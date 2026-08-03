Сверхруководители: рейтинг топ-менеджеров Украины 2026
Украинская экономика балансирует между постепенным восстановлением и давлением войны, которая меняет структуру бизнеса, рынка труда и инвестиций. Согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда, темпы экономического роста в 2026 году останутся умеренными, при этом инфляция по-прежнему будет превышать довоенные показатели.
Основной движущей силой украинской экономики по-прежнему является внутренний спрос, однако его потенциал ограничивают военные риски, недостаток инвестиций, дефицит кадров, проблемы с логистикой и энергоснабжением.
По оценкам НБУ, в конце 2026 года инфляция составит около 7,5%. На динамику цен и в дальнейшем будут влиять стоимость энергоносителей, топлива, логистические расходы бизнеса и ситуация на продовольственном рынке.
Основные вызовы для экономики
Несмотря на постепенное восстановление, украинский бизнес продолжает работать в условиях высокой неопределенности. Среди основных сдерживающих факторов по-прежнему остаются дефицит рабочей силы из-за мобилизации и миграции, повреждения энергетической инфраструктуры, рост производственных затрат и сложности с логистикой.
Именно эти факторы определяют возможности компаний в плане развития, инвестиций и расширения масштабов деятельности. После падения ВВП на 28,8% в 2022 году экономика постепенно восстанавливается, однако этот процесс протекает неравномерно: одни отрасли адаптировались к новым условиям и наращивают активность, а другие продолжают работать под давлением военных рисков.
На этом фоне все большее значение приобретает качество управленческих решений. От руководителей компаний зависит не только финансовая устойчивость бизнеса, но и способность удерживать команды, привлекать финансирование, быстро восстанавливаться, поддерживать производство и внедрять новые технологии.
Очередной год испытаний заставляет топ-менеджеров работать в условиях постоянного баланса между экономической эффективностью, безопасностью и социальной ответственностью. Руководителям приходится принимать решения о распределении ресурсов, развитии цифровизации, поддержке сотрудников, программах для ветеранов, помощи общинам и Вооруженным силам Украины.
Именно поэтому роль руководителей в военное время выходит далеко за рамки традиционного бизнес-менеджмента. "Фокус" составил рейтинг 36 топ-менеджеров Украины, которые в условиях войны продолжают развивать компании, поддерживать экономику и разрабатывать стратегии будущего восстановления страны.
Пищевая промышленность и ресторанный ритейл
Пищевая промышленность и ресторанный ритейл в этом году работают в условиях роста себестоимости, нехватки кадров и энергетической нестабильности. Одним из главных вызовов стал резкий рост себестоимости.
Промышленная инфляция по итогам 2025 года составила 8,2%.
В 2026 году цены производителей промышленной продукции выросли на 40,2 % в годовом исчислении, а стоимость электроэнергии и газа для предприятий — на 81,7 %.
Энергетическая нестабильность заставила бизнес перейти от временных решений к долгосрочным инвестициям. Если в прошлом году компании в основном закупали генераторы и разрабатывали проекты автономной генерации, то в 2026 году запускают собственные энергетические мощности (биогазовые установки, солнечные станции и другие решения для обеспечения энергонезависимости).
Опыт компаний отрасли за год показал, что эффективность их работы определяется не только финансовыми показателями, но и способностью создать устойчивую бизнес-модель, способную выдержать кадровые, энергетические и логистические вызовы войны.
Фармация
По данным Proxima Research, аптечный сегмент продолжил рост, а государственные закупки продемонстрировали еще более высокую динамику — они увеличились на 29 % в денежном выражении и на 11 % в упаковках. Доля госзакупок в структуре рынка достигла 16%.
Правда, в первом квартале 2026 года динамика изменилась. Объем фармрынка сократился на 0,3 % в гривне и на 4 % в долларовом эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В натуральном выражении падение было более существенным. Продажи сократились на 8% в упаковках из-за сокращения численности населения и ограниченного доступа к аптекам в некоторых прифронтовых регионах.
Среди ключевых изменений в отрасли эксперты выделяют цифровизацию и усиление контроля. В частности, производители и Минздрав приступили к пилотному внедрению 2D-маркировки лекарств для борьбы с фальсификатами.
Согласно рыночным прогнозам, в 2026 году розничный фармацевтический сегмент может вырасти на 13,4 % в гривне при базовом сценарии. В случае ухудшения ситуации в энергетическом секторе и на рынке труда рост может замедлиться до 9,8 %.
Таким образом, лидеры отрасли в течение этого года продемонстрировали способность противостоять инфляционному давлению, изменениям спроса и соблюдать строгие цифровые стандарты.
Телекоммуникации
Рынок демонстрирует рост, несмотря на разрушение инфраструктуры и высокую нагрузку на сети из-за отключений электроэнергии.
