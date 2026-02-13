Вырастут ли цены на продукты в Украине в ближайшее время? Ведь для промышленности установили новые тарифы на электроэнергию. Фокус вместе с экспертами выяснил, что будет с ценами на продукты.

Цены на продукты в Украине продолжают расти, и наиболее заметно это на овощах и продуктах, требующих хранения. Ситуацию осложняют отключения света, что приводит к высоким затратам бизнеса на электроэнергию и генераторы.

Рост тарифов на электроэнергию или генераторы — что реально бьет по себестоимости

С 9 февраля стоимость электроэнергии для промышленности достигла рекордных значений. Как напомнил в комментарии Фокусу руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, теперь цена достигает 15 грн за киловатт. Это почти втрое дороже, чем платит бытовой потребитель (4,33 грн).

Однако главный удар по себестоимости наносят не сетевые тарифы, а отключение света. Поскольку, когда исчезает централизованное питание, бизнес переходит на альтернативные источники электроэнергии.

"Главная проблема — не в цене из сети, а в том, сколько стоит киловатт-час с генератора", — пояснил экономист.

Он привел пример расходов бизнеса из-за отключения света: средний дизельный генератор потребляет примерно 2 литра топлива в час. Если предприятие работает 8 часов — это около 16 литров дизеля в день, или почти одна тысяча гривен. При этом, расходы могут расти в зависимости от мощности устройства.

Более того, генератор нужно не только заправлять топливом, но и обслуживать, поэтому необходимо добавить расходы на масло, антифриз и оплату труда человека, который будет заниматься этим.

"В месяц только на энергию из генератора бизнес, грубо говоря, тратит 700-800 долларов", — добавил специалист.

Украинский бизнес вынужден тратить около 700-800 долларов на энергию из генератора Фото: Мария Бабенко

В то же время аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии Фокусу обратил внимание на то, что повышение предельных цен на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии до уровня около 15 грн за киловатт без учета налогов увеличивает расходы энергоемких производств и "холодной цепи".

"Поэтому риск подорожания в переработке и хранении остается", — добавил эксперт.

Он рассказал, что наиболее чувствительными к росту тарифов хлеб и мучные изделия. Это связано с работой мельниц и пекарен, которые зависят от стабильного энергоснабжения. Также в зоне риска оказались молочная продукция, где значительную долю себестоимости формируют расходы на охлаждение, пастеризацию и хранение.

Отдельная категория — замороженные и охлажденные продукты, из-за логистики и использования складов.

"На уровне "сезонности" в начале весны обычно дорожают овощи "борщевого набора" из-за исчерпания запасов из хранилищ и перехода на более дорогой импорт", — добавил Гопка.

В инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) подтверждается, что масштабные разрушения энергетической инфраструктуры будут продолжать давить на цены через административные и рыночные механизмы. Бизнес вынужден инвестировать в энергонезависимость, и эти расходы повлияют на потребительские цены.

Потолок платежеспособности — чем могут цены на продукты расти непрерывно

На первый взгляд, логика формирования цен проста: больше расходы — выше цены на продукты в Украине. Однако, эксперты успокаивают, и говорят, что стоимость товаров не может постоянно расти.

В кризисных условиях бизнес и потребители должны балансировать интересы: производители — сдерживать прибыльность, а покупатели — поддерживать национального производителя Фото: freepik

Пендзин подчеркнул, что производитель работает для потребителя, финансовые возможности которого сейчас ограничены. Именно покупатель в конце концов принимает решение, фактически "голосуя гривней" у полки магазина. Если рядом представлен украинский сыр и импортный, например польский, который на 15% дешевле, большинство потребителей выберет более доступный вариант. И, речь идет не об отсутствии поддержки отечественного производителя, а о том, что реальные доходы населения не выросли.

"Цена — это соотношение предложения и платежеспособного спроса. Если у людей нет больше денег, они не будут покупать дороже… Вы или будете менять структуру своего потребления, искать более дешевые продукты, или будете просто физически меньше потреблять", — пояснил экономист.

Если себестоимость украинского сыра из-за отключения света становится выше импортного аналога, покупатель выберет то, что дешевле

По словам эксперта, если бизнес поднимет ценник на 30-40%, а покупатель не акцептирует эту цену, предприятие просто закроется, ведь не будет средств для оплаты электроэнергии, зарплаты работникам и тому подобное.

"Мы должны осознавать: в это трудное время производитель и покупатель должны искать компромисс. Если мы не будем покупать украинское, то завтра сами не получаем зарплату, ведь мы и являемся работниками этого бизнеса. С другой стороны, бизнесмен должен понимать: если он будет держаться за довоенную маржу — он закроется. Нужно делиться прибылью, чтобы оставаться конкурентным. Цены не растут просто из-за электричества — они растут лишь настолько, насколько мы готовы заплатить. Если готовности платить нет, цены не поднимутся — бизнес просто прекратит существование", — рассказал Олег Пендзин.

