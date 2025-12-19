Украинец года 2025: держат фронт и прославляют страну

Бурный год, в котором враг снова пытался прорвать фронт, дестабилизировать тыл и дискредитировать Украину на международной арене. Однако в стране нашлись люди, которые не только не позволили этому произойти, но и нанесли болезненные удары противнику. Но не полем боя единым — достижения у Украины были и в других сферах. Ряд персоналий приложили значительные усилия для того, чтобы популяризировать страну на весь мир. Под конец года редакция Фокуса предлагает читателям самим определить, кого они считают достойным звания "Украинец года".

Рейтинг Фокуса "Украинец года 2025": основные критерии отбора

Достижения на поле боя или помощь фронту;

честность, трудолюбие и преданность своему делу;

любовь к стране, уважение к ее культуре, традициям и истории;

популяризация Украины на международной арене.