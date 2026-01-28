Ни дня без обстрелов: РФ терроризирует Одессу, потому что не может ее захватить, — The Guardian

РФ резко масштабировала дроновые и ракетные удары по Одессе в последние месяцы. Владимир Путин считает главный порт Украины собственностью России, но не имеет возможности его захватить, поэтому усиливает террор гражданского населения.

О мотивах ежедневных российских обстрелов Одессы пишет 28 января The Guardian. По словам журналистов, конфликт вокруг Черного моря снова обострился после ударов Украины по нефтяным танкерам "теневого флота" РФ и по военно-морской базе в Новороссийске в конце 2025 года.

После этого российский диктатор Владимир Путин в декабре угрожал отрезать Одессу от моря, однако авторы материала отмечают, что взятие города или даже установление морской блокады "остается далеко за пределами досягаемости Москвы". Украинские военные потопили значительную часть Черноморского флота РФ с начала полномасштабного вторжения, поэтому взамен враг атакует Одессу ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

По словам представителя Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрия Плетенчука, с осени 2025 года РФ усилила обстрелы украинских портов, а по состоянию на 19 января враг обстреливал Одессу 16 дней — то есть одесситы прожили без атак всего 2 дня.

"Россияне атакуют энергетическую инфраструктуру день за днем и ночь за ночью, потому что сейчас так холодно, что они считают, что мы должны капитулировать. Сейчас ситуация в Черном море похожа на шахматную доску. Никто не может сдвинуться с места. Мы оттеснили российские военные корабли в Новороссийск, но российская авиация все еще контролирует воздух над значительной частью Черного моря. Так что теперь это серая зона, 25 000 км моря превратилось в серую зону", — рассказал Плетенчук.

12 декабря 2025 года РФ атаковала гражданское судно в Черноморске Фото: ГСЧС

Масштабный обстрел Одессы 13 декабря

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что Черное море является ценным активом для обороны Украины, и в то же время делает Одессу уязвимой к ударам дальнобойных дронов и ракет из оккупированного Россией Крыма.

Во время массированного удара по Одессе 13 декабря на город были направлены 160 БПЛА и ракет, которые целились по энергетической инфраструктуре и на несколько дней оставили одесситов без электроэнергии. Это ознаменовало период почти ежедневных обстрелов.

По словам Кипера, после массированного удара 13 декабря без света, воды и отопления остались по меньшей мере 60% территории Одесской области.

Подполковник Денис Носиков, руководитель групп территориальной обороны на юге, отметил, что россияне в последние месяцы осуществляют комбинированные атаки на Одессу ракетами и "Шахедами", чтобы оказать на население психологическое давление.

"Они хотят подорвать наш моральный дух. Поэтому ежедневно мы имеем атаки "Шахедов". В то же время мы видим российские психологические операции в социальных сетях", — пояснил военный.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также отмечал, что россияне в прошлом году имели целью дойти до Одессы и отрезать Украине доступ к морю. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января говорил, что враг стремится отрезать Одессу и другие города от инфраструктуры.

"Они наносят удары и убивают как людей, так и экономику, уменьшая наши экспортные возможности через морской коридор", — сообщал президент.

По словам подполковника Носикова, военные не исключают риски российской угрозы и в воздухе, и в море, и на суше и готовят Одессу к круговой обороне с противотанковыми ловушками, зонами поражения и минами.

"Мы всегда будем серьезно относиться к этой российской угрозе, даже если я считаю, что приказ Путина взять Одессу будет самым большим поражением России в этом регионе", — сказал военнослужащий.

Одесса и Одесская область на карте DeepState по состоянию на 26 января Фото: скриншот

Напомним, вечером 27 января в Одессе прогремела серия взрывов. Россияне запустили по городу около 200 беспилотников, загорелся пожар на территории православного монастыря.

В результате массированной атаки РФ на Одессу в ночь на 27 января получили травмы по меньшей мере 22 человека, было повреждено здание церкви и частично разрушен детский сад. В Хаджибейском районе был частично разрушен жилой дом, погибли по меньшей мере три человека.