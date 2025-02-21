З года войны: ТОП 10 лучших систем вооружения Украины

С февраля 2022 года Украина получила большое количество оружейных систем от зарубежных партнеров, что внесло огромный вклад в борьбу с агрессором. В то же время украинские оружейники не сидели сложа руки и активно работали над собственными образцами, которые по эффективности могут стать в один ряд с западными аналогами.
За три года с начала полномасштабного вторжения России украинские инженеры и производители оружия разработали и реализовали ряд отечественных проектов. Среди систем вооружения, которые значительно усилили потенциал Вооруженных сил Украины с 2022 года, выделяются высокотехнологичные беспилотные системы, что обусловлено реалиями современной войны. Наряду с ними украинские оружейники сумели разработать и классические образцы, в том числе, артиллерии, ракетного вооружения и бронетехники.
В данном материале Фокус рассмотрит 10 самых выдающихся образцов вооружения Украины, которые неоднократно доказали свою эффективность на поле боя.
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Беспилотные системы
Массовое использование беспилотников в ходе российско-украинской войны существенно изменило тактику и стратегию вооруженных сил противоборствующих сторон. Об этом говорят многие военные эксперты. Например, полковник армии США в отставке и глава Евразийской программы Института исследований внешней политики Роберт Гамильтон отмечает, что американские военные пристально изучают опыт применения беспилотных систем в этой войне, оценивая его влияние на будущие вооруженные конфликты. Причем в Соединенных Штатах уже проведены исследования о возможном внедрении украинских тактик в собственную военную доктрину.
В первые недели войны турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 показали себя эфективнно. Вероятно, осознав эффективность применение подобных систем, украинские инженеры решили разработать собственные образцы с учетом извлеченных уроков на поле боя.
Комментарии экспертов
Отечественные разработки в области беспилотных систем прокомментировал военный эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук. В комментарии Фокусу он отметил, что у истоков создания безэкипажных катеров стоят именно боевые подразделения спецслужб, а не украинских ВМС.
"В любой кардинально новой системе вооружений важны не только технические, но и организационные вызовы. Показательно, что пионером развития безэкипажных катеров и в значительной степени продолжают оставаться драйвером этого процесса не военно-морские силы, а боевые подразделения специальных служб — СБУ и ГУР", — отметил он.
Также Паламарчук обозначил технические проблемы, с которыми сталкиваются украинские разработчики.
"С технической точки зрения очевидно, наибольшую проблему составляет обеспечение надежной связи на большом расстоянии и в условиях применения противником РЭБ. Вероятно, дефицит технологий, в частности искусственного интеллекта, затрудняет переход к подводным дронам, которые способны создать значительно более высокий уровень угрозы", — добавил эксперт.
В свою очередь военный историк, доктор исторических наук Андрей Харук обратил внимание на то, что подобные инициативы как правило низовые, а не "спускаются сверху" государственными ведомствами. Так было и с надводыми беспилотниками, когда СБУ и ГУР создавали свои образцы, и с беспилотными летательными аппаратами.
"Вероятно, это выглядит так: производитель предлагает свою конструкцию, а Министерство обороны принимает (или не принимает) решение о допуске к эксплуатации. Возможно, но это только мое предположение, такие работы ведутся вообще без какого-то формализованного задания со стороны Минобороны", — отметил Харук.
Ракетное вооружение
В целом за три года войны арсенал ракетного вооружения Украины пополнился дальнобойными образцами, которые способны наносить удары в глубоком тылу противника, поражая его критически важные военные объекты — системы ПВО, аэродромы, военные предприятия и т.п. А создание ракет-дронов свидетельствует об инновационном и гибком подходе украинских инженеров в текущих реалиях войны.
Комментарии эксперта
Ситуацию с созданием отечественного ракетного вооружения прокомментировал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, который, как и в случае с беспилотными системами, подчеркнул наличие горизонтальных связей между военными и разработчиками.
"Основным двигателем в развитии дальнобойных возможностей Украины был частный сектор, который допустили к возможностям разрабатывать такое вооружение. И я бы тут не говорил о каких либо законодательных нормах тут больше желание самих производителей и прямой диалог с военными, дополнительно лоббирование этого вопроса Министерством цифровой трансформации, которое взяло шефство над этим направлением", — отметил эксперт.
Артиллерийские системы, бронетехника и РЭБ
Итоги
Создание и производство в Украине отечественных систем вооружения в условиях войны, которые в буквальном смысле сходили с конвейера и отправлялись на поле боя, свидетельствует не только о большом потенциале украинских оружейников, а и о мобилизации украинского общества.
Например, в контекстве производства дальнобойных систем, по мнению Храпчинского, украинцы проделали огромную работу. внеся определенный вклад в развитие отечественной школы ракетостроения.
"Во многом Украинские инженеры проделали колоссальную работу, пройдя полный цикл воссоздания технологии производства ракет — от фундаментальных исследований и разработки конструкторской документации до тестирования, серийного производства и боевого применения. Этот путь включал в себя восстановление утраченных компетенций, адаптацию современных технологий и создание новых решений в условиях ограниченных ресурсов и постоянных вызовов военного времени", — подчеркнул авиаэксперт.
Благодаря низовым инициативам, горизонтальным связям и вовлечению многих энтузиастов (если говорить о производстве беспилотников), а также, безусловно, западной военной помощи, которая стала возможной благодаря действиям правительства, украинская армия практически три года дает отпор превосходящему в техническом и ресурсном плане противнику.