Согласно официальным данным государственного регулятора НКЭК и финансовых реестров, по итогам прошлого года совокупный доход лидеров телекоммуникационного рынка существенно вырос, а в первом квартале 2026 года тенденция к ускорению роста закрепилась.
Динамика телекоммуникационного рынка в 2025–2026 годах свидетельствует о том, что отрасль успешно преодолела кризис выживания и перешла к этапу технологического перевооружения. Ключевым критерием успешности топ-менеджмента операторов стало не номинальное количество активных SIM-карт, стабилизировавшееся на уровне 48,2 млн штук, а скорость энергетической модернизации инфраструктуры, которая обеспечивает цифровую жизнедеятельность страны в условиях войны, отмечают в НКЭК.
В то же время главным вызовом для отрасли остается обеспечение стабильности сетей в условиях энергетических рисков. Операторы инвестируют в автономное энергоснабжение, восстановление поврежденной инфраструктуры и защиту ключевых объектов. Именно способность поддерживать бесперебойную связь стала одним из главных показателей эффективности управления телекоммуникационными компаниями.
Финансы
Банковская система Украины в 2025 году сохранила стабильность, несмотря на войну и экономическую неопределенность. Согласно информации, приведенной в рейтинге надежных банков по версии "Фокуса", по итогам 2025 года финансовые учреждения получили рекордную прибыль в размере 126,8 млрд грн. Основным источником доходов оставались процентные операции, в частности вложения в ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ.
В то же время сектор постепенно возвращается к кредитованию: кредитный портфель на начало 2026 года достиг 1,36 трлн грн, а гривневые кредиты бизнесу и населению за год выросли более чем на треть. МСП, энергетика и государственные программы поддержки помогли сектору.
Средства клиентов в банках на начало 2026 года составили 3,3 трлн грн (+16,6 % за год), что свидетельствует о сохранении доверия к финансовой системе.
Среди факторов, влиявших на банковский сектор в предыдущие годы, был и повышенный налог на прибыль банков, однако в 2026 году ключевыми остаются уже другие вызовы, а именно высокая учетная ставка НБУ, качество кредитных портфелей и новое стресс-тестирование.
Ритейл
Розничная торговля адаптировалась к работе в условиях войны, энергетических рисков и кадрового дефицита. Несмотря на ограничения, сектор сохранил темпы развития и остался одним из ключевых направлений экономики.
По итогам 2025 года оборот розничной торговли вырос на 11,5 % в сопоставимых ценах. В первой половине 2026 года рост стабилизировался на уровне 4,5–6 %, сообщает Госстат Украины.
Среди лидеров продуктового ритейла — Fozzy Group (сети "Сильпо" и "Фора"), выручка которой превысила 114 млрд грн, а в сегменте drogerie лидирует EVA с выручкой более 21 млрд грн.
Одними из главных вызовов по-прежнему остаются нехватка персонала, нестабильность энергоснабжения и изменение потребительского спроса. Так, покупатели чаще выбирают более дешевые товары, акционные предложения и собственные торговые марки сетей. Поэтому ритейлеры усиливают конкуренцию по цене и эффективности операций.
Эффективность работы топ-менеджмента в сфере торговли в настоящее время определяется не только масштабом сетей, но и способностью обеспечить стабильные поставки, работу магазинов во время отключений электроэнергии и адаптацию бизнес-моделей к дефициту ресурсов.
Страхование
Страховой рынок Украины за год продемонстрировал рост доходов в гривне, однако в значительной степени это было связано с повышением тарифов на фоне инфляции. В то же время количество заключенных договоров сокращалось, а объемы страховых выплат росли.
По данным НБУ , в 2025 году страховщики рискового страхования (non-life) собрали 65,6 млрд грн премий, что на 35–41 % больше, чем за предыдущий период. Чистая прибыль сегмента выросла вдвое — до 5 млрд грн. В I квартале 2026 года валовые премии составили 18,11 млрд грн, однако рынок впервые зафиксировал квартальное снижение (на 7,6%).
Выплаты клиентам в 2025 году составили 26,74 млрд грн, а в первом квартале 2026 года выросли на 46 %. Уровень выплат повысился до 46,77 %.
Основными сегментами по-прежнему остаются автострахование и медицина.
Среди основных вызовов отрасли эксперты отмечают сокращение числа клиентов в связи с миграцией и потерей части территорий, рост выплат и адаптацию к страхованию военных рисков.
Промышленность
Промышленный сектор по-прежнему испытывает значительное давление из-за разрушения энергетической инфраструктуры и логистических путей, высоких производственных затрат и нехватки кадров. По данным Госстата и отраслевых объединений, в 2025 году промышленное производство сократилось на 1,7% после роста на 4,7% в 2024 году. Объем реализованной промышленной продукции составил около 97,5 млрд долларов — примерно на 26% меньше довоенного уровня.
