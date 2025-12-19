Українець року 2025: тримають фронт і прославляють країну

Буремний рік, в якому ворог вкотре намагався прорвати фронт, дестабілізувати тил і дискредитувати Україну на міжнародній арені. Однак в країні знайшлися люди, які не тільки не дозволили цьому статися, але й завдали болючих ударів противнику. Та не полем бою єдиним — здобутки в України були й в інших сферах. Низка персоналій доклали значних зусиль для того, щоб популяризувати країну на весь світ. Під кінець року редакція Фокусу пропонує читачам самим визначити, кого вони вважають достойним звання "Українець року".

Рейтинг Фокусу "Українець року 2025": основні критерії відбору

Здобутки на полі бою чи допомога фронту;

чесність, працьовитість і відданість своїй справі;

любов до країни, повага до її культури, традицій та історії;

популяризація України на міжнародній арені.