Агросектор под давлением — что известно об экспорте и посевной

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии Media Center Ukraine рассказал, что сейчас из-за массированных российских обстрелов и низкой температуры агросектор испытывает давление. Это сказывается на логистике, экспорте, себестоимости производства и в результате на ценах продуктов.

Наибольший удар пришелся на экспорт. Из-за атак на портовую инфраструктуру Большой Одессы и малые порты Дуная объемы вывоза украинской агропродукции существенно сократились.

Экспорт украинской агропродукции значительно уменьшился из-за российских атак на портовую инфраструктуру Большой Одессы

По состоянию на начало года Украина экспортировала около 16 млн тонн продукции, это примерно на 6 млн тонн меньше, чем на аналогичный период прошлого года. Из-за этого снижается валютная выручка, и, соответственно, у производителей меньше средств для подготовки к новой посевной, в частности для:

закупки семян;

приобретения горючего;

покупки средств защиты растений;

ремонта техники.

Денис Марчук отметил, что в декабре 2025-го и в январе этого года экспорт несколько отстал от плановых показателей, однако есть потенциал догнать все, и это сейчас стоит в приоритете для руководства страны. Сейчас активно ведутся работы над обеспечением безопасности портов Большой Одессы и малых портов Дуная, поскольку вражеские удары влияют не только на национальную экономику, но и на мировой рынок.

Относительно урожая, по словам Марчука, показатели остаются относительно сильными. Общий сбор зерновых превысил 58 млн тонн, а масличных — около 17,7 млн тонн.

"Это хорошие показатели. Более того, по зерновой группе результат превышает прошлогодний", — рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Однако, если страна не сможет экспортировать запланированные 40 млн тонн, это не означает, что производители будут вынуждены хранить избыток на складах, что приводит к дополнительным затратам. В перспективе это может осложнить подготовку к посевной кампании яровых культур.

"В целом, если смотреть на состояние озимых, которыми засеяно около 6,4 млн га земли, то мы видим, что ситуация в достаточно нормальном и контролируемом состоянии. Сейчас нет внештатных состояний на хозяйствах", — добавил он.

Что касается экспорта украинской продукции, то, по словам эксперта, сейчас происходит постепенное восстановление контактов после временной паузы в ноябре — декабре. Спрос на продукцию растет, в частности из-за определенного неурожая в США.

В то же время логистика остается рисковым фактором, из-за чего возникают дополнительные расходы на страхование и обеспечение безопасности портов. Это все влияет на конечную цену для производителя.

Денис Марчук также отметил, что весной 2026 года себестоимость посевной подорожает на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Поскольку произошел рост стоимости техники, семян и оборудования из-за колебаний курса валют.

Цены на продукты в Украине — что будет дорожать, а что дешеветь

По состоянию на февраль 2026 года цены на продукты в Украине, в частности на овощи, демонстрируют устойчивый рост. Это и неудивительно. Заметнее всего это видно в сегменте тепличной продукции.

Овощи: стремительный рост

По данным аналитиков профильного проекта EastFruit, на рынке зафиксировано очередное подорожание тепличных помидоров. Несмотря на то что с ростом стоимости спрос на импортные томаты постепенно ослабевает, импортеры продолжают повышать цены, объясняя это дорогими закупками в Турции.

По состоянию на начало февраля, оптовые компании реализовывали импортные помидоры по 120-140 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

В то же время на рынке фактически отсутствует украинская альтернатива, ведь отечественные тепличные комбинаты выйдут с новым оборотом не раньше середины марта.

В Украине прогнозируют рост цен на овощи, в частности огурцы и томаты Фото: Andrew Benjack/Unsplash

Похожая ситуация и с другими овощами. Так, морковь за неделю подорожала в среднем на 26% — до 8-14 грн/кг. Часть фермеров сдерживает продажи, рассчитывая реализовать продукцию позже по более высоким ценам. Растут и цены на продукты питания в сегменте тепличных огурцов: сейчас они продаются по 135-165 грн/кг, что на 12% больше, чем неделю назад.

Аналитик УКАБ Максим Гопка считает, что овощи продолжат дорожать. Поскольку ценовая динамика в этом сегменте имеет волнообразный характер: когда заканчиваются внутренние запасы и растет доля импорта, цена может прыгать, а с появлением ранней отечественной продукции — стабилизироваться.

"Риск дефицита скорее точечный и короткий. Речь идет о тепличных позициях и отдельных охлажденных категориях, из-за перебоев со светом, логистикой и нежелания части производителей работать в минус", — пояснил эксперт.

Как отметил Олег Пендзин, что проблема имеет системный характер.