В январе 2026 года из-за проблем в энергетике промышленное производство сократилось на 8,1 %, но весной ситуация стабилизировалась. По итогам первых пяти месяцев спад замедлился до 0,2 % в годовом исчислении.
Лучшую динамику продемонстрировала добывающая промышленность. Здесь в январе–мае 2026 года зафиксирован рост на 3,8 %. Перерабатывающая промышленность выросла на 1,5 % благодаря машиностроению и пищевой отрасли. В то же время энергетический сектор сократился на 13,5% из-за повреждений ТЭС, ГЭС и сетевой инфраструктуры.
Одним из главных вызовов по-прежнему остается рост себестоимости. В марте 2026 года цены производителей промышленной продукции выросли на 36,6 % в годовом исчислении, а в мае промышленная инфляция приблизилась к 45,2 %.
Металлурги также столкнулись с ростом затрат, а именно с подорожанием газа для промышленных потребителей, импортного коксующегося угля и усилением конкуренции со стороны импорта.
Для топ-менеджмента промышленных компаний ключевыми задачами остаются контроль затрат, удержание персонала, адаптация производства к дефициту энергии и модернизация предприятий.
Энергетика
Сектор переживает быструю техническую перестройку. По данным GMK Center, в первой половине 2026 года объемы в секторе поставок электроэнергии, газа и пара сократились на 13,5 % в годовом исчислении из-за повреждений генерирующих мощностей.
Зимой 2025–2026 годов дефицит электроэнергии в часы пиковой нагрузки составлял 4–6 %, а в отдельных регионах ограничения электроснабжения длились до 14–16 часов в сутки. Баланс системы поддерживался за счет импорта электроэнергии из ЕС и аварийной помощи.
Крупные компании активно устанавливают солнечные электростанции и системы накопления энергии. В 2025 году импорт промышленных аккумуляторных систем в Украину достиг 1,5 млрд долларов.
Параллельно продолжается усиление защиты энергообъектов. Новые и восстановленные объекты получают дополнительную инженерную защиту от обломков ракет и дронов.
Поэтому ключевым показателем эффективности энергетического менеджмента в настоящее время является не только финансовая результативность, но и способность обеспечить стабильность системы, оперативно устранять повреждения и создавать собственные резервы генерации.
Недвижимость
Строительная отрасль Украины работает в условиях изменения структуры спроса. Гражданское и коммерческое строительство сдерживается из-за рисков для безопасности и снижения покупательной способности, тогда как основным драйвером стали инфраструктурные проекты — восстановление поврежденных объектов, дорог, энергетической инфраструктуры и защитных сооружений.
По данным Госстата , в 2025 году реальные объемы строительных работ сократились на 4,2%. В первой половине 2026 года рынок стабилизировался: индекс строительной продукции в январе–мае вырос на 2,1% в годовом исчислении.
Больше всего пострадало жилищное строительство. В этом секторе объемы сократились на 18,4%. Застройщики в основном завершают объекты с высокой степенью готовности, тогда как новые проекты запускаются более осторожно.
Нежилое строительство выросло на 1,8% благодаря спросу на складские и логистические комплексы, а также на объекты, обеспечивающие энергетическую автономность бизнеса. Наибольшую динамику продемонстрировали инженерные сооружения. Здесь отмечен рост на 8,6% за счет восстановления мостов, дорог, энергетических объектов и защитной инфраструктуры.
Одними из главных вызовов остаются рост себестоимости и острая нехватка кадров. Кроме того, для топ-менеджмента отрасли ключевыми задачами стали привлечение финансирования на восстановление, контроль затрат, удержание персонала и адаптация бизнес-модели с жилищного строительства к инженерным и инфраструктурным проектам.
IT-сфера
Отрасль переживает самый сложный структурный перелом за всю свою историю. Она окончательно вышла из фазы непрерывного многолетнего роста и вступила в стадию жесткой стабилизации, где главными задачами топ-менеджеров стали удержание существующих контрактов, реструктуризация команд и удорожание внутреннего производства.
Число зарегистрированных ИТ-ИП выросло на 21 %. В то же время общая численность ИТ-специалистов с учетом перехода на гиг-контракты и штат "Дия.Сити" составляет около 300–305 тыс. человек, сообщает профильный портал DOU.
Одними из главных вызовов остаются военные риски, мобилизация и ограничения на зарубежные командировки, что затрудняет привлечение новых международных клиентов. В ответ на это компании расширяют сеть офисов в Польше, Румынии, Латинской Америке и других странах.
Наиболее динамично растет сегмент DefenseTech. Через кластер Brave1 финансирование получают украинские разработчики решений в сфере БПЛА, ИИ, радиоэлектронной борьбы и военных технологий.
