Ані дня без обстрілів: РФ тероризує Одесу, бо не може її захопити, — The Guardian

РФ різко масштабувала дронові та ракетні удари по Одесі в останні місяці. Володимир Путін вважає головний порт України власністю Росії, але не має можливості його захопити, тому посилює терор цивільного населення.

Про мотиви щоденних російських обстрілів Одеси пише 28 січня The Guardian. За словами журналістів, конфлікт навколо Чорного моря знову загострився після ударів України по нафтових танкерах "тіньового флоту" РФ та по військово-морській базі в Новоросійську наприкінці 2025 року.

Після цього російський диктатор Володимир Путін у грудні погрожував відрізати Одесу від моря, проте автори матеріалу зазначають, що взяття міста чи навіть встановлення морської блокади "залишається далеко поза межами досяжності Москви". Українські військові потопили значну частину Чорноморського флоту РФ від початку повномасштабного вторгнення, тому натомість ворог атакує Одесу ракетами та безпілотними літальними апаратами.

За словами речника Військово-морських сил Збройних сил України Дмитра Плетенчука, з осені 2025 року РФ посилила обстріли українських портів, а станом на 19 січня ворог обстрілював Одесу 16 днів — тобто одесити прожили без атак лише 2 дні.

"Росіяни атакують енергетичну інфраструктуру день за днем ​​і ніч за ніччю, бо зараз так холодно, що вони вважають, що ми повинні капітулювати. Зараз ситуація в Чорному морі схожа на шахову дошку. Ніхто не може зрушити з місця. Ми відтіснили російські військові кораблі до Новоросійська, але російська авіація все ще контролює повітря над значною частиною Чорного моря. Тож тепер це сіра зона, 25 000 км моря перетворилося на сіру зону", — розповів Плетенчук.

12 грудня 2025 року РФ атакувал цивільне судно в Чорноморську Фото: ДСНС

Масштабний обстріл Одеси 13 грудня

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що Чорне море є цінним активом для оборони України, та водночас робить Одесу вразливою до ударів далекобійних дронів і ракет з окупованого Росією Криму.

Під час масованого удару по Одесу 13 грудня на місто були спрямовані 160 БПЛА та ракет, які цілили по енергетичній інфраструктурі та на кілька днів лишили одеситів без електроенергії. Це ознаменувало період майже щоденних обстрілів.

За словами Кіпера, після масованого удару 13 грудня без світла, води та опалення лишилися щонайменше 60% території Одеської області.

Підполковник Денис Носіков, керівник груп територіальної оборони на півдні, зазначив, що росіяни в останні місяці здійснюють комбіновані атаки на Одесу ракетами та "Шахедами", щоб чинити на населення психологічний тиск.

"Вони хочуть підірвати наш моральний дух. Тож щодня ми маємо атаки "Шахедів". Водночас ми бачимо російські психологічні операції в соціальних мережах", — пояснив військовий.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також зазначав, що росіяни минулого року мали на меті дійти до Одеси та відрізати Україні доступ до моря. Президент України Володимир Зеленський на початку січня казав, що ворог прагне відрізати Одесу та інші міста від інфраструктури.

"Вони завдають ударів і вбивають як людей, так і економіку, зменшуючи наші експортні можливості через морський коридор", — повідомляв президент.

За словами підполковника Носікова, військові не відкидають ризики російської загрози і в повітрі, і в морі, і на суші та готують Одесу до кругової оборони з протитанковими пастками, зонами ураження та мінами.

"Ми завжди будемо серйозно ставитися до цієї російської загрози, навіть якщо я вважаю, що наказ Путіна взяти Одесу буде найбільшою поразкою Росії в цьому регіоні", — сказав військовослужбовець.

Одеса та Одеська область на мапі DeepState станом на 26 січня Фото: скриншот

Нагадаємо, ввечері 27 січня в Одесі пролунала серія вибухів. Росіяни запустили по місту близько 200 безпілотників, зайнялася пожежа на території православного монастиря.

Внаслідок масованої атаки РФ на Одесу в ніч на 27 січня дістали травми щонайменше 22 людини, було пошкоджено будівлю церкви та частково зруйновано дитячий садок. У Хаджибейському районі був частково зруйнований житловий будинок, загинули щонайменше троє людей.