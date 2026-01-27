Влучили у дитсадок та будинки в Одесі: внаслідок атаки РФ у місті багато постраждалих (фото)

У ніч на 27 січня Одеса зазнала масованого удару з боку російських військових: по місту було випущено кілька ударних безпілотників. Внаслідок атаки постраждали цивільні об’єкти та люди — за попередніми даними, травми отримали 22 особи, більшість із них легкої тяжкості.

Як повідомив на своїй сторінці в Telegram начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, пошкодження зафіксовані у різних районах міста. Зокрема, ворог влучив у багатоквартирні та приватні будинки, дитячий садок, магазин і будівельний майданчик.

Усі екстрені служби та оперативні штаби працюють на місцях із самого початку атаки. Наразі працівники ЖКС ліквідовують наслідки обстрілів, а постраждалим допомагають оформлювати документи для отримання компенсацій за державною програмою єВідновлення та з міського бюджету.

Також він зауважив, що особливо постраждав центр міста: пошкоджено будівлю церкви, виникли масштабні пожежі, а також частково зруйновано дитсадок.

"Співробітники ДСНС врятували людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина. Багатьох мешканців евакуйовано", — додав Сергій Лисак.

Крім того, вні зауважив, що найважча ситуація наразі спостерігається у Хаджибейському районі, де частково зруйновано житловий будинок і під завалами можуть перебувати люди.

"Попередньо, під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи не зупиняються ні на хвилину. На місцях працюють усі екстрені служби та оперативні штаби. Інформація уточнюється", — додав посадовець.

Станом на 07:00 відомо, що внаслідок атаки Росії у Одесі постраждало близько 22 людей, серед них 14 отримали травми легкого ступеню та отримали допомогу на місці.

Також він зазначав, що, за попередньою інформацією, одна жінка отримала осколкові поранення та госпіталізована, ще одна деблокована — її життю нічого не загрожує.

Нічна атака в Одесі: що про це відомо

Нагадаємо, що у ніч на 27 січня Одеса та область потрапили під атаку російських ударних БпЛА. Після серії вибухів у місті спалахнули пожежі, а мешканці чули роботу протиповітряної оборони.

Повітряну тривогу оголосили близько 00:30 у кількох областях — Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Одеській. Спершу дрони рухалися у бік Овідіополя, Чорноморська та Лиманки, а вже невдовзі наблизилися до самого міста. За даними моніторингових каналів, до Одеси летіло близько 15 ударних дронів з різних напрямків. Близько 02:20 голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про вибухи в місті та закликав мешканців залишатися в безпечних місцях.

Раніше Фокус писав, що в ніч на 19 січня росіяни атакували Одесу ударними БпЛА та пошкодили енергетичну інфраструктуру.Натомість в області внаслідок удару ворога загинула одна людина.