Для топ-менеджмента ИТ-компаний в 2025–2026 годах ключевыми задачами стали удержание клиентов, диверсификация международного присутствия, развитие продуктовых решений и DefenseTech, а также использование технологий искусственного интеллекта.
Агро
Несмотря на разрушенную логистику, постоянные атаки РФ и неблагоприятные погодные условия, отрасль сохраняет позиции одного из крупнейших поставщиков продовольствия в ЕС и по всему миру.
По данным Минагрополитики и профильных ассоциаций, в прошлом году в Украине было собрано около 75 млн тонн зерновых и масличных культур. В 2026 году Украинская зерновая ассоциация прогнозирует урожай свыше 83 млн тонн, а по состоянию на третью декаду июля уже намолочено более 5,47 млн тонн ранних зерновых.
Агросектор остается основным источником валютной выручки: в 2025 году экспорт агропродукции достиг 22,6 млрд долларов, или 56,1 % товарного экспорта Украины, причем почти половина поставок пришлась на страны ЕС. В январе–феврале 2026 года валютная выручка выросла на 9,3% — до 4 млрд долларов, несмотря на практически неизменные объемы экспорта.
Основными проблемами остаются нехватка кадров, рост затрат на логистику, топливо, удобрения и средства защиты растений, а также значительная разница в урожайности между безопасными и прифронтовыми регионами. В то же время животноводство продолжает терять поголовье, что негативно сказывается на производстве молока.
Для агропромышленных компаний в 2025–2026 годах ключевыми факторами конкурентоспособности стали повышение эффективности производства, автоматизация, развитие переработки, инвестиции в энергонезависимость и разминирование земель.
Авто
Автомобильный рынок Украины после восстановления в 2025 году стабилизируется, при этом изменились потребительские предпочтения в отношении типа топлива и структуры спроса.
По данным "Укравтопрома" , в 2025 году в Украине было зарегистрировано 79,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 15,6 % больше, чем в 2024 году. С учетом внутренних регистраций общий объем рынка достиг 81,3 тыс. автомобилей. В первом полугодии 2026 года было продано около 33 тыс. новых легковых автомобилей. Рынок остался практически на уровне прошлого года.
Главным трендом стало снижение спроса на электромобили. Из-за отключений электроэнергии, удорожания зарядки и отмены части налоговых льгот их доля сократилась до 15,6–17,4 %.
В то же время корпоративный сегмент демонстрирует сдержанную динамику: продажи грузового транспорта в 2025 году сократились на 23%, а более 98% новых легковых автомобилей рынок импортирует из-за рубежа.
Для автомобильного ритейла ключевыми факторами успеха в 2025–2026 годах стали гибкое управление запасами, переориентация на наиболее востребованные модели и развитие программ trade-in и продажи подержанных автомобилей.
Как мы составляли рейтинг лучших менеджеров Украины
На первом этапе работы над рейтингом топ-менеджеров редакция определила отрасли, являющиеся движущими силами украинской экономики, разделив их на 12 секторов: аграрный, финансовый, промышленность, энергетика, IT, ритейл, пищевая промышленность, строительство, фармацевтика, авторынок, страхование и телекоммуникации.
На следующем этапе "Фокус" опросил украинских и международных специалистов в данной отрасли, HR-экспертов, а также экономистов и участников рынков.
Среди экспертов рейтинга лучших менеджеров Украины по версии "Фокуса":
- Виталий Михайлов, директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры";
- Юрий Гороховский, генеральный директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd;
- Наталья Слинько, эксперт по рынку труда с 20-летним опытом, владелица консалтинговой компании Talent Match;
- Екатерина Скибская, генеральный директор в Украине и Молдове Dopomoga Group;
- Андрей Шабельников, управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw, председатель Комитета Национальной ассоциации адвокатов по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации;
- Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков;
- Дарья Свистула, управляющий партнер юридической компании PROCTOR;
- Александр Калашников, финансовый директор IBI-Rating;
- Игорь Буркица, COO Ecotech Ukraine;
- Доминика Иванова-Бекар, карьерный консультант, HR-эксперт, владелица HR-агентства;
- Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital;
- Анастасия Шевченко, директор и совладелица компании Global HR Solutions в Украине.
Участники опроса знакомились с длинным списком кандидатов, составленным редакцией, и оценивали их по шкале от 0 до 10 по следующим критериям: уровень публичности, профессиональные достижения, личная репутация топ-менеджера, а также влиятельность на рынке, где представлена компания.
При выставлении оценок эксперты учитывали имидж компании, которую представляет кандидат, и ее активность в реализации проектов в области корпоративной социальной ответственности (КСО), направленных на поддержку гражданского населения и военных в период полномасштабной войны.
После заполнения анкет результаты по каждому участнику суммировались, на основе чего рассчитывался средний балл. В итоговый рейтинг "Фокуса" вошли те кандидаты, которые набрали самые высокие средние оценки.