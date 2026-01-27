В Одесі пролунали вибухи: росіяни запустили багато "Шахедів" з моря, що відомо (фото)

У ніч на 27 січня росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників, що атакували Одесу та область. Пролунали вибухи та почалася пожежа після ударів.

Повітряна тривога через загрозу "Шахедів" у той час була оголошена у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Одеській областях. Фокус зібрав, що відомо про нічну атаку росіян на Одесу.

Про загрозу в регіоні повідомляли ще близько 00:30 години: в Одеському та інших районах області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали попереджали про рух дронів курсом на Овідіополь, Чорноморськ та Лиманку. У місцевих пабліках писали про звуки роботи протиповітряної оборони в регіоні.

Невдовзі ворожі БпЛА взяли курс на Одесу. За інформацією моніторингових каналів, у напрямку міста з різних сторін насувалося близько 15 ударних дронів.

Відео дня

Місцеві ЗМІ та голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомили близько 02:20 години, що в Одесі було чутно звуки вибухів.

"У місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях", — закликав мешканців посадовець.

Невдовзі після серії вибухів одеське медіа "Думская" повідомило, що у місті почалася пожежа.

"Думская" | пожежа в Одесі після атаки "Шахедів" уночі 27 січня

Після завершення атаки в Одеській МВА розповіли про наслідки обстрілу. За інформацією Сергія Лисака, дрони завдали руйнувань об'єкту інфраструктури, житловим будинкам та буівельному майданчику в Одесі.

Попередньо, постраждала одна людина — жінка, яку госпіталізували з осколковими пораненнями. Також одну жінку рятувальники деблокували, її життю нічого не загрожує, зазначив Лисак.

Нагадаємо, увечері 26 січня у Харківській ОВА повідомили, що через комбіновану атаку росіян майже весь Харків та область залишлися без світла.

Перед цим у Харкові пролунала серія вибухів: росіяни вдарили по місту балістичними ракетами та дронами.