З года войны: ТОП 10 лучших систем вооружения Украины

С февраля 2022 года Украина получила большое количество оружейных систем от зарубежных партнеров, что внесло огромный вклад в борьбу с агрессором. В то же время украинские оружейники не сидели сложа руки и активно работали над собственными образцами, которые по эффективности могут стать в один ряд с западными аналогами.

За три года с начала полномасштабного вторжения России украинские инженеры и производители оружия разработали и реализовали ряд отечественных проектов. Среди систем вооружения, которые значительно усилили потенциал Вооруженных сил Украины с 2022 года, выделяются высокотехнологичные беспилотные системы, что обусловлено реалиями современной войны. Наряду с ними украинские оружейники сумели разработать и классические образцы, в том числе, артиллерии, ракетного вооружения и бронетехники.

В данном материале Фокус рассмотрит 10 самых выдающихся образцов вооружения Украины, которые неоднократно доказали свою эффективность на поле боя.

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Беспилотные системы

Массовое использование беспилотников в ходе российско-украинской войны существенно изменило тактику и стратегию вооруженных сил противоборствующих сторон. Об этом говорят многие военные эксперты. Например, полковник армии США в отставке и глава Евразийской программы Института исследований внешней политики Роберт Гамильтон отмечает, что американские военные пристально изучают опыт применения беспилотных систем в этой войне, оценивая его влияние на будущие вооруженные конфликты. Причем в Соединенных Штатах уже проведены исследования о возможном внедрении украинских тактик в собственную военную доктрину.

В первые недели войны турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 показали себя эфективнно. Вероятно, осознав эффективность применение подобных систем, украинские инженеры решили разработать собственные образцы с учетом извлеченных уроков на поле боя.