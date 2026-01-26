РФ атакують Харків балістикою: пошкоджено школу та багатоповерхівки (фото)

Ворог здійснив комбіновану дроново-ракетну атаку на Харків. В місті зупинилось метро, відомо про двох постраждалих

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОДА повідомив, що ворог наніс удари по Індустріальному району Харкова.

Синєгубов повідомив про удар по Харкову

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару в Харкові одна людина постраждала", — повідомив Синєгубов та згодом написав, що травмованих двоє.

Також зупинився рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями метро.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що було зафіксовано удар ворожими БПЛА по Індустріальному району. Також він повідомив про ракетний удар та зауважив, що наслідки уточнюються.

"Через ворожий обстріл є інформація про ушкодження житлових багатоповерхових будинків та школи в Індустріальному районі", — повідомив Терехов.

Відео дня

Також пошкоджень зазнав дитячий садочок в Індустріальному районі.

Місцеві пабліки повідомляють про стрибки напруги.

Нагадаємо, 24 січня російська армія вже атакувала місто Харків безпілотниками. Найбільше дісталося Індустріальному та Немишлянському районам міста. Внаслідок атаки було зафіксовано 25 ударів по 10 локаціям. Постраждали 27 осіб.

Фокус писав, що у Харкові через обстріл постраждали гуртожиток з переселенцями, лікарня і пологовий будинок.