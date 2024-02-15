Понад 100 тисяч грн: нардеп вніс заставу за монаха УПЦ, підозрюваного у виправданні агресії РФ

За словами депутата Артема Дмитрука, внесення застави за архідиякона Павла нічого не скасовує покладених на нього обов'язків у вигляді заборони на виїзд із Києва та носіння браслета.

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Народний депутат Артем Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври архідиякона Павла (Музичука), якому було оголошено підозру у виправданні агресії РФ проти України. Про це повідомив Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ 15 лютого.

У пресслужбі повідомили, що засідання з обрання запобіжного заходу архідиякону Павлу відбулося 13 лютого в Солом'янському районному суді Києва. Повідомляється, що ченця звинувачують в організації провокацій у Києво-Печерській Лаврі.

Як запобіжний захід суд призначив заставу в розмірі 121 тисячі гривень і носіння електронного браслета. За інформацією УПЦ, 15 лютого нардеп Дмитрук вніс заставу.

Застава за архідиякона Павла: що каже Дмитрук

Нардеп депутат Артем Дмитрук 15 лютого написав у своєму Telegram-каналі коротке повідомлення: "заставу внесено".

Раніше, 13 лютого він також заявив, що зменшення суми застави з півмільйона до 121 тисячі гривень — це "хороша новина". Він зазначив, що саме ж внесення застави не скасовує покладених на ченця обов'язків — заборони на виїзд із Києва та носіння браслета.

"Але, якщо протягом 5 днів заставу не внесуть, то запобіжний захід обиратимуть заново — можливо, однією лише заставою прокурори у своєму клопотанні не обмежаться", — додав Дмитрук.

Депутат також згадав про те, що 9 лютого СБУ провела обшуки в келії архідиякона Павла, незабаром після чого йому оголосили про підозру у виправданні агресії РФ проти України.

Нагадаємо, 9 лютого ЗМІ повідомили, що представники СБУ провели обшук у Києво-Печерській Лаврі. За інформацією журналістів, співробітники відомства прийшли до священнослужителя, який, за їхніми даними, координував постановочні акції протесту під час повернення майна лаври в державну власність.

Того ж дня СБУ вручила підозру клірику УПЦ з Києво-Печерської Лаври. У спецслужбі зазначили, що підозрюваний — ієродиякон УПЦ, який є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя), однак не уточнили, про кого саме йдеться.