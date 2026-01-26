Уперше з часів Другої світової: ЗС РФ атакували Києво-Печерську Лавру

У ніч на 24 січня об'єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" постраждали внаслідок ракетно-дронової атаки ЗС РФ.

Зокрема, через удар "Шахеда" пошкоджень зазнав корпус №66 — вхідна частина в комплекс Дальніх печер, і корпус №67 (Аннозачатіївська церква), повідомила міністр культури Тетяна Бережна.

Після прильоту на місце падіння уламків дрона приїхали поліція, а також фахівці, які піклуються про лаврські печери. Не виключено, що підземні конструкції могли постраждати від вибуху.

Сьогодні буде проведено детальне технічне обстеження, після якого одразу розпочнуть відновлення та консервацію пошкоджених об'єктів.

"Щодня росія атакує Україну. Від початку повномасштабного вторгнення руйнувань зазнали 1640 пам'яток культурної спадщини та 2446 об'єктів культурної інфраструктури. Міністерство культури України забезпечує координацію дій із профільними службами щодо збереження та захисту об'єктів культурної спадщини. Усі пошкодження ретельно фіксуємо, щоб якнайшвидше перейти до фахового обстеження та відновлювальних робіт. Цього року Лавра відзначає 975-річчя. І саме зараз по ній б'ють російські ракети. Світ має знати: це війна не тільки проти України. Це війна проти світової культури", — написала Бережна.

Максим Остапенко, генеральний директор заповідника, розповів більше подробиць.

"Уперше з часів Другої світової війни, внаслідок воєнних дій було уражено об'єкт Києво-Печерської лаври. Щоразу за цим стоїть Москва, як це було 1918 року; як це було, коли за наказом із Москви було підірвано Успенський собор 1941-го, і за наказом із Москви" "шаhedas" та ракети летять Києвом, зокрема, завдають шкоди тепер уже й Києво-Печерській лаврі", — сказав Остапенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей, а також у значній кількості місць пошкоджено фрагменти штукатурки. Самі печери не постраждали.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", об'єкт культурної спадщини "Софійський собор і прилеглі до нього монастирські споруди та Києво-Печерська лавра" має три міжнародні статуси: об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (з 1990 року), об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою (з 2023 року) та об'єкт, внесений до Міжнародного списку культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом (з 2023 року), а також до нього застосовується механізм посиленого захисту культурних цінностей, описаний у Другому протоколі до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року.

У Дальніх печерах Лаври розташовані три підземні церкви: Благовіщення Пресвятої Богородиці, Різдва Христового і преподобного Феодосія.

Крім того, у Дальніх печерах, загальна довжина коридорів яких становить 293 метри, спочивають 49 канонізованих святих.

