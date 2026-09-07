Рейтинг влиятельных украинцев: топ-100

Фокус презентует свой фирменный рейтинг "ТОП 100 влиятельных украинцев", который в этом году мы приурочиваем к началу учебного года, поскольку верим, что будущее Украины всегда живет в молодом поколении. А поскольку первоочередной задачей является формирование правильных знаний, мировоззрения и убеждений, мы считаем необходимым внести новую категорию: Образование и наука.

В этом году мы наблюдаем явное усиление влияния общественности на решения властей

На политический ландшафт страны возвращается главный игрок — украинский народ. Общество все активнее участвует в процессах, предотвращая решения, которые считает заведомо провальными. В то же время наблюдается усиливающийся парламентский кризис, а у центральной ветви власти — сильнейший кадровый голод.

Год ознаменовалось рядом громких коррупционных скандалов, что повлекло за собой увольнение топ-менеджеров страны.

Украина проходит пятый, непростой год полномасштабной войны.Особенно непростым он оказался для бизнеса, который оккупанты начали атаковать с утроенной силой. Но при этом у нас есть и достигнутые за это время победы.

Одним из основных достижений стал перенос военного театра на территорию России — украинские дроны и ракеты напомнили врагу, что война всегда возвращается туда, откуда пришла. Рядовые россияне прочувствовали на себе бензиновый кризис, сорванную логистику, потерю сбережений и товаров из-за ударов по Wildberries и Ozon, а также отсутствие электричества в прифронтовых регионах.

Благодаря украинским спецслужбам, российские генералы больше не чувствуют себя в безопасности даже в самом защищенном городе РФ – Москве.

Все еще испытывая нехватку ракет к ПВО и баллистике, Украине все же удалось преломить ситуацию с дронами: мы не только достигли паритета, но и обошли РФ по количеству эффективных спецопераций при помощи БПЛА.

Украина получила нового главнокомандующего ВСУ. Михаил Драпатый — генерал нового поколения, который имеет высокий уровень доверия как среди военных, так и гражданских. Важно отметить, что это назначение было крайне негативно воспринято и противником. Военное сообщество страны-агрессора выразило огромное опасение из-за опыта, нестандартного мышления и бескомпромиссности нового главы украинской армии.

Нам удалось не только замедлить наступление оккупантов, но и, благодаря эффективной работе десантно-штурмовых войск с другими смежными подразделениями, освободить 26 населенных пунктов на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Всего от агрессора освободили 775 квадратных километров.

Начиная с этого года года мы вводим в рейтинг новую категорию — Образование и наука. В ней будут представлены главы ведущих вузов Украины, известные ученые, топовые педагоги, популяризаторы науки и важные деятели из сферы образования.

В то же время все большее значение приобретает гуманитарный и культурный фронт. Украинская культура, медиа и спорт стали мощными инструментами влияния на глобальную аудиторию — формируя образ страны, которая не только борется, но создает смыслы и символы.

Пятый год мы проживаем в борьбе, все так же балансируя на краю пропасти и единственное, что не дает нам сорваться — железная воля людей, уставших, изнуренных но не сломленных.

Дай Боже нам сил.

Все буде Україна!

Это вступление редакция писала вместе с Машей Скибинской, и во многом это ее текст, написанный исходя из ее видения этого года. Мы успели согласовать с ней каждую его строчку — но увидеть материал опубликованным она уже не смогла: Маша трагически погибла в автомобильной аварии. Мы посвящаем этот рейтинг ее памяти.

Политики и государственные деятели