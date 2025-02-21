З роки війни: ТОП 10 найкращих систем озброєння України

З лютого 2022 року Україна отримала велику кількість збройових систем від іноземних партнерів, що зробило величезний внесок у боротьбу з агресором. Водночас українські зброярі не сиділи склавши руки й активно працювали над власними зразками, які за ефективністю можуть стати в один ряд із західними аналогами.

За три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії українські інженери та виробники зброї розробили та реалізували низку вітчизняних проєктів. Серед систем озброєння, які значно посилили потенціал Збройних сил України з 2022 року, вирізняються високотехнологічні безпілотні системи, що зумовлено реаліями сучасної війни. Поряд із ними українські зброярі зуміли розробити й класичні зразки, зокрема, артилерії, ракетного озброєння та бронетехніки.

У цьому матеріалі Фокус розгляне 10 найвидатніших зразків озброєння України, які неодноразово довели свою ефективність на полі бою.

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Безпілотні системи