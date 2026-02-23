Энергокризис Украины вызвал самый глубокий спад экономики с первого года войны, — Reuters

Экономика Украины входит в самый сложный период с начала полномасштабного вторжения из-за массированных ударов России по энергетической инфраструктуре. Дефицит электроэнергии заставляет предприятия сокращать производство, снижает налоговые поступления и ухудшает прогнозы роста.

Украинская экономика переживает самый тяжелый этап с первых месяцев полномасштабной войны после того, как атаки со стороны РФ повредили энергосистему страны, сообщает агентство новостей Reuters.

Руководители восьми крупных украинских компаний заявили, что промышленность страны, от сталелитейных заводов до шахтеров, производителей цемента и продуктов питания, вынуждена сокращать производство и покрывать растущие расходы, поскольку ей трудно изменить графики работы и спасти оборудование от аварийных остановок. Многие малые предприятия пытались удержаться на плаву в течение этой холодной зимы войны, также борясь с негативным влиянием длительных отключений электроэнергии на потребительский спрос.

Сергей Пилипенко, генеральный директор группы "Ковальская", крупнейшего в Украине производителя бетона и строительных материалов, заявил, что приобретенные дизельные генераторы не могут обеспечить всю производительность крупных заводов:

"Уже более двух месяцев мы работаем в условиях аварийного отключения электроэнергии без какого-либо предсказуемого графика. В определенные периоды отсутствие стабильного электроснабжения может снизить объемы производства до 50%", — отметил Пилипенко.

Александр Мироненко, главный операционный директор "Метинвеста", заявил, что длительные перебои с электроэнергией усложнили восстановление производства после российских ударов. Компания является основным источником производства стали для военных нужд.

"Повреждение генерирующих мощностей, а также транспортной инфраструктуры, что влияет не только на производителей стали, но и на всех производителей в Украине: они вынуждены уменьшать объемы", — подчеркнул Мироненко.

Энергетические удары РФ: экономика Украины на грани

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил 12 февраля, что, несмотря на повышение температуры, пиковый спрос составил 16,4 гигаватта, что все еще значительно превышает 12,3 гигаватта, которые Украина могла производить, и что она импортирует почти 2 гигаватта в часы пик. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что энергетический кризис стоил государственному бюджету около 12 миллиардов гривен таможенных и налоговых поступлений только в январе.

Скачок уровня долга Украины почти до 100% валового внутреннего продукта, несмотря на две реструктуризации, смутил некоторых инвесторов. На прошлой неделе, когда мирные переговоры в Женеве зашли в тупик, цена украинских облигаций снизилась.

На прошлой неделе Венгрия и Словакия угрожали прекратить экспорт электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Киев обвинил в повреждении трубопровода российский удар и не назвал никаких сроков ремонта. По данным консалтинговой компании ExPro в Киеве, в этом месяце на Венгрию и Словакию приходилось 68% импортируемой Украиной электроэнергии.

Таким образом, украинскому бизнесу приходится бороться со снижением производства, ростом затрат, нарушением цепей поставок и увеличением сроков доставки. Все это влияет на конкурентоспособность и приведет к росту инфляции, которая уже составляет около 7%. Энергетический кризис побудил центральный банк Украины снизить прогноз экономического роста в этом году до 1,8% с 2%.

Напомним, что министр энергетики Денис Шмыгаль заявлял об отсутствии планов повышать тарифы на электроэнергию после завершения отопительного сезона. По его словам, цены для населения не должны расти. Об этом он сообщил во время заседания парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Ранее мы также информировали, что в Украине зафиксирован резкий рост стоимости электроэнергии для бизнеса. Это повышает расходы производителей и создает риск подорожания товаров. С 9 февраля цена для промышленных потребителей без учета налогов впервые достигла 15 грн за кВт/ч. Это на 85% больше предыдущего предельного показателя, который действовал до середины января. По оценкам экспертов, это больше всего ударит по отраслям с высокой энергоемкостью производства.