"У нас около 70% томатов идут из Турции. Помидоры никуда не исчезнут, но они будут импортные, а не отечественные. Украинские теплицы и так еле выживали при нормальном электроснабжении, а в нынешних условиях они объективно не выдержат", — отметил эксперт.

Он отметил, что отключение света и высокая себестоимость энергии делают украинскую продукцию менее конкурентной, но это не означает автоматического роста цен без границ.

"Цена растет лишь настолько, насколько потребитель готов ее принять. Если вы не готовы платить 120 гривен за литр масла — оно не будет стоить 120 гривен", — подчеркнул Пендзин.

В Украине большая часть помидоров в магазинах является импортом из Турции

Какими будут цены на хлеб и муку

Однако, цены вырастут не только на овощи. В Украине могут подорожать хлеб и мучные изделия. Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко в интервью Еспресо рассказал, что с начала года расходы хлебопекарных предприятий увеличились на 6-7%. Это связано с ростом стоимости электроэнергии и размера минимальной зарплаты.

"Поэтому в первой декаде февраля происходит небольшое повышение цен практически у всех предприятий — где-то на 5% производители увеличивают стоимость продукции", — отметил он.

В Украине вырастут цены на хлеб и муку из-за роста стоимости электроэнергии и размера минимальной зарплаты

Масло: ожидать ли снижения стоимости — экспертное мнение

Цены выросли и на подсолнечное масло. Руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин в эфире LVIV.MEDIA сообщила, что почти треть предприятий была вынуждена приостановить или полностью остановить производство в результате российских обстрелов и разрушения инфраструктуры.

По ее словам, подорожание прежде всего связано с уменьшением урожая семян подсолнечника, а также проблемами с экспортом и разрушением инфраструктуры. Если до полномасштабной войны Украина собирала около 16 млн тонн подсолнечника, то в этом году удалось собрать лишь 10 млн тонн, что существенно сократило сырьевую базу и производство масла.

Хотя этих объемов достаточно для внутреннего потребления, экспортный потенциал значительно уменьшился. Украина частично компенсирует потери за счет соевого и рапсового масла, однако этого недостаточно, чтобы перекрыть утраченные объемы подсолнечного масла.

Из-за ограниченного предложения снижение цен на масло в ближайшее время маловероятно. По прогнозу эксперта, ситуация может стабилизироваться в следующем году

Молоко и мясо

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что в Украине выросла стоимость молока, мяса и круп из-за подорожания электроэнергии вследствие ударов по критической инфраструктуре.

Рост цен на молоко связан с вражескими ударами по критической инфраструктуре Фото: Freepik

По его прогнозу, в ближайшее время крупы могут подорожать примерно на 5%, а цены на яйца и некоторые виды мяса могут колебаться из-за роста затрат производителей.

В общем, он отметил, что продуктовая корзина продолжит постепенно дорожать как минимум до появления нового урожая открытого грунта, когда увеличение предложения уменьшит зависимость от дорогого хранения и импорта.

Як зросли ціни на продукти в Україні Товар Ціни у січні 2025 року Ціни у грудні 2025 року Ціни у січні 2026 року Борошно пшеничне 20,43 грн 21,95 грн 22,04 грн Хліб пшеничний 43,42 грн 48,81 грн 49,99 грн Крупи (гречка) 35,40 грн 44,88 грн 47,45 грн Свинина 188,05 грн 237,10 грн 230,12 грн Філе куряче 171,09 грн 220,66 грн 218,32 грн Ковбаси варені першого ґатунку 178,56 грн 205,30 грн 208,25 грн Риба морожена 186,77 грн 218,30 грн 221,83 грн Молоко 45,89 грн 49,56 грн 49,95 грн Сметана 135,46 грн 142,61 грн 144,34 грн Яйця 49,39 грн 71,57 грн 66,27 грн Масло вершкове 200 г 105,34 грн 111,92 грн 110,52 грн Олія соняшникова 75,27 грн 86,86 грн 87,88 грн Сало 166,96 грн 215,95 грн 216,43 грн Яблука 36,23 грн 39,80 грн 41,23 грн Капуста білокачана 40,46 грн 10,07 грн 10,48 грн Цибуля ріпчаста 17,02 грн 8,36 грн 8,87 грн Буряк 21,80 грн 9,25 грн 9,77 грн Морква 32,41 грн 10,61 грн 11,55 грн Картопля 30,09 грн 14,76 грн 15,51 грн Цукор 33,06 грн 29,70 грн 29,38 грн

*Таблица составлена на основе данных Госстата.

Ранее Фокус сообщал, что в 2026 году в Украине ожидается существенное повышение цен на продукты, в частности крупы, куриные яйца, овощи и хлеб. По словам экспертов, основными факторами подорожания являются последствия ударов РФ, осложнение экспорта и рост производственных затрат.