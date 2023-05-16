"Як арешт президента": що відомо про затримання голови Верховного суду Всеволода Князєва

За даними ЗМІ, Всеволоду Князєву збирався передати близько $2,7 млн український бізнесмен Костянтин Жеваго. Журналісти пишуть, що зараз відбуваються обшуки у 18 суддів Верховного Суду.

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НАБУ затримало голову Верховного Суду Всеволода Князєва на хабарі близько $2,7 млн, це найвищий за статусом чиновник за всю історію України, якого заарештували за підозрою у корупції. Про це написав у Telegram 15 травня нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, прямо зараз у справі Князєва відбуваються обшуки у 18 суддів Верховного Суду.

"Фантастична робота детективів, сподіваємось на роботу Вищого Антикорупційного Суду та відсутність застав. Багато хто не розуміє. Верховний Суд, Антикорупційний, Касаційний, Конституційний. Щоб було простіше, арешт Князєва — це як арешт президента. Такий рівень впливу у голови Верховного Суду", — пояснив політик.

У НАБУ офіційно підтвердили, що вони разом із САП викрили масштабну корупційну схему у Верховному суді.

"А саме схему отримання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду", — повідомила пресслужба бюро.

Верховний Суд у зв'язку з подіями навколо Князєва 16 травня скликав позачергове засідання пленуму і запросив на нього журналістів.

Джерела видання "Страна" у правоохоронних органах стверджують, що хабар був від українського олігарха Костянтина Жеваго. Проти нього розслідується справа про банкрутство банку "Фінанси та кредит".

Жеваго затримували 27 грудня 2022 року на гірськолижному курорті Куршевель у Франції на запит Держбюро розслідувань. Київ запросив його екстрадицію, але Франція відмовила.

Верховний суд 22 жовтня 2021 року на пленумі обрав Всеволода Князєва новим головою суду. До виконання повноважень він розпочав 1 грудня.

Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВ Віталій Кім увечері 15 травня частково підтверджував відомості про затримання Князєва у справі про отримання хабаря у 2,7 мільйона доларів.

Офіс генпрокурора України 28 лютого звітував про затримання на хабарі в 1,2 млн гривень одного з кадровиків батальйону тероборони.