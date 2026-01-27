В Одесі пролунали вибухи: росіяни запустили багато "Шахедів" з моря, що відомо (фото)
У ніч на 27 січня росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників, що атакували Одесу та область. Пролунали вибухи та почалася пожежа після ударів.
Повітряна тривога через загрозу "Шахедів" у той час була оголошена у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Одеській областях. Фокус зібрав, що відомо про нічну атаку росіян на Одесу.
Про загрозу в регіоні повідомляли ще близько 00:30 години: в Одеському та інших районах області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали попереджали про рух дронів курсом на Овідіополь, Чорноморськ та Лиманку. У місцевих пабліках писали про звуки роботи протиповітряної оборони в регіоні.
Невдовзі ворожі БпЛА взяли курс на Одесу. За інформацією моніторингових каналів, у напрямку міста з різних сторін насувалося близько 15 ударних дронів.
Місцеві ЗМІ та голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомили близько 02:20 години, що в Одесі було чутно звуки вибухів.
"У місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях", — закликав мешканців посадовець.
Невдовзі після серії вибухів одеське медіа "Думская" повідомило, що у місті почалася пожежа.
Після завершення атаки в Одеській МВА розповіли про наслідки обстрілу. За інформацією Сергія Лисака, дрони завдали руйнувань об'єкту інфраструктури, житловим будинкам та буівельному майданчику в Одесі.
Попередньо, постраждала одна людина — жінка, яку госпіталізували з осколковими пораненнями. Також одну жінку рятувальники деблокували, її життю нічого не загрожує, зазначив Лисак.
Нагадаємо, увечері 26 січня у Харківській ОВА повідомили, що через комбіновану атаку росіян майже весь Харків та область залишлися без світла.
Перед цим у Харкові пролунала серія вибухів: росіяни вдарили по місту балістичними ракетами та дронами.