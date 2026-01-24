Атака тривала майже дві з половиною години: що відомо про наслідки ударів по Харкову (фото)

Російська армія вночі на 24 січня атакувала місто Харків безпілотниками. Найбільше дісталося Індустріальному та Немишлянському районам міста.

Внаслідок атаки зафіксовано 25 ударів по 10 локаціям. Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Кількість постраждалих становить 27 людей, серед них – 12-річний хлопчик, поінформував посадовець.

У лікарні перебувають двоє постраждалих.

У навколишніх будинках вибиті вікна, пошкоджено понад 60 автомобілів. З одного з будинків відселено понад 40 людей.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що атака "Шахедів" тривала майже дві з половиною години, з 00:08 до 02:32, й найбільше дісталося Індустріальному та Немишлянському районам.

В Індустріальному районі удар прийшовся по 4-поверховому будинку, у якому зайнялися квартири на верхньому поверсі та балкон. Є постраждалі, людей рятували з будинку, серед врятованих — дитина.

Пожежа у багатоквартирному булинку у Харкові Фото: ДСНС

Зафіксовано влучання по багатоповерхівці, де сталося загоряння на верхніх поверхах, є постраждалі.

У Немишлянському районі пошкоджений приватний будинок — виникла значна пожежа, постраждала людина, пошкоджено близько 13 приватних будинків поруч.

Харківські рятувальники біля пошкодженого приватного будинку

Один з ударів прийшовся поруч із гуртожитком, де проживають внутрішньо переміщені люди. У будівлі перебувало 48 переселенців, є постраждалі.

Зафіксовані влучання в дорогу між будинками приватного сектору з пошкодженням житла, вуличного освітлення та авто. Ще одній локації в Немишлянському районі безпілотник впав у двір приватного домоволодіння — пошкоджено скління в навколишніх будинках.

Фокус писав, що у Харкові через обстріл постраждали гуртожиток з переселенцями, лікарня і пологовий будинок.

Нагадаємо, росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київ. Внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури в українській столиці майже 6 тисяч будинків залишилися без опалення.