Цены на электроэнергию для бизнеса в Украине стремительно растут. Это увеличивает расходы производителей и создает риски подорожания продуктов. Фокус выяснил, какая отрасль больше всего страдает от повышения тарифов.

Очередной рост стоимости электроэнергии для промышленных потребителей без учета налогов был зафиксирован в Украине. Уже с 9 февраля цена впервые достигла 15 грн за кВт/ч, что на 85% больше предыдущего предельного уровня, который действовал до середины января. Как рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в статье "Цены на продукты в Украине 2026 — как повлияют отключения света и новые тарифы за электроэнергию", такое подорожание повлияет на себестоимость производства продукции, особенно там, где электроэнергия является критическим ресурсом.

Повышение тарифов на свет — какие производства могут больше всего пострадать

Рост предельных цен на электроэнергию больше всего ударит по предприятиям, которые потребляют много света или не могут работать без постоянного питания, а также по так называемой "холодной цепи".

"Поэтому риск подорожания в переработке и хранении остается", — отметил Максим Гопка.

Самыми чувствительными к росту тарифов являются производства, где электроэнергия влияет на технологический процесс. По словам эксперта, в зоне повышенного риска находится промышленность, которая занимается изготовлением хлеба и мучных изделий, ведь работа мельниц и пекарен напрямую зависят от стабильного энергоснабжения.

В Украине из-за повышения тарифов на свет больше всего может пострадать молокозаводы Фото: Zaxid.net

Это также касается и молочной продукции. Ее производство требует постоянного охлаждения, пастеризации и хранения, что непосредственно влияет на формирование себестоимости товара. Поэтому рост тарифов на свет может привести к повышению цен для покупателей.

Отдельно выделим замороженные и охлажденные продукты. Они зависимы от холодильных складов и специальной логистики, а это тоже может приводить к большим затратам на электроэнергию.

Как продержаться фермерам во время энергетического кризиса

Фермерские хозяйства и предприятия нуждаются в государственной помощи, чтобы пережить период высоких затрат на электроэнергию. Как говорит Максим Гопка, прежде всего необходимо обеспечить доступ к деньгам для проведения работ.

"В первую очередь нужно продолжать возможность в предоставлении доступности оборотных средств: короткие кредиты или кредитные лимиты под посевную", — объясняет эксперт.

Вторым направлением является энергоустойчивость и энергоэффективность. Бизнесу нужны гранты или льготные кредиты для:

модернизации холодильного оборудования;

утепление помещения;

установки системы рекуперации тепла;

покупке резервных источников питания (генераторы или накопители энергии).

Важно

"Для снижения рисков нужны страховые и гарантийные инструменты для военных и логистических рисков, чтобы фермеры могли заключать контракты и планировать сезон", — добавил аналитик.

Отметим, из-за сложной ситуации с электроэнергией Кабмин запускает поддержку для украинских предпринимателей. ФОПы 2 и 3 групп, которые работают в социально важных сферах могут получить единовременную выплату от 7 500 до 15 000 грн. Развод государственной помощи зависит от количества наемных работников, должен быть хотя бы один наемный человек.

Деньги можно потратить на энергооборудование, ремонт, топливо для генераторов или оплату электричества. Кроме того, бизнес может взять льготный кредит под 0% до 10 млн грн на энергооборудование сроком до 3 лет через 50 банков-партнеров.

Ранее Фокус также сообщал, что Международный валютный фонд смягчил ряд требований к Украине для получения нового кредита на 8,1 млрд долларов, в частности отсрочили налог на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила, что это произошло после визита главы МВФ Кристалины Георгиевой в Киев в середине января. По ее словам, фонд изменил решение из-за обстрелов украинской энергетики.