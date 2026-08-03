Сверхруководители: рейтинг топ-менеджеров Украины 2026

Украинская экономика балансирует между постепенным восстановлением и давлением войны, которая меняет структуру бизнеса, рынка труда и инвестиций. Согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда, темпы экономического роста в 2026 году останутся умеренными, при этом инфляция по-прежнему будет превышать довоенные показатели.

Основной движущей силой украинской экономики по-прежнему является внутренний спрос, однако его потенциал ограничивают военные риски, недостаток инвестиций, дефицит кадров, проблемы с логистикой и энергоснабжением.

По оценкам НБУ, в конце 2026 года инфляция составит около 7,5%. На динамику цен и в дальнейшем будут влиять стоимость энергоносителей, топлива, логистические расходы бизнеса и ситуация на продовольственном рынке.

Основные вызовы для экономики

Несмотря на постепенное восстановление, украинский бизнес продолжает работать в условиях высокой неопределенности. Среди основных сдерживающих факторов по-прежнему остаются дефицит рабочей силы из-за мобилизации и миграции, повреждения энергетической инфраструктуры, рост производственных затрат и сложности с логистикой.

Именно эти факторы определяют возможности компаний в плане развития, инвестиций и расширения масштабов деятельности. После падения ВВП на 28,8% в 2022 году экономика постепенно восстанавливается, однако этот процесс протекает неравномерно: одни отрасли адаптировались к новым условиям и наращивают активность, а другие продолжают работать под давлением военных рисков.

На этом фоне все большее значение приобретает качество управленческих решений. От руководителей компаний зависит не только финансовая устойчивость бизнеса, но и способность удерживать команды, привлекать финансирование, быстро восстанавливаться, поддерживать производство и внедрять новые технологии.

Очередной год испытаний заставляет топ-менеджеров работать в условиях постоянного баланса между экономической эффективностью, безопасностью и социальной ответственностью. Руководителям приходится принимать решения о распределении ресурсов, развитии цифровизации, поддержке сотрудников, программах для ветеранов, помощи общинам и Вооруженным силам Украины.

Именно поэтому роль руководителей в военное время выходит далеко за рамки традиционного бизнес-менеджмента. "Фокус" составил рейтинг 36 топ-менеджеров Украины, которые в условиях войны продолжают развивать компании, поддерживать экономику и разрабатывать стратегии будущего восстановления страны.

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