Вимагав гроші за переведення з лінії фронту: на мільйонному хабарі зловили кадровика тероборони

За версією слідства, підозрюваний брав по 75 тисяч гривень із особи, а за 180 тис. окремо обіцяв військовому уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності.

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На хабарі в 1 млн 230 тисяч гривень зловили керівника кадрового підрозділу одного з батальйонів територіальної оборони. Про це у вівторок, 28 лютого, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Слідчі Держбюро розслідувань з'ясували, що затриманий вимагав від 14 військовослужбовців по 75 тисяч гривень за переведення до навчального центру на базі бригади. За цю суму він також обіцяв перевести в тил військових, які перебували на лінії фронту.

Окремо одному з військовослужбовців тероборонівець за 180 тисяч гривень пропонував уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності.

Зловмисника затримали на гарячому — в момент отримання великої суми хабара. Йому вже повідомили про підозру отримання хабара в особливо великому розмірі за ч. 3, 5 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна.

За місцем проживання та в машині підозрюваного провели обшуки, після чого його відправили до слідчого ізолятора.

Нагадаємо, 27 лютого в Кривому Розі правоохоронці викрили організаторів одного з найбільших наркокартелів України. Примітно, що один із організаторів ОЗГ за "прибуток" від торгівлі забороненими речовинами замовив власний портрет в образі імператора Наполеона.

13 лютого повідомлялося, що співробітники ДІБДР у Краснодарському краї попалися на дрібному хабарництві та, щоб справа не дійшла до суду, планували підкупити слідчого великою сумою — запропонували 2 млн рублів.