"Змушені були взяти кредит": Князєв розповів, хто вніс за нього заставу (відео)

За словами адвоката ексголови Верховного суду Володимира Клочкова, одразу після звільнення його підзахисний планує зайнятися своїм здоров'ям і підготовкою до розгляду справи.

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За колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва внесли заставу його друзі. Про це сказав його адвокат Володимир Клочков у коментарі порталу "Укрінформ" 31 січня.

"У зв'язку з погіршенням здоров'я і неможливістю підтримувати його в СІЗО адвокати Князєва попросили (внести) кошти у його друзів, і вони внесли цю заставу", — заявив Клочков.

Адвокат також повідомив, що одразу після виходу із СІЗО ексголова Верховного суду збирається зайнятися своїм здоров'ям і підготовкою до розгляду справи, який розпочнеться 1 березня.

Зі свого боку Князєв у коментарі "Стране" заявив, що для внесення застави було використано кредитні кошти. Він також повідомив про намір вирушити в лікарню.

"Мої адвокати і мої родичі змушені були взяти кредит, для того, щоб внести за мене заставу у зв'язку з погіршенням стану мого здоров'я і неможливості лікуватися в СІЗО", — сказав Князєв.

Князєв вийшов із СІЗО

Справа Князєва: що відомо

Нагадаємо, 16 травня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що НАБУ затримало голову Верховного Суду Всеволода Князєва на хабарі близько 2,7 мільйона доларів. За його словами, у справі Князєва пройшли обшуки у 18 суддів Верховного Суду.

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Того ж дня судді Верховного суду підтримали дострокове припинення повноважень Князєва. За це рішення проголосували 140 суддів зі 142.

НАБУ і САМ 3 жовтня заявили про завершення розслідування щодо Князєва. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. За даними слідства, ексголова суду допоміг підприємцю з рішенням на його користь, за що отримав через адвоката велику суму грошей.

Сам Князєв під час засідання Апеляційної палати заявив, що всі гроші, які були знайдені співробітниками спецслужб у нього вдома і в робочому кабінеті, належать одній родині бізнесменів, його друзям.

Початкова сума застави становила 107,3 мільйона гривень, проте суд зменшував її кілька разів. За підсумком 31 січня за Князєва внесли заставу в розмірі 18,168 мільйона гривень. За даними ЗМІ, кошти міг внести хтось із сім'ї Князєва самостійно, оскільки його всі активи заарештували. Захист Князєва в грудні зазначив, що сім'я може внести максимум 10 мільйонів гривень.