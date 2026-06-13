МВФ понизил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году до 1-1,6 %. При этом, по оценкам экспертов, отдельные отрасли продолжают наращивать прибыль, несмотря на войну.

Международный валютный фонд понизил прогноз роста экономики Украины на 2026 год. Теперь в Фонде ожидают, что ВВП страны увеличится лишь на 1-1,6%, тогда как ранее прогнозировали рост на уровне 2%. Об этом говорится в сообщении МВФ по итогам достижения соглашения на уровне персонала относительно первого пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

В Фонде отметили, что экономический рост замедляется из-за последствий полномасштабной войны России против Украины, а также влияния конфликта на Ближнем Востоке. При этом риски для экономики остаются чрезвычайно высокими.

Несмотря на сложные условия, МВФ считает, что макроэкономическая стабильность в Украине в целом сохраняется благодаря поддержке международных партнеров и взвешенной экономической политике. Отдельно в Фонде отметили роль Нацбанка в поддержании достаточного уровня международных резервов и контроле над инфляционными ожиданиями.

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НБУ пересмотрел прогноз ВВП Украины

ВВП Украины и прогноз НБУ

Фокус уже сообщал, что НБУ также пересмотрел свой прогноз и снизил ожидаемый рост ВВП в 2026 году с 1,8% до 1,3%. В то же время правительственный прогноз, заложенный в государственный бюджет, по-прежнему предусматривает рост на 2,4%, хотя Министерство экономики уже анонсировало его пересмотр в сторону уменьшения.

Аналогичные прогнозы дают и международные организации. В частности, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост украинской экономики на 2,2%, а Всемирный банк — на 1,2%.

Какие отрасли демонстрируют рост, несмотря ни на что

На фоне сдержанных прогнозов в отношении экономики в целом отдельные сектора продолжают демонстрировать положительную динамику.

Так, финансовый аналитик Андрей Шевчишин обратил внимание на данные Госстата о результатах деятельности крупных и средних предприятий в первом квартале 2026 года.

Несмотря на ухудшение прогнозов МВФ и других международных организаций, отдельные отрасли украинской экономики продолжают демонстрировать устойчивость и рост даже в условиях войны

По его словам, совокупный финансовый результат до налогообложения вырос на 17,9% в годовом исчислении и достиг 284,4 млрд грн. В то же время прибыль прибыльных компаний увеличилась на 27,8%, до 389,1 млрд грн, тогда как убытки убыточных предприятий выросли сразу на 65,1%, до 104,7 млрд грн.

"Если смотреть по секторам, то только четыре сектора увеличили финансовый результат до налогообложения по сравнению с прошлым годом", — отметил Шевчишин.

Среди таких отраслей:

сельское хозяйство — рост на 111,8%;

информация и телекоммуникации — на 64,6%;

финансовый сектор — на 83,6%;

административные и вспомогательные услуги — на 203%.

Наибольшую долю прибыли украинского бизнеса обеспечили финансовые учреждения — более 47 % от общего финансового результата. Также в числе лидеров — машиностроение, оптовая и розничная торговля, энергетика и телекоммуникационный сектор.

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Шевчишин особо отметил машиностроение, где прибыль выросла на 165% в годовом исчислении. По его мнению, такая динамика может быть связана с активным развитием оборонно-промышленного комплекса и смежных производств.

Напомним, что в Украине ускоряется рост инфляции. За год больше всего подорожали транспортные услуги, а также алкоголь и табак.