которых находятся исключительно за пределами страны. В рейтинг самых богатых включены граждане Украины и лица с двойным гражданством (иностранным гражданством), которые владеют большим количеством активов в Украине.
Оценку стоимости активов Фокус делал на основе всех ключевых предприятий и компаний, которые находятся во владении участников рейтинга. Ключевой акцент сделан на бизнес-активы внутри Украины. При доказанном владении зарубежными активами учитывались и такие предприятия. При наличии декларации об имущественном состоянии учитывалась недвижимость, принадлежащая участнику, а также средства на счетах в банках и дивиденды от бизнес-активов.
При оценке семейных бизнесов в некоторых случаях анализировались доли совладельцев, если они действительно вместе управляют ими. Но если основной участник записал бизнес-активы на членов семьи, а управляет единолично, все эти компании Фокус в рейтинге самых богатых людей Украины причислял к одному конечному бенефициару.
Если компания публичная и ее акции котируются на международных фондовых биржах, оценка проводилась в соответствии со стоимостью акций на 22 августа 2024 года. Стартапы и IT-компании, которые не публикуют отчетности, оценивались по результатам последних раундов привлечения инвестиций.
Частные предприятия оценивались по нескольким формулам на основании финансовых показателей: доходов, чистой прибыли и активов по итогам 2023 года. При оценке учтены деньги на счетах компании и вычтены суммы кредитов, которые на конец 2023-го были в процессе выплаты.
Активы, по которым не было внятной финансовой информации, оценивались на основе аналогичных, где такая информация доступна. Недвижимость — на основании рыночной стоимости квадратного метра по состоянию на 22 августа 2024 года.
Данные финансовых показателей компаний для рейтинга "25 самых богатых людей Украины 2024" получены в системе YouControl — комплексном сервисе для анализа деятельности предприятий. Также мы изучали данные отчетности предприятий, если она была опубликована.
Если предприятие находится в стадии ликвидации, его оценка шла из расчета ликвидационной стоимости активов. Если компания задекларировала за 2023 год нулевую выручку, то стоимость — это цена активов и средств на счетах. Общая оценка состояния в гривне переведена в доллары по курсу на конец декабря 2023 года — 37,98 USD/UAH. Формулы для расчета и мультипликаторы по отраслям Фокуса предоставила инвесткомпания Concorde Capital.