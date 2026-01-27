"Досить серйозні ушкодження": через комбіновану атаку РФ майже весь Харків та область опинилися без світла (відео)

Внаслідок російської комбінованої атаки дронів та ракет на Харків увечері 26 січня близько 80% міста та області залишилися без електроенергії.

Під час обстрілу пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура Харківщини, через що запроваджені аварійні відключення світла. Про наслідки атаки розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Під ударами була наша енергетика, є досить серйозні ушкодження. Зараз усі бригади працюють на місцях, щоб оперативно ліквідувати наслідки та стабілізувати ситуацію", — наголосив посадовець.

Окрім об'єктів енергетики, пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. В Індустріальному районі Харкова пошкоджені дві школи, розповів Синєгубов. Відомо про двох поранених людей.

Міський голова Ігор Терехов розповідав, що пошкодження через атаку зафіксовані також на території дитячого садка у цьому ж районі міста та житлові багатоповерхові будинки. Загалом у місті пошкоджено близько 16 багатоповерхівок.

Відео дня

У Харківській міській раді повідомляли, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі у місті виникли перебої в роботі пасажирського електротранспорту. Через це у місті організували тимчасову роботу автобусного маршруту.

У ДСНС додали, що один з ракетних ударів по Харкову було зафіксовано по будівлі навчального закладу. Через це на місці сталися руйнування та здійнялася пожежа, займання було виявлено і на іншому місці ворожого удару.

ДСНС | наслідки вечірньої атаки на Харків 26 січня

Інші наслідки ворожого обстрілу міста уточнюються. На момент публікації даних про те, коли можуть відновити електропостачання у Харкові та області, не надходило.

Нагадаємо, увечері 26 січня росіяни атакували Харків балістикою та БпЛА: пролунала серія вибухів і почалися пожежі.

26 січня міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що ЗС РФ атакували Києво-Печерську лавру.